Украинская разведка: Россия может начать вторжение в январе-феврале

Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года. Об этом в интервью изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, сейчас Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих. Риски вторжения, по его словам, с приходом зимы и установлением стабильной холодной погоды только возрастают - возможные сильные морозы, по его словам, не проблема ни для российских, ни для украинских военных.

По словам главы украинской разведки, действия российских войск могут быть более масштабными, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а затем, по многочисленным свидетельствам (сама Россия это отрицает), оказала вооруженную поддержку сепаратистам в Донбассе. Буданов предположил, что нападение может сопровождаться авиаударами, десантными операциями в Одессе и Мариуполе, также может быть задействована бронетехника, в том числе с территории Беларуси. Возможной мишенью для нападения по-прежнему называются юг и восток Украины, регионы, о которых ряд российских политиков, включая Владимира Путина, говорили как о «Новороссии».

При этом, по словам Буданова, прежде чем начать вторжение, Россия будет проводить «психологические операции» с целью подорвать боеспособность Украины. К таким операциям он отнес, в частности, разжигание беспорядков, связанных с экономической ситуацией или недовольством мерами по борьбе с коронавирусом. По его словам, Россия намерена воспользоваться и ситуацией вокруг операции по аресту предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнера» в 2020 году, в срыве которой украинская оппозиция обвиняет власти.

Ранее о возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. При этом отмечалось, что Кремль пока не принял окончательного решения.

Как писала на днях New York Times, американские и британские разведслужбы, пишет газета, все более убеждаются в том, что Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти пророссийского правительства. Большая зависимость Европы от поставок российского природного газа может внушить Москве надежду на то, что европейцы не решатся пойти на решительные меры в ответ на потенциальную российскую военную операцию против Украины - писало издание.

Официальный Вашингтон и его партнеры по ЕС выражали обеспокоенность в связи с наращиванием Россией сил по периметру украинской границы. Сообщалось о том, что ряд стран НАТО, в частности Великобритания, намерены направить на Украину своих военных для сдерживания России. Официальный Киев ранее отрицал существенный рост угрозы вторжения, однако впоследствии украинские представители также начали выражать обеспокоенность возможными действиями Москвы.

В Кремле отрицают какую-либо подготовку к вторжению на территорию Украины, в то же время обвиняя страны Запада в эскалации напряженности, в частности в Черном море. Путин, выступая на неделе на заседании коллегии МИД, заявил, что Россия должна получить от Запада гарантии своей безопасности.