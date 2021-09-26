Полиция Украины обыскала квартиру начштаба чеченского батальона

Сотрудники украинской полиции обыскали квартиру начальника штаба добровольческого батальона имени шейха Мансура Муслима Идрисова. Об этом он сам сообщил Кавказ.Реалии. Идрисов подчеркнул, что обыск в его квартире проводили без какого-либо постановления.

«Позвонили в дверь, я открыл. Двое из патрульной полиции в форме, еще четверо в штатском. Один показал удостоверение, сказал – уголовный розыск. Я не успел прочитать фамилию и звание», – сказал он.

По его словам, сотрудники полиции интересовались наличием оружия в квартире. Они обыскали квартиру, изъяли мобильный телефон, которым Идрисов не пользуется несколько лет, и покинули квартиру.

«Нет протокола обыска, изъятие не оформили», – добавил начштаба чеченского добровольческого батальона.

Он отметил, что свои действия полицейские объяснили покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его автомобиль был обстрелян из автомата в пригороде Киева 22 сентября. Идрисов добавил, что адвокат, представляющий его интересы, готовит запрос в Дарницкий суд Киева о наличии решения об обыске.