Украинским банкам запретили проводить операции в рублях

Лидеры стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России после начала военного вторжения на территорию Украины. Ограничения затронут российскую энергетику, транспорт, товары двойного назначения, некоторые визовые вопросы. Брюссель также расширит «черный список» физических лиц. Подробности пока не раскрываются.

ЕС осудил агрессию России в отношении Украины. Евросовет подчеркнул, что Москва грубо нарушила международное право и основные принципы ООН.

Брюссель намерен подготовить дополнительные санкции, которые также будут распространяться на некоторых белорусских граждан и компании.

Ранее в четверг, 24 февраля, санкции против Кремля объявили США и Великобритания. В первую очередь они затрагивают ВТБ и ряд крупных российских банков. Лондон вводит запрет для «Аэрофлота» приземляться в британских аэропортах.

В четверг, 24 февраля, президент Франции переговорил по телефону с российским президентом. Эммануэль Макрон потребовал от Владимира Путина немедленно прекратить все военные действия в отношении Украины, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции, сообщил Кремль. Стороны договорились продолжить контакты.

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма. Вооружённые силы Украины оказывают сопротивление, есть информация о десятках погибших с обеих сторон.

Президент России Владимир Путин, объявляя военную операцию, сообщил, что Москва не ставит целью оккупацию Украины и наносит удары только по военной инфраструктуре.

На встрече с представителями бизнеса 24 февраля Путин назвал вооруженное вторжение «вынужденной мерой». «Нам не оставили шансов поступить иначе», – сказал он, посетовав на то, что страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.