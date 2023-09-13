Украинский дрон атаковал российский завод, производящий топливо

В Тверской области украинский дрон атаковал российский завод, производящий ракетное топливо. Власти региона заявили, что БПЛА был сбит над Конаковским округом. По данным российских телеграм-каналов, обломки украинского БПЛА упали на территории Редкинского опытного завода, производящего топливо для авиации и ракет.

Утверждается, что на территории склада, арендуемого «НПЦ Спецнефтьпродукт» повреждена пустая цистерна и выбиты окна, возгорания и разлива топлива не произошло.



При этом источник «РБК-Украина» в ГУР заявил об успешной атаке. «Сегодня также был удар по Редкинскому опытному заводу в Тверской области. Там производится децилин - авиационное топливо. Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение», - заявил собеседник агентства.

В ночь на 13 сентября Украина нанесла удар ракетами и морскими дронами по аннексированному Севастополю. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».