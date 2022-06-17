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Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян
Во Франции скончался актер Жан-Луи Трентиньян, звезда «золотой эры» французского кино.
За 91 год жизни он сыграл в более чем сотне фильмов и многочисленных театральных спектаклях. Был лауреатом таких престижных кинопремий, как «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля и «Сезар».
Известность Трентиньяну принесла роль в фильме «И бог создал женщину» режиссера Роже Вадима, где он сыграл в паре с Брижит Бардо. Он играл в таких известных кинолентах, как «Мужчина и женщина», «Опасные связи», «Анжелика в гневе», «Конформист», «Три цвета: красный» и «Любовь».
Среди режиссеров, снимавших Трентиньяна - Роже Вадим, Бернардо Бертолуччи, Клод Лелюш, Кшиштоф Кесьлевский, Михаэль Ханеке. Последней ролью артиста стала главная роль в фильме «Лучшие годы жизни» - продолжении фильма «Мужчина и женщина», в котором он, как и 55 лет назад, сыграл в паре с Анук Эме.
Другие новости дня
Российский военный корабль дважды нарушил морскую границу Дании
Российский военный корабль в ночь на пятницу дважды нарушил границу территориальных вод Дании в Балтийском море рядом с островом Борнхольм. На острове в это время проходил Фестиваль демократии - крупный праздник, на котором присутствовали премьер-министр Дании Метте Фредериксен и многие официальные лица. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал такое поведение российских военных «грубой и недопустимой» провокацией.
Из-за инцидента с кораблем посол РФ в Копенгагене был срочно вызван в датский МИД. МИД России пока не дал официальных комментариев. Название корабля не сообщается.
Прямой угрозы Дании или фестивалю не было, заявил министр обороны страны Мортен Бодсков. Однако он подчеркнул, что ситуация в Балтийском море становится напряженной.
Сегодня же Би-Би-Си со ссылкой на НАТО сообщило, что российские военные самолеты ежедневно летают в непосредственной близости от воздушных границ НАТО - настолько близко, что входят в риск столкновения с самолетами Североатлантического союза.
Глава 41-й армии попросил у мэра Новосибирска трусы для солдат в Украине
Временно исполняющий обязанности командующего 41-й армией полковник Олег Короткевич попросил мэра Новосибирска Анатолия Локтя «оказать посильную помощь» военнослужащим, находящимся в Украине. Копию документа от 14 июня опубликовал депутат горсовета Сергей Бойко.
Среди вещей, которые запросила армия, оказались пять тысяч пар носков, две тысячи трусов, полторы тысячи упаковок туалетной бумаги, 100 килограммов печенья и тысяча пачек сигарет с фильтром.
Мэрия Новосибирска адресовала просьбу командующего руководителям «организаций потребительского рынка» районов города, говорится в копии другого документа с подписью главы администрации Центрального округа Сергея Канунникова.
«Мы позвонили в администрацию и все подтвердили. В завтрашнем эфире выложу запись», - уточнил депутат Сергей Бойко. Минобороны России пока не комментировало подлинность опубликованных документов.
- Управление 41-й армии расположено в Новосибирске. Ее соединения и войсковые части расположены на территории шести регионов Сибири.
- Военнослужащие из частей в Алейске (Алтайский край), Юрге (Кемеровская область), Кызыле (Республика Тыва) принимают участие в боевых действиях в Украине. По подсчетам Сибирь.Реалии, за время войны погибло не менее 30 солдат из состава 41-й армии.
- Ранее полномочное представительство Бурятии при президенте России заключило контракт на поставку пяти тысяч мужских трусов, кремов для бритья, одноразовых бритв, зубных паст и мыла. Из бюджета республики на это выделили около семи миллионов рублей.
Британский премьер Джонсон во второй раз с начала войны посетил Киев
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл с заранее не объявленным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Фотографии встречи опубликовали в соцсетях как Джонсон, так и Зеленский.
Это уже второй визит Джонсона в Киев после начала российского широкомасштабного вторжения. В прошлый раз он был в Украине 9 апреля, всего спустя несколько дней после отвода российских войск от украинской столицы. «Рад снова быть в Киеве, господин президент» - написал Джонсон в твиттере.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что на переговорах обсуждались поставки Украине тяжелого вооружения и систем ПВО, экономическая поддержка Украины, усиление санкций против России и гарантии безопасности. Другие подробности пока не известны.
