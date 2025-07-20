Украинский боксёр Усик стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксёр Александр Усик вечером 19 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе.

Бой завершился нокаутом в пятом раунде. Это вторая победа Усика над Дюбуа и 24-я в его профессиональной карьере - из 24-х поединков.

После поединика Усик поблагодарил за поддержку «всю Украину» и в особенности бойцов ВСУ. «Я получил множество сообщений от парней из разных подразделений, которые сейчас на фронте. Ребята, вы невероятные, вы позволяете мне быть сейчас здесь», - заявил боксёр. Он дал понять, что его карьера продолжится, поскольку, по его словам, «38 лет - это не старость. Это только старт».

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Усика с победой, отметив, что он своими победами вдохновляет всю страну.