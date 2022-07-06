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Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо
Генеральный секретарь Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщил в твиттере глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри. По его словам, Баркиндо умер вечером, 5 июля. Причина смерти не уточняется.
Известно также, что вчера Баркиндо встречался с президентом Нигерии и выступил с речью на нигерийской нефтегазовой конференции в Абудже.
Баркиндо работал в ОПЕК с 1986 года, представляя Нигерию. В августе 2016 года он был назначен генеральным секретарём ОПЕК. Его полномочия должны были истечь 31 июля, а новым генеральным секретарем картеля избрали представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса.
После начала российского военного вторжения в Украину и введения санкций в отношении Москвы Мохаммед Баркиндо говорил, что ОПЕК не сможет возместить экспорт из России объемом более 7 миллионов баррелей в сутки из-за отсутствия свободных мощностей. Он предупреждал Евросоюз, что ограничительные меры могут вызвать серьезные потрясения на нефтяном рынке.
31 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, в него входит в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти. Тогда же стало известно, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти.
Другие новости дня
Движение «Сирцхвилиа» обещает исправить ошибки, допущенные на митинге 3 июля
Движение «Сирцхвилиа» («Позор») признает, что допустило ошибки при проведении масштабной протестной акции в Тбилиси 3 июля и обещает лучше подготовиться к следующему проевропейскому митингу.
«Ошибки, которые могли быть допущены, только усиливают нас и дают гарантию того, что следующее собрание пройдет еще более гладко. Сейчас, как никогда раньше, мы получаем отзывы от людей, которые были подключены к этим процессам», – сказал один из лидеров движения Гига Макарашвили в эфире телеканала «Пирвели».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в «Сирцхвилиа» добавляют, что кампания «Домой, в Европу» продолжится, и все ее мероприятия, как и прежде, будут служить скорейшему выполнению 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.
«Протест – только одна часть этой кампании. Кампании включает встречи с разными целевыми группами – профессорами, учителями, студентами, деятелями культуры, с объединениями разного типа, гражданскими организациями», – сказал активист Шота Дигмелашвили в эфире телеканала «Формула».
Активисты подчеркивают, что пытаются принимать все решения «на основании народного консенсуса». Они рассчитывают составить и огласить свой план в ближайшее время.
3 июля истекал срок ультиматума с требованиями об отставке премьера Ираклия Гарибашвили и формирования временного правительства, которое сможет выполнить все условия предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. В правящей «Грузинской мечте» ультиматум отклонили. Тысячи человек собрались на митинг в Тбилиси, ожидая, что главный организатор протеста, движение «Сирхвилиа» огласит новый план действий, однако этого так и не произошло. Многие демонстранты открыто высказали свое недовольство и даже обвинили «Сирхвилиа» в «сливании» протеста.
Кобахидзе: в случае начала войны в Грузии страна получит статус кандидата в ЕС
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе оценил шансы Грузии на получение статуса кандидата в члены ЕС. Он утверждает, что предпосылкой для этого может стать начало войны.
«Не дай бог, а если теоретически допустить, что в конце декабря в Грузии будет война, конечно же, статус кандидат у нас будет гарантирован, и, наверное, вы согласитесь, что принимать такой статус не стоит. Мы не сможем изменить этот фактор. Оппозиция была бы счастлива сделать это и все делает, однако мы на такое не пойдем ни в коем случае. Но что я хочу сказать – в том случае, если до декабря завершится война в Украине, конечно же, не будет этого эмоционального фона, который, в том числе, обосновал принятие противоположного решения по Грузии в Евросоюзе. Был определенный эмоциональный фон, из-за которого Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС, а мы нет», – заявил Кобахидзе в эфире Общественного вещателя Грузии.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым непредоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Предоставление статуса Украине и Молдове глава правительства объяснил тем, что «это поощрительное решение». Он утверждает, что Украина находится в тяжелейшем положении из-за войны, а Молдова приняла на себя удар огромного потока беженцев.
С парламентской трибуны 22 июня Гарибашвили задался вопросом: «Грузию должны наказать за то, что в стране нет войны?!»
