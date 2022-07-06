Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Генеральный секретарь Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщил в твиттере глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри. По его словам, Баркиндо умер вечером, 5 июля. Причина смерти не уточняется.

Известно также, что вчера Баркиндо встречался с президентом Нигерии и выступил с речью на нигерийской нефтегазовой конференции в Абудже.

Баркиндо работал в ОПЕК с 1986 года, представляя Нигерию. В августе 2016 года он был назначен генеральным секретарём ОПЕК. Его полномочия должны были истечь 31 июля, а новым генеральным секретарем картеля избрали представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса.

После начала российского военного вторжения в Украину и введения санкций в отношении Москвы Мохаммед Баркиндо говорил, что ОПЕК не сможет возместить экспорт из России объемом более 7 миллионов баррелей в сутки из-за отсутствия свободных мощностей. Он предупреждал Евросоюз, что ограничительные меры могут вызвать серьезные потрясения на нефтяном рынке.



31 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, в него входит в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти. Тогда же стало известно, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти.