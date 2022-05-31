Людмилу Денисову освободили от должности украинского омбудсмена

Верховная Рада Украины проголосовала за выражение недоверия уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. За это решение проголосовали 234 депутата, против – 9.

Денисова занимала свой пост с марта 2018 года. Ранее депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» собрали подписи за ее отставку.

По данным Hromadske, 25 мая ряд представителей СМИ и общественных организаций опубликовали открытое обращение к Денисовой с призывом корректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны. Они заявили, что омбудсмен должна публиковать только ту информацию, по поводу которой достаточно доказательств, избегать сенсационности и чрезмерной детализации в своих сообщениях, пользоваться корректной терминологией и заботиться о конфиденциальности и безопасности пострадавших.

Сама Денисова указала на то, что ее увольнение будет незаконным. Она считает, что власти не устраивает ее активность, в частности, по сбору информации о ситуации на оккупированных территориях.

Hromadske пишет, что закон об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека не предусматривает выражения недоверия омбудсмену, но вместе с тем закон о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения, вступивший в силу 12 мая, позволяет освободить Денисову от должности таким образом.