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что распространенный в Грузии «коварный нарратив» о том, что Соединенные Штаты хотят вовлечь страну в войну российско-украинскую войну, взят из «Руководства по дезинформации ФСБ России».
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Еврокомиссия обещает следить за прогрессом Грузии в решении этих приоритетных задач и доложить о них к концу 2022 года.
Опрос: уровень поддержки Украины в США повысился
Американцы поддерживают идею помощи Украине даже если за это придется расплачиваться повышенной инфляцией и высокими ценами бензина. Такой основной результат опроса, проведенного специалистами вашингтонского Брукингского института.
Ради помощи Украине 62 процента опрошенных готовы больше платить за бензин, 58 процентов готовы терпеть высокую инфляцию. Треть респондентов считает, что для поддержки Украины допустима даже гибель американских военнослужащих. Все эти показатели повысились в сравнении с опросом, проведенным в мае.
Идею введения бесполетной зоны над Украиной в случае затяжной войны поддерживают 65 процентов участников опроса. Это самый высокий показатель за все время проведения опросов. Эта поддержка несколько падает, если в вопросе упоминается возможность того, что введение бесполетной зоны приведет к прямому конфликту США и России.
Оценивая общий ход войны, 27 процентов опрошенных считают, что Украина побеждает, лишь 20 процентов видят Россию в роли победителя. Около сорока процентов говорят о патовой ситуации в Украине. Невысокая оценка шансов России на победу отражается на общей готовности поддерживать Украину, пишут социологи, проводившие опрос. По их словам, такие настроения являются "хорошей новостью" для администрации Джо Байдена, для которой помощь Украине стала одним из главных приоритетов.
C начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву вооружений и военной техники почти на 7 миллиардов долларов.
Зурабишвили: Усиление пророссийских группировок наносит ущерб европейской перспективе
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление в годовщину событий 5 июля, когда гомофобные антизападные группировки избили более 50 сотрудников СМИ на проспекте Руставели в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия». Президент заявила, что общество все еще ждет, когда виновные предстанут перед судом. По ее словам, за этот период насильственные группировки усилились, что наносит ущерб европейской перспективе.
Зурабишвили также откликнулась на инициативу Народного защитника Нино Ломджария, которая сообщила, что подготовит конституционный иск о запрете партии «Консервативное движение», созданную представителями пророссийской платформы «Альт-Инфо».
«Прошел год после событий 5 июля, сегодня общественность все еще ждет, когда виновные предстанут перед судом. Это та реальность, на почве которой в этот период усилились пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группы. Это совершенно недопустимо в стране, 20% территории которой оккупировано Россией», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
Президент подчеркнула, что усиление пророссийских, насильственных, гомофобных и агрессивных группировок наносит ущерб европейской перспективе страны.
«Некоторые считают, что ответом на это должен стать запрет их деятельности, однако в стране с демократическими принципами запрет должен быть последним, крайним шагом и подкрепляться вескими юридическими аргументами, чтобы не оставалось сомнений в том, что имеет место нарушение свободы слова и самовыражения», - считает Зурабишвили.
Вместе с тем президент согласна с тем, что решение о запрете пророссийских партий можно принять по необходимости и «исходя из принципов демократических стран». «Прежде чем принять это крайнее решение, каждый должен взять на себя свою долю ответственности. Недопустимо защищать эти группы и поощрять их пророссийскую и антиевропейскую пропаганду», - заявила Зурабишвили. Она подчеркнула необходимость эффективного контроля за деятельностью и выявление источников финансирования пророссийских групп.
Что касается инициативы омбудсмена, то Нино Ломаджария указала, что многие заявления «Консервативной партии» содержат признаки свержения конституционного строя, разжигают разного рода беспорядки, или прямо призывают к насилию или являются пропагандой войны. Народный защитник сообщила, что направит проект иска в несколько инстанций, уполномоченных обращаться в Конституционный суд (сам омбудсмен этого сделать не может).
Четвертый с начала года топ-менеджер, связанный с «Газпромом», найден мертвым
В Выборгском районе Ленинградской области на территории элитного коттеджного поселка «Морские террасы» найден мертвым гендиректор логистической компании «Астра-Шиппинг», которая специализируется на подрядах «Газпрома», 61-летний Юрий Воронов.
