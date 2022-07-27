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Украина нанесла удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Украина нанесла удар по Антоновскому мосту в Херсоне
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Украина нанесла удар по Антоновскому мосту в Херсоне

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Украинская армия в ночь на 27 июля нанесла удар по Антоновскому мосту - единственной в Херсоне автомобильной переправе через Днепр. По нему российская армия подвозит технику из аннексированного Крыма. Пророссийские власти подтвердили удар и заявили, что часть украинских ракет были сбиты.

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