Британия занимает жесткую позицию по отношению к действиям России, поставила Украине вооружения уже на несколько сот миллионов долларов и намерена расширять поставки. Британские официальные лица неоднократно говорили, что цель поддержки Украины - обеспечить ее победу.
Накануне Киев посетили лидеры 4-х стран ЕС - Франции, Германии, Италии и Румынии. Сегодня стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
Саломе Зурабишвили: Мы не получили статус кандидата, но получили европейскую перспективу
«Мы не получили статус кандидата, но получили европейскую перспективу, о которой мы бы и не мечтали, если бы не Украина и новые обстоятельства последних месяцев», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на Тбилисской международной женской конференции «Лидеры о конфликтах, мире и безопасности», сообщает Общественный вещатель Грузии.
По словам Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила лишь европейскую рекомендацию, это не должно вызывать разочарования в обществе. По ее словам, при этом Еврокомиссия четко прописала, что нужно сделать до конца 2022 года, чтобы Грузия получила статус кандидата.
«Примем то, что нам говорят, а не то, как нам удобнее, исходя из разных политических интересов. Зададим себе вопрос, что нам нужно делать», - заявила Саломе Зурабишвили.
- Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Грузия и Молдова подали заявки 3 марта.
«Стратегия Агмашенебели» предложила поручить реформы временному правительству
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе призвал создать в Грузии «временное правительство национального согласия», которое завершит проведение реформ и приведет страну в ЕС.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) только после выполнения ряда условий. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее.
«Ситуация намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Сегодняшнее решение, которое мы услышали, является заключением Еврокомиссии по Грузии. К сожалению, этим выводом нас уже отделили от Украины и Молдовы», - сказал Вашадзе.
Он считает, что деолигархизация окажется невыполнимой задачей для правящей партии «Грузинская мечта», которую основал миллиардер Бидзина Иванишвили. По мнению Вашадзе, это может привести к тому, что страна «окончательно сойдет с пути евроинтеграции».
«Мы, «Стратегия Агмашенебели», считаем, что единственным решением является создание в Грузии временного правительства национального согласия, которое до конца года полностью выполнит этот план действий, и Грузия получит статус кандидата», - заявил политик.
- Лидеры ЕС примут окончательное решение о предоставлении или отказе Грузии, Украине и Молдове в статусе кандидата 23-24 июня на саммите в Брюсселе. Решение о предоставлении статуса должны поддержать все 27 государств, входящих в объединение.
Путин: Запад убивает свою экономику, а в России ситуация нормализуется
Президент России Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Петербурге. Он заявил, что Запад сознательно подорвал ключевые для международного сотрудничества понятия и доверие к мировым валютам. Санкции против России президент назвал «безумными и бездумными», и отметил, что Россия шаг за шагом нормализует свою экономическую ситуацию, а США и Европа, наоборот, несут из-за санкций большие потери. Он оценил их в сумму около 400 миллиардов долларов.
По мнению Путина, экономический спад в странах США и Европы не связан с войной в Украине, он начался много раньше из-за «многолетней безответственной макроэкономической политики стран большой семерки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов.» Свою «спецоперацию» в Украине он назвал спасательным кругом для Запада, позволившим ему обвинить Россию во всех проблемах.
Путин вновь уверил, что «спецоперация» в Украине будет продолжена, а все ее задачи - выполнены. «Эпоха однополярного миропорядка завершилась,» - заявил он, подвергнув при этом особенной критике Евросоюз, который, по его мнению «окончательно утратил свой политический суверенитет» и «пляшет под чужую дудку».
По словам президента, Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, объем поставок зерна может вырасти в следующем сезоне до 50 млн тонн. Что касается экспорта зерна из Украины, Путин заявил, что Россия ему не препятствует: по ему мнению, украинцы сами заминировали подходы к черноморским портам и сами должны решать эту задачу для обеспечения судоходства. Он выразил озабоченность, что Украина может использовать доходы от продажи зерна, вывезенного из ее портов, для закупки новых партий вооружения на Западе. Ранее с подобным заявлением выступал глава МИД России Сергей Лавров. Никаких подтверждений таких намерений украинского правительства Путин не привел, однако вновь усомнился в «адекватности людей, находящихся у власти в Киеве».