По сообщениям СМИ, тело мужчины нашли в бассейне на его собственном участке. Предварительная причина смерти - огнестрельное ранение в упор, которое нанес себе сам Воронов. Близкие погибшего утверждают, что тот потерял большие деньги из-за проблем с контрагентами и партнерами.
По информации СПАРК-Интерфакс, в 2020-м и 2021-м годах убытки компании «Астра-Шиппинг» составили 160 миллионов рублей.
С начала года это уже четвертая смерть топ-менеджера, напрямую связанного с корпорацией «Газпром». В январе в Ленинградской области нашли мертвым топ-менеджера «Газпром инвеста» Леонида Шульмана, в феврале - замдиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова (официальные версии причин гибели в обоих случаях - самоубийство).
В апреле в Москве обнаружили мертвыми бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жену и дочь. По версии следствия, находящийся на грани разорения Аваев застрелил своих близких, а затем покончил с собой.
Тенгиз Церцвадзе: Мы ожидаем пик роста случаев COVID-19 к осени
«Впереди лето, активный туристический сезон и мы ожидаем пик роста случаев инфицирования COVID-19 к осени. Если мы хотим сохранить текущую хорошую эпидситуацию, то должны быть бдительными, продолжать активную вакцинацию, в том числе бустерными дозами, несмотря на то, что регуляции больше не обязывают нас носить маску в общественном транспорте, в медицинских учреждениях и местах скопления людей», - говорится в письме директора Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиза Церцвадзе, которое он опубликовал в социальной сети.
Церцвадзе отмечает, что в последнее время в Грузии, как и во всем мире, наблюдается значительный рост новых случаев COVID.
«Если раньше в среднем регистрировали 100 новых случаев в сутки, то сейчас фиксируется 600-700 новых случаев. Новые случаи особенно распространены среди людей, которые выезжали за границу. Впереди лето, активный туристический сезон, мы ожидаем пик заболеваемости COVID осенью», - цитирует Церцвадзе Общественный вещатель Грузии.
- В Грузии за неделю, с 27 июня по 3 июля выявили 2570 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Национальный центр по контролю заболеваний, за неделю от ковида скончались 3 пациента, выздоровели 1103. По сравнению с предыдущей неделей число случаев коронавируса увеличилось почти в 2.5 раза.
Осужденный за растрату бывший мэр Батуми вышел на свободу досрочно
Осужденный за растрату 1 миллиона лари из бюджетных средств бывший мэр Батуми Георгий Ермаков вышел на свободу, сообщает агентство «Новости-Грузия». Решение о его досрочном освобождении принял судья апелляционного суда.
Георгий Ермаков - представитель правящей партии «Грузинская мечта», был задержан в мае 2019 года вместе с еще семью высокопоставленными чиновниками батумской мэрии по делу строительства социального жилья.
Следствие по делу велось сразу по двум статьям Уголовного кодекса - «растрата принадлежащих государству денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения» и «злоупотребление служебным положением».
Мэр был обвинен в растрате государственных средств в размере 1 миллиона 370 тысяч лари и злоупотреблении должностными полномочиями. Батумский городской суд признал его виновным по предъявленным в январе 2020 года обвинениям и приговорил к семи годам лишения свободы.
Сегодня судья апелляционной инстанции переквалифицировал обвинение Ермакова и оставил только обвинение в превышении полномочий. Эта статья предусматривает в виде наказания 3 года лишения свободы. Этот срок Георгий Ермаков уже отбыл.
Двое британских министров ушли в отставку, отказавшись работать с премьер-министром
Двое членов британского правительства 5 июля ушли в отставку, отказавшись работать с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. В заявлении министра здравоохранения Саджида Джавида говорится, что он потерял доверие к главе правительства. Министр финансов Риши Сунак заявил, что британское общество ожидает от правительства «правильной, компетентной и серьезной работы».
