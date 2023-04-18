Украинского колдуна обвинили в шпионаже в пользу ведьм из России

В Украине жителя Николаевской области Василия Романишина, который считает себя колдуном, обвинили в шпионаже в пользу российской «Империи сильнейших ведьм».

По версии Службы безопасности Украины, Романишин собирал данные об обороне Николаева и передавал их ФСБ и ГРУ России. Он создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты, и отправлял их связному через анонимные мессенджеры. Делал Романишин это через «Империю ведьм России», рассказывает «Би-би-си» со ссылкой на судебные решения.

По мнению украинской контрразведки, «Империя» – это вербовочный центр. Организацию в 2015 году основала Алёна Полынь, которая называет себя потомственной ведьмой. В 2019 году организация проводила ведьминское собрание для «поднятия рейтинга президента России Владимира Путина», а также ведьминские конгрессы при поддержке мэрии Москвы и совместные мероприятия с депутатами Госдумы.

Украинские следователи установили, что после российского вторжения в Украину «Империя» призвала своих участников, находящихся за рубежом, помогать российским войскам и службе внешней разведки России.

Под влиянием этих призывов, считает следствие, Романишин стал собирать и передавать разведданные. Как утверждается, чтобы присоединиться к «Империи» он прошёл «инициацию», которая предусматривает проверку на приверженность «идеям создания Новороссии» или «аннексии территорий Украины».

Также следователи обнаружили, что Романишин поставил лайк под постом с «ритуалом в поддержку Путина» от Полынь во «ВКонтакте». За это его обвинили в распространении материалов, оправдывающих вооружённую агрессию России против Украины.

Адвокат Романишина, называя своего клиента «местным дурачком», утверждает, что лайки не могут считаться «распространением материалов», а метки в Google Maps Романишин хоть и отправлял, но их никто не получил.

Романишин уже три месяца находится под арестом. Ему грозит пожизненное заключение.