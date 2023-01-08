РФ заявила о гибели 600 военных ВСУ в Краматорске. Подтверждений этому нет

В ночь на воскресенье, 8 января, российские войска обстреляли город Мерефа Харьковской области. Погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона рассказал об обстреле в регионе миссии ООН, которая привезла гуманитарную помощь в город Орехов.

В свою очередь секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил об ударах по окрестностям города. Подробностей о пострадавших он не привел.

По словам руководства Донецкой области, российские военные нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Поражены объекты инфраструктуры. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

По данным журналистов, несколько взрывов произошли в Херсоне.

Вооруженные силы Украины утверждают, что российская армия, несмотря на объявленный Москвой режим прекращения огня, за прошедшие сутки 40 раз нанесли удары из реактивных систем залпового огня, а также нанесли три авиаудара и девять ракетных.

Российское Минобороны заявило, что армия нанесла удары по общежитиям украинских военных в Краматорске – в ответ на недавний обстрел пункта временной дислокации российских военных в Макеевке Донецкой области. Ведомство утверждает, что в результате сегодняшней атаки погибли более 600 украинских солдат. При ударе по Макеевке, как признало ранее Минобороны России, погибли более 90 военных. Украинская сторона говорит о сотнях убитых.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что в городе пострадали несколько зданий, включая восемь многоквартирных домов, но жертв нет. В телеграм-канале Краматорского городского совета опубликовано видео с пострадавшими, как утверждается, домами и зданиями образовательных учреждений; при этом ни одно из зданий не разрушено полностью. Один из краматорских телеграм-каналов публикует фото, на котором, как утверждается, изображено здание общежития, в котором, по данным Минобороны России, погибли сотни украинских военных. Видно, что здание практически цело. Фотографии из Краматорска, снабженные скептическими оценками в адрес информации Минобороны, публикует также провоенный российский телеграм-канал. «Как можно видеть по результатам с места, прямых попаданий по зданиям добиться так и не удалось – ракеты попали либо в землю рядом, либо в соседние гаражи, выбив стекла и повредив облицовку училищ. Нам не ясно кто и по какой причине решил, что внутри погибло сразу 600 украинских солдат, если здание на самом деле так и не было поражено (даже остался гореть свет)», – пишет канал «Военный осведомитель».

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый вечером в воскресенье заявил, что заявление Минобороны РФ не соответствует действительности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа. Снаряды попали в село Новая Таволжанка. Повреждена крыша ангара для выращивания птицы. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

В условиях войны оперативно проверить достоверность информации, поступающей от конфликтующих сторон, затруднительно.