Отставка произошла через неделю после того, как важный функционер Консервативной партии, которую возглавляет Джонсон, Крис Пинчер ушел в отставку с партийной должности. Его уличили в том, что на вечеринке в закрытом клубе консерваторов он приставал к мужчинам в состоянии алкогольного опьянения.
Этот скандал, в свою очередь, произошел на фоне активной внутрипартийной критики Джонсона. В апреле он стал первым в истории премьер-министром, уличенным в нарушении закона во время пребывания на своем посту. Тогда он был оштрафован за участие в вечеринке во время всеобщего карантина, объявленного из-за пандемии COVID-19 его же правительством.
В начале июня Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия, выдвинутому против него его коллегами по Консервативной партии. Тогда в поддержку Джонсона проголосовали 211 представителей партии в парламенте, против него – 148.
После этого партия проиграла довыборы в двух округах, в одном из которых не проигрывала выборы более 100 лет. Оба этих мандата ранее принадлежали консерваторам — один был осужден за сексуальное насилие, второй признался в просмотре порнографии в парламенте во время дебатов и был отправлен на должность, которую не могут занимать действующие депутаты.
- Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер 5 июля заявил, что британское правительство должно отправить Джонсона в отставку. Это бы означало проведение в стране досрочных парламентских выборов - опросы свидетельствуют, что консерваторы могут потерять на них значительное число мандатов.
СМИ сообщили о нападении на воинскую часть в Брянской области
На воинскую часть в городе Клинцы Брянской области напали трое неизвестных, сообщили сразу несколько местных изданий, а также телеграм-каналы Baza и Mash.
По данным СМИ, полиция разослала ориентировку на поиск трех неизвестных, вооруженных автоматами, их лица были закрыты масками. Сообщается также, что один из нападавших получил ранение. Других подробностей инцидента нет. Неизвестны так же мотивы нападения.
Воинская часть № 12721 в городе Клинцы Брянской области расположена в 45 километрах от границы с Украиной. В ней дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.
- В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен «желтый» уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали - с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. Украинские власти подавляющее большинство этих сообщений не комментируют.
Администрация абхазского президента прокомментировала письмо немецкой компании
Управление по связям со СМИ администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия опубликовало разъяснение в связи с публикацией в социальных сетях и некоторых СМИ письма-обращения немецкой компании FVT – Group&Partner к руководству республики с гуманитарным проектом «Строительство поселка городского типа или маленького курортного города».
«Совершенно очевидно, что из текста растиражированного письма компании FVT – Group&Partner никаким образом не вытекает предложение «о продаже земли», «переселении иностранцев», «передаче жилья в собственность иностранцам», как об этом пишут настроенные на провоцирование напряженности в обществе лица и отдельные журналисты. Таких предложений в письме нет. Из письма следует, что инвестор намеревается после окончания строительства безвозмездно передать Абхазии социальные объекты, а это школы, детские сады, больницы на 1000 койко-мест, административные здания и так далее.
Настоятельно просим также обратить внимание на содержание письма президента Республики Абхазия: в нем говорится, что абхазская сторона готова предоставить под строительство «курортного города и строительство медицинского центра» земельный участок с необходимым пакетом разрешений и подключением коммуникаций.
Констатируем, что по сей день по информационному письму-предложению немецкой компании не состоялось ни одной встречи представителей уполномоченных органов страны с кем-либо из FVT – Group&Partner или их представителями. Данная тема больше не обсуждалась», - говорится в комментарии президентской администрации.
В Сухуми состоялось открытие олимпийского бассейна
Сегодня, 5 июля, в Сухуми состоялось торжественное открытие олимпийского бассейна. Символическую красную ленточку перерезали глава администрации столицы самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Эшба и гендиректор фирмы «Аквастройинвест» Олег Юрченко.
Градоначальник поинтересовался, какое количество людей может одновременно пользоваться бассейном. Юрченко проинформировал, что бассейн рассчитан на одновременное посещение 120 человек, пишет информагентство «Апсныпресс».
По словам мэра, было бы хорошо организовать специальное время для тренировок в бассейне учащихся детских юношеских спортивных школ, но не на безвозмездной основе, так как бассейн надо содержать. Кроме того, важно предусмотреть льготы для инвалидов. Олег Юрченко сказал, что разработана гибкая ценовая политика. Также, по его словам, в каждой раздевалке есть специальный туалет для людей с ограниченными возможностями.
