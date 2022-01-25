Украинским олимпийцам рекомендовано не стоять рядом с российскими

Украинским спортсменам, которые выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине, рекомендовано не стоять рядом с российскими спортсменами и флагом Олимпийского комитета России. Об этом рассказал министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт. По его словам, он переговорил со всеми спортсменами и тренерами, которые отправятся в Пекин.

Кроме того, министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью журналистам на русском языке.

Комментируя эти рекомендации, член высшего совета партии "Единая Россия" Ирина Роднина, в прошлом – трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заявила, что Украине "тогда лучше вообще не участвовать в играх". "Надеюсь, на пьедестале мы действительно рядом стоять не будем", – добавила Роднина.

В свою очередь российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что министру спорта Украины "надо устроить серьёзную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные".

Отношения между Украиной и Россией резко ухудшились на фоне наращивания группировки российских войск на украинской границе, а также на фоне неудачных переговоров по гарантиям безопасности между Россией и НАТО. Запад предполагает, что Россия готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну. В Кремле это отрицают.