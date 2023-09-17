Украинские военные заявили об освобождении Клещеевки

Украинские военные в воскресенье заявили об освобождении населенного пункта Клещеевка в Донецкой области. Это село к югу от занятого российскими войсками Бахмута. Кровопролитные бои за Клещеевку шли несколько месяцев, село почти полностью разрушено.

Сообщения о взятии села появились еще утром в воскресенье. Впоследствии их подтвердил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в комментарии для «Украинской правды», а также бригада полиции «Лють». Опубликовано видео с украинскими бойцами в селе.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также обнародовал фото с военными в Клещеевке на фоне местного храма. Об освобождении Клещеевки в вечернем обращении упомянул и президент Владимир Зеленский.

Клещеевка - второй населенный пункт, отбитый украинскими военными под Бахмутом, который весной после длительного штурма с участием отрядов ЧВК «Вагнер» перешел под российский контроль. Ранее на этой неделе было освобождено село Андреевка рядом с Клещеевкой.

Села расположены в нескольких километрах к югу от Бахмута, превращенного в руины в ходе многомесячных боев. Украинские военные еще с начала лета пытаются окружить город.

Ряд российских провоенных телеграм-каналов еще в среду сообщил о том, что российские военные покинули как Андреевку, так и соседнюю Клещеевку. Они, впрочем, утверждали, что оба разрушенных населенных пункта в так называемой серой зоне, то есть их не контролирует никто. Взятие обеих сел открывает дорогу к дальнейшему обхвату Бахмута, однако ряд дорог, ведущих в город, еще не перерезаны.