Особый упор Путин сделал на понятие суверенитета, сказав, что только подлинно суверенные страны добиваются успеха. Для поддержки российской экономики Путин предложил пакет мер. Ставка по льготной ипотеке будет снижена с нынешних 9% до 7%; для промышленной ипотеки ставка будет 5% годовых. Также он призвал отказаться от большинства проверок бизнеса и декриминализировать целый ряд экономических преступлений. В частности, Путин отметил, что предприятия, у которых иностранный партнер отозвал лицензию, должны продолжать работать. Президент призвал бизнесменов инвестировать в Россию, а семьи - рожать больше детей.
- Пленарную сессию с участием Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева ведет главный редактор RT Маргарита Симоньян. Говоря об Украине, она сказала Путину, что ей «не стыдно» за происходящее. Путин ответил, что стыдно только тем, кто не связывает свою судьбу с Россией, а настоящие патриоты хотят роста ее могущества. По словам российского президента, страну «подвели» к боевым действиям против Украины, и их начало было «вынужденным». На прямой вопрос Симоньян о судьбе оккупированных Россией территорий Украины Путин сказал, что ее будут решать их жители.
- При этом Путин заявил, что Россия не возражает против вступления Украины в ЕС, хотя и сомневается в том, что это выгодно.
- По словам российского президента, в ходе операции российские военные не хотят превращать города Украины в подобие Сталинграда. При этом, по многочисленным фото- и видеосвидетельствам, в таких городах, как Мариуполь, Попасная или Северодонецк в ходе боев были разрушены сотни и тысячи жилых домов.
- Путин также сказал, что не Россия не угрожает Западу ядерным оружием, но все должны знать, «что у России есть для защиты суверенитета».
- Токаев, в свою очередь, отметил, что Казахстан не признает независимость «ДНР» и «ЛНР», которые он назвал квазигосударственными образованиями. Он также критически высказался о стратегии экономического суверенитета. «Проводить политику опоры на собственные силы невозможно. Политики импортозамещения не существует,» - заявил Токаев.
Евровидение-2023 пройдёт не в Украине
Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза, который является организатором музыкального конкурса.
В следующем году Евровидение должно было пройти в стране-победительнице Евровидения-2022 — Украине. С учётом продолжающегося российского вторжения, организаторы совместно с украинскими партнёрами и сторонними специалистами оценили возможность проведения конкурса в Украине, в том числе по вопросам безопасности. После всестороннего анализа организаторы пришли к выводу, что безопасность, необходимая для проведения конкурса, не гарантирована.
"Мы намерены сделать так, чтобы победа Украины отразилась на шоу следующего года. Это будет приоритетом в наших обсуждениях со страной-хозяином конкурса", — сказано в заявлении организаторов Евровидения.
Теперь Европейский вещательный союз начнёт переговоры с британскими партнёрами о проведении Евровидения-2023 в Великобритании. В 2022 году её представитель занял второе место.
- Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за вторжения в Украину.
- Международный песенный конкурс "Евровидение" проходит с 1956 года, в 2022 году его аудитория превысила 161 миллион зрителей.
- Украина принимала Евровидение дважды: в 2005 и 2017 годах.
Югоосетинский парламент утвердил нового премьера
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия единогласно утвердил нового премьера – Константина Джуссоева.
Как пишет агентство «Рес», за кандидатуру Джуссоева проголосовали 33 депутата.
Новый югоосетинский президент Алан Гаглоев, представляя Джуссоева, заявил, что он «известен в республике как профессионал» и «проявил себя с наилучшей стороны как в человеческом, так и профессиональном плане».
«Считаю его кандидатуру достойной для назначения на должность премьера», – сказал Гаглоев.
Константину Джуссоеву 54 года. В 1989 году он окончил Цхинвальский филиал Грузинского политехнического института по специальности «Технология металлорежущих станков и инструментов».
В 1993-2011 годах Джуссоев был гендиректором строительной компании ООО «Приличный», с 2011 года возглавляет строительную компанию «Мегаполис».
Компании Джуссоева принимали участие в строительстве ряда объектов в Цхинвали – многоквартирного дома на улице Таболова, микрорайона «Северный», зданий правительства и Юго-Осетинского госуниверситета, православного храма Святой Троицы и т.д.
- Как сообщалось ранее, югоосетинский лидер назначил глав МВД и Минюста, секретаря Совета безопасности, руководителя своей администрации, провел кадровые перестановки в КГБ и уволил глав районных администраций. Кандидатуру Константина Джуссоева на пост главы правительства Гаглоев внес в парламент 8 июня.