На восстановительные работы ушло около 40 миллионов рублей. Сухумский олимпийский бассейн соответствует всем международным нормам и в нем можно проводить соревнования. Глубина бассейна – 2,25 метра, ширина – 20 метров, длина – 50 метров.
Правительство Грузии выставляет на продажу 14 санаториев в Цхалтубо
Правительство Грузии выставляет на продажу 14 санаториев стоимостью 50 миллионов лари (около 16 миллионов долларов), расположенных на знаменитом в период СССР курорте Цхалтубо. Об инициативе сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня во время выступления на презентации проекта «Новая жизнь Цхалтубо».
«Наш план - начать процесс восстановления Цхалтубо. Мы обещаем это сделать. Все вопросы - проблема воды, проблема генерального плана - решены, и теперь у нас на продажу выставлено 14 санаториев, стоимость которых, по сегодняшней оценке, составляет 50 миллионов лари», - сказал премьер.
Правительство Грузии ожидает, что для восстановления Цхалтубо будет инвестировано 500 миллионов лари (около 166 миллионов долларов). По словам премьера, это будут частные инвестиции, и дополнительно государство обязуется инвестировать десятки миллионов лари, «чтобы Цхалтубо превратился в современный бальнеологический курорт мирового уровня», пишет агентство «Новости-Грузия».
Глава правительства уверен, что реализуемые масштабные инфраструктурные проекты положительно отразятся на экономике муниципалитета и всего региона и благосостоянии людей. Гарибашвили подчеркнул, что ради развития курорта правительство благоустроило инфраструктуру – в частности, он упомянул расширение Кутаисского международного аэропорта, пропускная способность которого увеличилась в четыре раза.
Премьер сообщил, что в 2019 году Цхалтубо посетило всего 25 тысяч визитеров, но в правительстве предполагают, что через несколько лет эта цифра удвоится. Гарибашвили указал на уникальность Цхалтубо – «его природа, вода, эти ресурсы дают этому курорту большое преимущество». «У нас есть амбиции превратить Цхалтубо в современный курорт 21 века, но в то же время с богатым историческим наследием», - подытожил премьер-министр.
- Цхалтубо находится в 7 км от Кутаиси, на высоте 100 метров над уровнем моря. Курорт известен своими родоновыми минеральными водами. В исторических источниках XVII века они упоминаются, как «воды бессмертия». В 1920 году источники перешли под контроль государства и получили функцию бальнеологического курорта. В советский период в Цхалтубо было построено 19 санаториев и пансионатов.
Финляндия арестовала сотни российских грузовых вагонов
Финляндия арестовала почти тысячу грузовых вагонов, которые принадлежали российским компаниям из санкционного списка Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финского железнодорожного оператора VR Transpoint.
Согласно официальным документам, еще в июне судебные приставы Финляндии арестовали 865 железнодорожных вагонов из России. Перед этим были заморожены активы нескольких десятков российских и белорусских фирм, включая транспортных, на сумму не менее 82 млн евро. Действия были предприняты из-за санкций, наложенных Европейским союзом на поставки российского угля.
Глава отдела логистики VR сообщил финским СМИ, что около пяти тысяч российских железнодорожных вагонов находились в Финляндии, когда правительство решило ограничить движение поездов между странами. Согласно заявлению VR, вагоны хотели отправить обратно, но судебные приставы приказали наложить арест на часть из них.
Некоторые изъятые вагоны принадлежат компаниям, которые непосредственно попали под санкции Европейского союза. Другие являются собственностью акционеров, также попавших в санкционные списки после начала войны в Украине.
Одна из таких фирм – «Альфа-лизинг» - подала жалобу в финский суд на «неправомерные действия судебных приставов». Об этом Reuters сообщил руководитель корпоративного бизнеса «Альфа-лизинга» Андрей Барков.
В РЖД от комментариев отказались. Минтранс на запрос Reuters не ответил.
