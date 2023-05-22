В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении в регионе режима контртеррористической операции (КТО) из-за проникновения на территорию области диверсионных групп из Украины.

По его словам, режим КТО «устанавливает специальные меры и временные ограничения».

«Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», – уточнил чиновник.

Также губернатор Белгородской области сообщил о сбитом над территорией региона беспилотнике.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала ASTRA, в настоящее время боевые действия ведутся в Грайворонском округе, местные жители сообщили, что население массово эвакуируется. В частности, эвакуация идет в селе Глотово.

В то же время, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя события в регионе, заявил, что Украина не имеет прямого отношения к действующей в Белгородской области диверсионной группе, но «с интересом следит за происходящими событиями и изучает ситуацию».

По его словам, единственной движущей политической силой в тоталитарной стране «всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках». Подоляк добавил, что «подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России».

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил украинскому каналу «Суспiльне», что «Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» действительно проводят операцию в Белгородской области для того, чтобы отодвинуть «противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения». Он подчеркнул, что в Белгородскую область зашли «исключительно граждане России».

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Утром 22 мая о заходе в Белгородскую область сообщил «Легион «Свобода России» – добровольческое подразделение, воюющее на стороне Украины. Его участники заявили о том, что совместно с «Русским добровольческим корпусом» они «освободили н/п Козинку Белгородской области», а «в Грайворон зашли передовые отряды». «Двигаемся дальше. Россия будет свободной!» – говорится в сообщении.

Российские власти несколько часов не подтверждали диверсию «Легиона Свободы России» в Белгородской области. Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского городского округа области «зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ».

Гладков также утверждает, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу были доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. По его словам, женщина в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. До этого губернатор заявлял, что в Белгородской области 22 мая не было ни раненых, ни убитых.

Это уже как минимум вторая диверсионная операция на территории России. В начале марта «Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область, в ходе которого его бойцы на короткое время заняли села Любечане и Сушаны. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждал, что в результате атаки погибли два человека, ранения получил один ребенок.