Вице-спикера польского Сейма не пустили в больницу к Саакашвили
Вице-спикеру польского Сейма Малгожате Госевской не позволили навестить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамед».
«Мне было отказано во встрече с президентом Саакашвили, несмотря на обещание, данное мне премьер-министром Гарибашвили в присутствии премьер-министра [Польши] Моравецкого», – сказала Госевская журналистам.
Она также сообщила, что грузинской стороне было предложено создать команду международных врачей для изучения диагноза Саакашвили, на что пока ответа не получено.
«Мы полностью подтверждаем, что готовы принять и лечить Саакашвили», – добавила вице-спикер Сейма Польши.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», недопуск Госевской в клинику прокомментировал и сам Саакашвили. Он назвал этот шаг «решением дикарей каменного века, а не современных европейцев».
МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.
У Ассанжа есть 2 недели, чтобы обжаловать это решение, заявили в МВД.
В WikiLeaks решение британского МВД назвали "чёрным днём для свободы прессы и британской демократии".
В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы американского президента в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны.
В США основателю WikiLeaks теоретически может грозить фактически пожизненный срок – 175 лет тюрьмы. Представители властей США, однако, указывают на то, что ранее по подобным обвинениям выносились относительно мягкие приговоры.
Украина с 1 июля введёт визовый режим для граждан России
Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", – говорится в его заявлении.
Кабмин уже поддержал это решение и принял постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации".
Объявленное Киевом решение вызывает недоумение, РФ не получала уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках, заявил РИА Новости источник в Москве.
С предложением ввести визы для россиян граждане Украины выступили еще 11 февраля. Петицию с соответствующим требованием подписали более 26 тысяч человек из необходимых 25 тысяч для рассмотрения вопроса президентом. Автор петиции – Никита Мазур.
После этого в мае Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать введение визового режима для граждан России.
Грузия для получения статуса в ЕС должна провести «деолигархизацию» – Еврокомиссия
Грузия для получения статуса кандидата на членство в ЕС должна провести «деолигархизацию». Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных Еврокомиссией.
В документе, в частности, сказано о необходимости устранить «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» страны.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что в контексте «деолигархизации» речь идет не о миллиардере Бидзине Иванишвили, а о третьем президенте страны Михаиле Саакашвили и экс-министре обороны Давиде Кезерашвили.
«Бидзина Иванишвили – бизнесмен, филантроп и благотворитель», – сказал Ираклий Кобахидзе, добавив, что Саакашвили, сев в тюрьму, уже предпринял шаги по «деолигархизации»
Всего Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций. В Брюсселе, в частности, призывают Грузию к завершению политической поляризации в стране и сотрудничеству между политическими партиями «в духе соглашения от 19 апреля» (план Шарля Мишеля).
Стране необходимо «гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, укрепляя их независимую и эффективную подотчетность»; провести дальнейшее совершенствование избирательной базы; реформировать судебную систему; предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды для СМИ и др.
Еврокомиссия опубликует отчет о выполнении Грузией заявленных условий в конце 2022 года.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС лишь при выполнении ряда условий.
Еврокомиссия: Грузия получит статус кандидата в ЕС при выполнении ряда условий
Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС лишь при выполнении ряда условий. Об этом официально объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы рекомендуем (Европейскому) Совету предоставить Грузии европейскую перспективу, а позже оценить выполнение страной ряда условий до предоставления ей статуса кандидата», – сказала она.
Отвечая на вопрос о перспективе грузинской заявки на вступление в ЕС, фон дер Ляйен сказала, что решение Еврокомиссии – «огромный шаг» для страны с точки зрения евроинтеграции.
«Двери ЕС широко открыты. Теперь все зависит от Грузии, которая должна предпринять необходимые шаги для дальнейшего прогресса. Стране, политикам необходимо объединиться», – заявила она.
При этом Украине и Молдове Еврокомиссия рекомендует незамедлительно предоставить статус кандидатов на членство в ЕС.
- Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Грузия и Молдова подали заявки 3 марта.
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в Евросоюзе. Об этом официально объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Комиссия рекомендует (Европейскому) Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ», – сказала фон дер Ляйен.
Проведение реформ требуется и от Молдовы.
При этом Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, может получить статус кандидата на вступление в ЕС лишь при выполнении ряда условий, сообщили в Еврокомиссии.
