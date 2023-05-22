Погранпункт РФ в Белгородской области, вероятно, был атакован

Утром в понедельник в ряде телеграм-каналов и СМИ, как российских, так и украинских, начали появляться сообщения об ожесточённых боевых столкновениях на российско-украинской границе между Белгородской и Харьковской областями.

В сети, в частности, появились видео предполагаемых ударов по контрольно-пропускному пункту на границе в Грайвороновском районе Белгородской области. На одном из видео на КПП въезжает танк под флагом Украины. Также появилось видео, предположительно снятое в самом здании КПП, на котором видно тело убитого военнослужащего. Аутентичность видео не подтверждена.

Ряд телеграм-каналов сообщил также о столкновениях в районе села Дроновка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в «информационной атаке на Белгородскую область, призывающую к панике». Он подтвердил факт обстрела Грайвороновского района, но сказал, что в его результате не было ни раненых, ни убитых. Власти, по его словам, не сообщали об эвакуации населения.

Украинские военные - как обычно бывает в случае утверждений об обстреле ими российской территории - сообщения не комментировали.

Русский добровольческий корпус - вооружённое формирование, созданное эмигрировавшими из России правыми активистами и сражающееся на стороне Украины - ранее заявил, что его бойцы вновь совершили рейд на российскую территорию. Корпус опубликовал видео, на котором вооружённые люди с эмблемой РДК позируют на фоне табличек с названиями сёл Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка. Безлюдовка расположена неподалёку от Шебекино в Белгородской области, Чуровичи - в Брянской, сёл с названием Любимовка в приграничных регионах несколько (в частности в Брянской и Курсккой областях).