Украина нанесла удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украинская армия в ночь на 27 июля нанесла удар по Антоновскому мосту - единственной в Херсоне автомобильной переправе через Днепр. По нему российская армия подвозит технику из аннексированного Крыма. Пророссийские власти подтвердили удар и заявили, что часть украинских ракет были сбиты.
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