Для начала переговоров о вступлении требуется единогласное одобрение всех стран-членов. Саммит ЕС пройдет 23-24 июня.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Вслед за ней заявки также подали Грузия и Молдова.
- Западные СМИ пишут, что несмотря на быстрое получение статуса, Украине понадобятся долгие годы для вступления в ЕС. The New York Times напоминает, что рекомендации Еврокомиссии - это технический документ, который описывает готовность страны к кандидатскому статусу в соответствии с заданными критериями. По большинству из них Украина пока отстаёт, отмечает The New York Times. Газета обращает внимание на коррупцию и трудностями, с которыми страна столкнётся после войны.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва внимательно следит за попытками Украины стать членом ЕС в свете расширения сотрудничества Киева с европейскими странами в сфере обороны.
Голодающий абхазский активист может потребовать отставки премьер-министра Анкваба
Абхазский активист Джансух Адлейба может потребовать отставки премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба. Об этом Адлейба заявил журналистам.
Он начал голодовку с требованием снизить цены на топливо.
«В том случае, если не будут предприняты меры, если не будет выполнено требование, планирую собрать 10 тысяч подписей и направить депутатам в парламент, чтобы они рассмотрели (вопрос) о вотуме недоверия премьер-министру», – сказал Адлейба.
Ранее в комментарии агентству «Аиашара» активист сказал, что у него нет политических требований.
«Мое главное требование к власти – снизить цену на топливо», – добавил Адлейба.
ВМС Украины заявили об уничтожении российского буксира «Василий Бех»
Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили российский буксир "Василий Бех". По данным украинской стороны, корабль доставлял боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный.
О количестве убитых и раненых пока не сообщается. По предварительным данным пострадали не менее 70 процентов экипажа.
Некоторые СМИ утверждают, что на борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор", который не смог помешать атаке ракетами Harpoon.
В соцсетях пользователи публикуют видео, на которых, как утверждается, в буксир дважды попадают ракеты.
Украина ранее заявляла, что российские военные разместили на Змеином острове зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальность которых достигает южных районов Одесской области.
Российская сторона заявление об уничтожении корабля пока никак не прокомментировала. Независимой верификации этого сообщения пока нет - в условиях войны оперативно проверить информацию затруднительно.
На сайте Черноморского флота России значится спасательное буксирное судно "Василий Бех" с численностью экипажа 26 человек. Буксир был принят в состав Черноморского флота в 2017 году.
МИД Армении: Ереван не отклонял предложение о трехсторонней встрече в Тбилиси
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения по непонятной причине отказалась от встречи глав МИД трех стран Южного Кавказа, которая должна была состояться в Тбилиси.
«Мы консультировались по этому вопросу с нашими грузинскими коллегами. Правительство Грузии поддерживает эту идею: организовать трехстороннюю встречу на уровне глав МИД в Грузии, начать диалог. К сожалению, Армения отказалась. Причина мне неизвестна. Я не могу найти никакого разумного объяснения», – сказал Алиев, выступая на форуме в Баку.
По его словам, с аналогичными предложениями выступали и европейские институты, но «вновь последовал отказ».
«Если Армения не хочет установления мира на Южном Кавказе, то возникает вопрос: чего они хотят? Еще одна война будет для них катастрофой, и они это прекрасно понимают», – добавил Алиев.
В Ереване заявили, что не отказывались от предложения провести трехстороннюю встречу на уровне глав МИД в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.
«Мы не только не отказывались, но и всегда положительно отзывались о подобной вероятной встрече, отмечая, что необходимо проводить работы для обеспечения эффективности этой встречи», – заявил Унанян.
Илья Яшин предложил провести «спецоперацию по задержанию» Рамзана Кадырова
В интервью журналисту Юрию Дудю политик Илья Яшин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров представляет угрозу для безопасности России, а его режим назвал "бомбой замедленного действия, которая в перспективе может взорвать не только весь Кавказ, но и всю нашу страну".
По мнению Яшина, уступки со стороны федеральной власти и особое положение Кадырова, который действует вне российского правового поля и может себе позволить то, чего не может позволить ни один другой глава региона, лишь замораживают, но не решают "проблему Кавказа", и с этим ничего не могут сделать "ни полиция, ни ФСБ, ни сам Путин". При этом власть и легитимность Кадырова в Чечне, считает Яшин, держатся на страхе и запугивании, а реальный уровень его поддержки не очень высок.
