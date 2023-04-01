Украина сообщила о гибели под обстрелом младенца и его бабушки

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, выступая в Минске в пятницу с посланием парламенту и белорусскому народу, поддержал размещение в стране российского ядерного оружия.

По словам Лукашенко, это «возможность обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу». Лукашенко, не приведя доказательств, обвинил Польшу и другие страны Запада в подготовке нападения на Беларусь с участием деятелей белорусской эмиграции.

О размещении тактического ядерного оружия в Беларуси на прошлой неделе объявил президент России Владимир Путин, обосновав это решение просьбой со стороны белорусского руководства.

Ближайший союзник Путина в своём выступлении также коснулся темы войны в Украине. В войне он обвинил Запад и украинское руководство. Лукашенко также пригрозил ядерной войной: по его словам, «если руководство России поймет, что будет развал России, будет применено ядерное оружие». В связи с этим он назвал чрезвычайно опасными планы контрнаступления Вооружённых сил Украины.

«Это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта», – заявил Лукашенко.

Белорусский руководитель призвал к перемирию в Украине на основе нынешней линии фронта, «без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники». По его словам, если такое перемирие будет нарушено, российские военные будут иметь право применить «и обеднённый, и обогащённый» уран – здесь также звучит намёк на применение ядерного оружия в конфликте.

Как Украина, так и поддерживающие её страны Запада заявляют, что перемирие в нынешних условиях, без вывода российских войск с территории страны, неприемлемо.

Реакции Киева и Москвы на последнее выступление Лукашенко пока нет.

Беларусь оказывает России содействие в её войне против Украины, однако прямо не участвует в боевых действиях. При этом в стране размещён российский контингент и военная авиация. Хранилище для тактического ядерного оружия, по словам Путина, должно быть сооружено к 1 июля. Планы разместить это оружие в Беларуси вызвали осуждение США и их союзников по НАТО.