Украина признала, что сбила свой беспилотник над Киевом

Герхард Шредер потерял свое право на пользование офисом бывшего канцлера ФРГ. Административный суд земли Берлин отклонил его иск против решения бюджетного комитета бундестага. Суд обосновал свое решение тем, что экс-канцлер больше не выполняет никаких обязанностей, связанных с его прежней деятельностью.

Личную связь Шредера с президентом России Владимиром Путиным и работу в российских концернах суд не рассматривал и не назвал ее среди причин постановления. Несмотря на потерю прав пользоваться офисом, Шредер сохраняет свое право на пенсию бывшего канцлера и бюджетное финансирование личной охраны.

Бундестаг в мае 2022 года утвердил закон правительственной коалиции ФРГ, который допускает отказ в праве на пользование персональным офисом бывшего канцлера, если ушедшие с поста политики больше не выполняют никаких связанных с их прежней деятельностью обязанностей. Шредер первым потерял это право.

Ранее все бывшие канцлеры после ухода со своего поста получали возможность до конца жизни содержать офис с сотрудниками, которые вели их текущие дела. На это из государственного бюджета выделялось более 400 тысяч евро в год.

После начала Россией полномасштабной войны против Украины Шредер не оборвал свои личные контакты с Владимиром Путиным и не сделал никаких публичных заявлений с осуждением его действий. За это он подвергался жесткой критике в Германии. Уже после начала войны сотрудники офиса Шредера по собственной инициативе заявили о сложении своих полномочий и подали заявление на расторжение рабочего договора.

Правительственная коалиция приняла новый закон, чтобы среагировать на поведение в роли экс-канцлера Шредера по отношению к Путину, но документ будет действовать для всех последующих глав кабинета министров.

Офис предоставляется экс-канцлерам в основном для ведения текущих дел по организации выступлений и участия в различных мероприятиях. Уже ранее Шредер не пользовался политическим авторитетом в ФРГ и не представлял Германию внутри страны и за рубежом из-за своей связи с Путиным и руководящей работы в концернах «Северный поток» и «Роснефть». После 24 февраля он фактически стал в ФРГ персоной нон грата и не использовал свой офис по назначению. Поэтому административный суд подтвердил формальную правильность решения Бундестага.

Подобный процесс не имеет прецедентов в истории ФРГ. Шредер не присутствовал лично на заседании суда. Эксперты исходят из того, что экс-канцлер подаст апелляцию в следующую инстанцию.