Яшин также отметил, что президент России Владимир Путин, "понимая проблему, которую сам же создал, не готов ее решать". Он полагает, что Путин, опираясь в своей политике на язык силы и тактику постоянного повышения ставок, пасует, сталкиваясь с контрагентом, действующим таким же способом.
Вместе с тем Яшин не думает, что у Рамзана Кадырова есть президентские амбиции, так как тот понимает, что это "не тот кусок, который он может проглотить". Скорее, по мнению Яшина, Кадыров, ожидая политической дестабилизации в России, готовится создать на Северном Кавказе "большой халифат", исламское государство с центром в Чечне.
Для решения "проблемы Кадырова", полагает Яшин, нужна "спецоперация по его задержанию", привлечение его к уголовной ответственности и формирование в Чечне институтов местного самоуправления и правительства народного доверия путем честных выборов.
- 7 февраля Илья Яшин разместил онлайн-петицию с требованием к президенту Владимиру Путину отправить Рамзана Кадырова в отставку. За две недели она набрала более 220 тысяч подписей, а на денный момент – почти 280 тысяч. В Кремле заявили, что не воспринимают это требование всерьез.
- За последний год Яшин выпустил на своем YouTube-канале фильмы о Рамзане Кадырове и его приближенных: "Кладбище Кадырова. Как исчезали враги Рамзана", "Кадыровский каратель. История Магомеда Даудова", "Самый опасный депутат России. История Адама Делимханова" и открытое обращение к Кадырову в связи с преследованием семьи судьи в отставки Сайди Янгулбаева и его семьи.
- В 2016 г. Яшин составил экспертный доклад о Кадырове "Угроза национальной безопасности", приурочив его публикацию к годовщине убийства Бориса Немцова.
Абхазские власти планируют усилить контроль на де-факто границе по реке Ингури
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
По информации пресс-службы, на повестке дня заседания с постоянными членами Совбеза «были вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности республики».
Сообщается, что Бжания обратил внимание на необходимость усиления и укрепления контроля на де-факто границе по реке Ингури.
Накануне абхазский лидер, выступая перед депутатами парламента, назвал стремление Грузии в НАТО «угрозой национальной безопасности Абхазии».
Днем ранее он рассказал о нарушениях де-факто границы разведывательными самолетами НАТО.
Отметим, что 14 июня на сайте абхазского президента также появилось сообщение о проведении заседания Совбеза.
«Обсуждались вопросы внешней политики и обеспечения безопасности республики», – говорилось в коротком сообщении по итогам встречи.
В Тбилиси открылась улица имени кинорежиссера Серго Параджанова
В Мтацминдском районе Тбилиси появилась улица имени выдающегося кинорежиссера, сценариста и художника Серго Параджанова (1924 – 1990).
На улице был установлен адресный указатель, пишет агентство «Новости-Грузия». Именем Параджанова была названа одна из улочек на Мтацминда, где он родился и вырос – переулок Коте Месхи, примыкавший к одноименной улице.
Параджанов жил и работал в Тбилиси, Киеве и Ереване. После того, как его фильмы стали вывозить на международные кинофестивали, в конце 80-х годов к нему пришла мировая слава. В доме Параджанова на Мтацминда побывали Марчелло Мастроянни и Ив Сен-Лоран.
Тбилисский дом Параджанова представлял собой перманентную художественную выставку из его коллажей, инсталляций, кукол, скульптур. Здесь часто проводились творческие вечера.
Полная обстановка дома Параджанова в Тбилиси были перевезены в Ереван по его воле еще при жизни и стали экспонатами музея Параджанова.
На открытии улицы депутаты Тбилисского сакребуло (городского совета), деятели искусства, друзья и родственники Параджанова отметили огромный вклад Параджанова в культуру и кинематограф Грузии.
«Для каждого тбилисца, нашей молодежи и следующего поколения очень важно всегда помнить об этом гениальном художнике, выросшем в нашей столице, и ценить его огромный вклад в развитие грузинского искусства. Серго Параджанов своим самобытным стилем, разнообразием и нестандартными подходами занял почетное место в мире кино. Тбилисский городской совет и мэрия делают все возможное, чтобы увековечить его имя. Сегодняшнее событие – наглядный тому пример», – сказал на открытии улицы заместитель председателя Тбилисского сакребуло Зураб Абашидзе.