Суд запретил деятельность Компартии Украины
Апелляционный административный суд во Львове в четверг запретил деятельность Коммунистической партии Украины, удовлетворив иск Минюста.
Компартия Украины (КПУ) стала 15-й запрещенной после российского вторжения в Украину партией. Вместе с ней во вторник запретили партию «Счастливая Украина», созданную бывшим министром времен Виктора Януковича Александром Клименко.
В первые годы независимости Украины КПУ была одной из крупнейших политических сил, ее бессменный председатель Петр Симоненко в 1999 году выходил во второй тур выборов президента страны, в котором проиграл Леониду Кучме. Фракция КПУ существовала в Верховной раде до 2014 года, когда - после победы Майдана - партия провалилась на выборах. Ряд ее членов поддержали сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.
В 2015 году суд запретил деятельность партии, однако то решение так и не вступило полностью в законную силу.
После российского вторжения 24 февраля в Украине были запрещены практически все партии, которые считались в стране пророссийскими, в том числе имевшая фракцию в парламенте Оппозиционная платформа - За жизнь, «Оппозиционный блок», «Наши», «Партия Шария».
Омбудсмен Грузии требует запретить действующую в стране прокремлевскую партию
Народный защитник Грузии Нино Ломджария подготовила иск в Конституционный суд с требованием запретить ультраконсервативную, гомофобную и прокремлевскую партию «Консервативное движение», известную также как «Альт-Инфо».
Согласно статье 60 Конституции Грузии, Конституционный Суд страны рассматривает вопрос о конституционности деятельности политической партии «на основании иска президента Грузии, не менее одной пятой членов парламента или правительства».
Заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе заявил грузинской службе Радио Свобода, что проект иска Нино Ломджария переслала двум депутатам парламента и президенту Саломе Зурабишвили.
- Представители платформы «Альт-Инфо» известны общественности из-за своего активного участия в выступлениях, которые привели к беспорядкам в Тбилиси 5 июля 2021 года. Тогда в столице прошли контракции против «Недели прайда». «Марш достоинства» был отменен, но мишенью гомофобов стали журналисты. Были разгромлены и офисы нескольких общественных организаций.
- Лидеров «Альт-Инфо» не привлекли к ответственности за организацию беспорядков, и в декабре 2021 года они зарегистрировали партию «Консервативное движение».
- Представители партии провели акции против «Недели прайда» и в этом году. На них звучали антиевропейские и антиамериканские лозунги. Часть лидеров «Альт-Инфо» полиция задержала в административном порядке за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.
В Грозном начался суд над Заремой Мусаевой – ей стало плохо на заседании
В Ленинском районном суде Грозного началось предварительное заседание по делу Заремы Мусаевой – супруги экс-федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. В начале заседания ей стало плохо, суд объявил перерыв, сообщили Кавказ.Реалии в "Команде против пыток".
Зарему Мусаеву обвиняют в нападении на полицейского, после того как ее похитили из Нижнего Новгорода и насильно привезли в Чечню.
Абубакар Янгулбаев сообщил Кавказ.Реалии, что его мать до этого только однажды очно участвовала в заседании – когда ей назначили 15 суток ареста по административному делу. В заседаниях по избранию меры пресечения Мусаева участвовала по видеосвязи из СИЗО.
"Сегодня в суде ей стало плохо, всех выгнали из зала. У мамы очень тяжелое состояние, даже по российским законам несовместимое с отбыванием наказания", – добавил Янгулбаев.
В настоящий момент заседание не проводится, Зареме Мусаевой оказывают медицинскую помощь.
- 20 января в Нижнем Новгороде сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру Мусаевой и насильно вывезли ее на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Во время задержания она была избита и потеряла сознание, а чеченские силовики не позволили ей ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается, так как страдает диабетом.
- Рамзан Кадыров не скрывает истинных причин задержания Мусаевой – по его словам, семейство Янгулбаевых связано с оппозиционным телеграм-каналом 1ADAT. С 21 по 24 января глава Чеченской Республики посвятил этой теме 10 текстов и видео в собственном телеграм-канале. 1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что "днем и ночью, не жалея жизни, имущества и потомства" будет преследовать семью Янгулбаевых.
- Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, "чуть не лишила его глаза". Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения. Во время суда по мере пресечения обвиняемая была без сознания.
- Правозащитная организация "Команде против пыток" предоставила Мусаевой адвокатов Александра Караваева, Наталью Добронравову и Александра Немова. Все они присутствуют в процессе.
Тувинцу не разрешили развернуть у Кремля жёлто-голубой флаг Тувы
Депутату горсовета Кызыла Республики Тува не разрешили развернуть на Красной площади жёлто-голубой тувинский флаг. Депутата быстро окружили люди с дубинками. Об этом рассказывает телеграм-канал @сибирьмедиа.
Тувинский депутат Роман Тамоев проводил опрос москвичей о Республике Тува и хотел повесить себе на спину тувинский флаг, "по цветам схожий с украинским". Тамоев предусмотрительно решил спросить у полицейских, можно ли ему сфотографироваться и "подвигаться" с флагом на Красной площади. Полицейские это категорически запретили.
По словам Тамоева, стоило ему отойти от полицейских – как его окружили человек десять с дубинками. "Я законопослушный гражданин, родину люблю", – убеждал их Тамоев.
Позже Тамоев рассказал, что полицейские запретили ему разворачивать флаг российского региона, сославшись на законодательство, но не уточнили, о каком законе идёт речь. Также депутат отметил, что большинство опрошенных им москвичей ничего не знают о Туве, а некоторые путают тувинский флаг с украинским. Тамоев предположил, что причина кроется в плохом качестве образования.
- Согласно федеральному закону и указу президента России, публичное мероприятие на территории Московского Кремля, включая Красную площадь и Александровский сад, должно быть согласовано с Администрацией президента.
- Республика Тува (бывшая Тувинская Народная Республика) – российский регион в Сибири. В 1921–1944 годах Тува была частично признанным государством, после чего вошла в СССР. Более 80% республики занимают горы, около столицы Тувы – Кызыла начинается река Енисей. Традиционная религия тувинцев – тибетский буддизм, который сочетается с элементами древнего шаманизма.
- Тува традиционно входит в различные антирейтинги регионов России. В частности, в 2021 году республика была признана беднейшим российским регионом. Доля населения, проживающего за чертой бедности, там составляла 34,1%.
Суд признал виновными трех человек по делу об обрушении дома в Батуми
Суд признал виновными всех трех задержанных по делу о трагедии 8 октября 2021 года, когда при обрушении жилого дома в Батуми погибли девять человек.
На скамье подсудимых оказались 47-летний владелец квартиры на первом этаже Заур Будагов, а также двое рабочих, нанятых им – Хусейн и Георгий Сурманидзе. По решению Батумского городского суда, первый приговорен к четырем годам тюрьмы, а двое других – к трем годам каждый.
Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности». Утверждается, что по поручению Будагова двое рабочих снесли как ненесущие, так и несущие стены.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», адвокат владельца квартиры Рамин Папидзе заявил, что обжалует сегодняшнее решение суда. Он считает, что Будагов не может нести ответственности за действия рабочих, нанятых им. Более того, по его словам, следствие не смогло правильно квалифицировать дело.
«Это позорное решение, аномалия, опасная тенденция, заданная судом», – сказал Папидзе после заседания.
Хусейн и Георгий Сурманидзе осуждены по статье «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». Будагову вменяется «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».
Время ожидания на проезд из России в Грузию доходит до суток
Пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе работает в авральном режиме. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Северная Осетия–Алания
«Ежесуточно пропускная способность превышена в 2-3 раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это, у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта. В связи с этим туристам, намеревающимся выехать в Грузию, необходимо учитывать, что ожидание может составить около суток и планировать поездку с учётом этого», – заявили в российском ведомстве.
Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину значительно возросла нагрузка и на транзитный коридор Грузии. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы. Трайлерам приходится ждать иногда около месяца.
17 мая текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене антиковидных ограничений на въезд в Грузию через автомобильный пункт пропуска.
