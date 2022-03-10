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Готовясь к отражению атаки: как Одесса превращается в крепость

Центр Одессы, города на юго-западе Украины на черноморском побережье, превратился в одно большое укрепление. Украинские военные и бойцы территориальной обороны стоят на позициях, чтобы отслеживать возможное вторжение российского десанта или военного флота.

Украинская армия сообщает об «ожесточенных боях» с российскими войсками на подступах к городу Николаев, откуда открывается дорога на Одессу.
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1 Национальный академический театр оперы и балета. Историки вспоминают, что в последний раз здание выглядело так в 1941 году, когда Одесса была осаждена нацистами... 
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В центр Одессы пускают только тех, кто там живет
3 В центр Одессы пускают только тех, кто там живет
Среди бойцов территориальной обороны есть и молодые, и люди в возрасте. Все как один говорят, что готовы отразить нападение российских военных
4 Среди бойцов территориальной обороны есть и молодые, и люди в возрасте. Все как один говорят, что готовы отразить нападение российских военных

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