Гражданина США осудили в России на 14 лет тюрьмы по делу о наркотиках
Суд в Московской области в четверг приговорил бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Марк Фогель был задержан в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. При себе у него обнаружили наркотики. Фогель одно время работал в посольстве и обладал дипломатическим статусом, но на момент ареста был преподавателем московской англо-американской школы в Москве.
Согласно сообщению пресс-службы суда, гражданин США полностью признал вину.
В январе телеканал CBS News сообщил, что Фогель сказал посещавшим его юристам, что он употреблял марихуану по медицинским показаниям после операции на позвоночнике, что подтверждается записью в его медицинской карте. По его словам, он не знал о существующем в России запрете на медицинскую марихуану.В момент задержания у него при себе было 17 граммов вещества, сообщил телеканал со ссылкой на адвокатов Фогеля.
Американские власти пока не комментировали приговор Фогелю.
17 февраля в московском аэропорту Шереметьево была задержана двукратная олимпийская чемпионка из США, баскетболистка Бритни Грайнер. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Против баскетболистки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. На этой неделе срок ее предварительного заключения был продлен до 2 июля.
Maxar: суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию
Суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию. Об этом сообщает компания спутниковой съемки Maxar.
В частности, она приводит майские фотографии двух российских сухогрузов в порту аннексированного Россией Севастополя, на которые идёт погрузка зерна. Несколько дней спустя эти же суда пришвартовались в Сирии для разгрузки. Еще один снимок погрузки зерна в Севастополе был сделан в июне.
Украина обвиняет Россию в краже зерна с оккупированных ею территорий и попытке продажи его за границей. Россия это отрицает.
На данный момент украинские морские порты заблокированы. Ряд стран, в частности Турция и Франция, заявили о готовности помочь Украине со снятием блокады портов, но украинские власти опасаются, что Россия воспользуется морским коридором для нападения на Одессу, если подходы к портам будут разминированы.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил накануне, что Париж с европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идёт о 22 миллионах тонн украинского зерна, которые невозможно вывезти из-за блокировки черноморских портов Россией. С заявлением о поиске альтернативных способов вывоза зерна с территории Украины выступила и американская администрация.
- Украина является четвёртым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- В ООН заявляют, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.
Нидерланды раскрыли агента ГРУ, который хотел работать в суде в Гааге
Служба безопасности Нидерландов сообщила о разоблачении агента ГРУ, который планировал начать работу в Международном уголовном суде в Гааге.
По данным спецслужбы, россиянина зовут Сергей Черкасов, он использовал бразильские документы на имя Виктор Мюллер Феррейра.
Нидерланды утверждают, что агент ГРУ был разведчиком-нелегалом. Такие агенты проходят серьёзную подготовку и их очень сложно раскрыть.
Как именно разоблачили россиянина, не уточняется.
Полиция Бразилии сообщила, что россиянин приехал Рио-да-Жанейро в 2010 году и стал выдавать себя за бразильца. Под новым именем он несколько лет жил в Ирландии и США, а затем вернулся в Бразилию и стал готовиться к поездке в Нидерланды. Там он устроился стажёром в Международный уголовный суд на должность младшего аналитика в отдел предварительных расследований.
В апреле 2022 году Черкасову отказали во въезде в Нидерланды и отправили обратно в Бразилию. Его будут судить за использование поддельных документов.
Если бы Черкасова взяли бы на работу, то он получил бы доступ к системам суда, который расследует военные преступления, в которых подозревают российских солдат и офицеров.
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Coca-Cola прекратит продажу своих товаров в России
Компания Coca-Cola перестанет производить и продавать свои товары на территории России. Это произойдёт после того, как в стране закончатся существующие запасы продукции. Об этом сообщает Reuters.
Кроме напитка Coca-Cola компания также выпускала в России газировки Fanta и Sprite, тоник Schweppes, воду Bon Aqua и холодный чай Fuzetea.
В начале марта компания Coca-Cola заявила о приостановке бизнеса в России из-за вторжения в Украину. В середине мая завод "Очаково" представил замену Coca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки получили названия CoolCola, Fancy и Street. Формой бутылки и оформлением напитки из новой линейки "Очаково" похожи на оригинальные, отличается только этикетка, на которой вместо привычных логотипов используются буквы C, F или S.
Компания PepsiCo, которая производит такие напитки, как Pepsi, Mirinda и 7Up, также прекратила продажи своей продукции в России.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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