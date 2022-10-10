Украина остановит экспорт электроэнергии в ЕС из-за атак России

Россия и Беларусь развернут совместную региональную группировку войск. Об этом заявил на совещании с военными в Минске Александр Лукашенко. По его словам, он договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Петербурге 7 октября.

По его словам, группировка будет развёрнута "в связи с обострением на западных границах Союзного государства". Основу группировки, по его словам, составит белорусская армия, но в ней будут и российские военные числом, как сказал Лукашенко, гораздо более одной тысячи человек.

Где именно будет развёрнута эта группировка, Лукашенко не сказал.

Белорусский авторитарный лидер вновь обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. По его словам, процесс подготовки такого нападения "пошёл". "Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть" - приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА. Он сослался на некие каналы, по которым якобы из Киева Минску пригрозили "вторым Крымским мостом", на что Лукашенко якобы ответил, что в случае нападения на Беларусь "Крымский мост покажется цветочками". Он также вновь обвинил страны Запада в том, что они "рассматривают варианты возможной агрессии... вплоть до нанесения ядерного удара".

Белорусские военные не участвуют в войне России против Украины, при этом страна предоставляет свою транспортную логистику и воздушное пространство для нанесения ударов по Украине. В Беларуси также размещены российские военные. Из слов Лукашенко следует, что их число может быть увеличено.

В субботу Минск обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. 8 октября посол Украины Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему была вручена дипломатическая нота. В ней говорится, что Украина якобы готовит удар по территории Беларуси.

Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима. Военная разведка Украины ГУР в воскресенье заявила, что, по её данным, российский президент Владимир Путин пытается склонить Лукашенко к прямому вступлению в войну с Украиной.

В Украине заявляют, что внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, пока не видят признаков подготовки к нападению, но в любом случае к нему готовы. Ранее сообщалось о подрыве мостов и минировании погранпереходов на границе двух стран.