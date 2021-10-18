Умер бывший госсекретарь США и военачальник Колин Пауэлл

В возрасте 84 лет скончался Колин Пауэлл - бывший госсекретарь США и военачальник, глава Объединённого комитета начальников штабов. Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции - сообщила его семья в фейсбуке. Подчёркивается, что он заболел, несмотря на вакцинацию.

Генерал Колин Пауэлл сделал карьеру как профессиональный военный. Воевал во Вьетнаме. Стал первым темнокожим американцем - советником президента по национальной безопасности при Рональде Рейгане, главой Объединённого комитета начальников штабов при Джордже Буше-старшем и госсекретарём при Джордже Буше-младшем.

Он фактически руководил действиями американских военных во время операции "Буря в пустыне", завершившейся в 1991 году разгромом войск Саддама Хуссейна и освобождением Кувейта.

На посту госсекретаря в начале 2000-х годов он пытался убедить международное сообщество поддержать военную операцию США в Ираке, обвиняя режим Саддама Хуссейна в хранении оружия массового поражения.

Российские официальные лица до сих пор обвиняют Пауэлла в том, что он демонстрировал в ООН пробирку с якобы найденным в Ираке биологическим оружием, которого там на самом деле не было. Пауэлл действительно показывал на заседании Совета безопасности пробирку, но не утверждал, что в ней биологическое оружие из Ирака - он с её помощью пытался показать, что биологическое оружие так опасно, что для нанесения масштабного ущерба достаточно одной пробирки. В выступлении Пауэлла содержались другие утверждения, который впоследствии не подтвердились. Он выражал сожаление в связи с этим эпизодом, но не в связи с самой поддержкой войны в Ираке. Деятельность Пауэлла на посту госсекретаря вызвала критику в самих США, и на второй срок президентства Буша он в должности не остался.

Пауэлл на нескольких выборах рассматривался как возможный кандидат в президенты, однако отказался баллотироваться. При этом он получил в 2016 году голоса трёх выборщиков-демократов, поддержавших его в знак протеста против Дональда Трампа. Будучи республиканцем, Пауэлл публично дистанцировался от политики Трампа.