В РФ возмущены заявлением Канады об открытии посольства в Армении
Посольство РФ в Армении раскритиковало МИД Канады из-за заявления об открытии в Ереване первой резидентной дипмиссии североамериканской страны на Южном Кавказе.
В российском диппредставительстве недоумевают, почему об открытии посольства Оттава говорит в контексте «противодействия российскому влиянию».
«Удивляет столь неприкрыто высокомерное и пренебрежительное отношение к государству, с которым вроде бы собираются укреплять двусторонние связи. Невольно задумываешься о том, как такая линия отразится на благополучии и безопасности армянского народа», — сказано в заявлении дипломатов из РФ.
О предстоящем открытии посольства в Армении министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила 30 июня. Она выразила уверенность, что это позволит укрепить связи между двумя государствами и увеличить поддержку демократии в Армении со стороны Канады.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», одновременно Оттава расширяет свое дипломатическое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Как указывают в МИД Канады, это важно для поддержки европейских союзников, а также противодействия последствиям российского вторжения в Украину.
На конференции в Лугано обещают 750 млрд евро на восстановление Украины
На конференции в швейцарском городе Лугано во вторник принята декларация о принципах и приоритетах послевоенного восстановления Украины. Общий объём средств, который будет выделен на эти цели, оценивается в 750 млрд долларов. О такой сумме накануне говорил глава украинской делегации, премьер-министр Денис Шмыгаль. Только прямой ущерб от разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов он оценил примерно в 100 млрд.
В конференции, работа которой началась в понедельник, участвуют представители десятков стран, международных организаций и частных компаний. В подписанной "Луганской декларации" содержится осуждение российского вторжения в Украину и призыв к скорейшему выводу войск. Также в ней говорится о необходимости реформ в Украине, в частности в сфере прав человека, обеспечения верховенства закона и борьбы с коррупцией. Процесс восстановления страны, как сказано в документе, должен быть тесно связан с процессом внутренних реформ и экономической трансформации.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая накануне по видеосвязи, назвал послевоенную реконструкцию страны "задачей для всего демократического мира".
План восстановлениясостоит из трёх частей - масштабной гуманитарной помощи в краткосрочной перспективе, восстановления объектов инфраструктуры в среднесрочной (2023-2025) и программы экономических реформ и модернизации, рассчитанной на период до 2032 года.
Представители Украины считают, что основным источником средств для восстановления страны должны стать ныне замороженные активы российского государства и госкорпораций, а также российских олигархов. Принципиальное согласие с таким подходом высказала, в частности, глава МИД Британии Лиз Трасс. Правовой механизм для подобной конфискации пока отсутствует.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС создаст централизованный орган, который будет заниматься координацией восстановления Украины и сбора средств на эти цели.
Обсуждения ведутся на фоне продолжающихся боевых действий и оккупации российскими военными значительной части украинской территории. Наибольшие разрушения отмечаются как раз в занятых российскими войсками городах, таких как Мариуполь или Северодонецк. Российские власти утверждают, что у них есть собственные программы восстановления этих городов.
Эйфелева башня проржавела, ей нужен капитальный ремонт
Одна из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня – проржавела и нуждается в капитальном ремонте, но вместо этого её снова перекрашивают в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом рассказывает французский журнал Marianne со ссылкой на свои источники.
Согласно секретным отчётам, которые получил журнал, трещины и ржавчина на Эйфелевой башне были обнаружены ещё в 2014 году. В 2016 году на башне зафиксировали 884 повреждения, в том числе 68, "представляющие риск для долговечности конструкции".
"Если бы [инженер-строитель башни] Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ", – сказал журналу менеджер башни, пожелавший остаться анонимным.
Сейчас башню перекрашивают уже в двадцатый раз в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в 2024 году, которые пройдут в Париже. Стоимость косметического ремонта памятника составляет 60 миллионов евро. Предполагалось, что краска на трети башни будет зачищена, после чего на неё нанесут два новых слоя. Однако приостановка работ из-за пандемии COVID-19 и наличие свинца в старой краске привели к тому, что краска будет полностью снята только на 5% памятника.
Эксперты, опрошенные журналом, считают, что старую краску с башни следует убрать полностью и только затем перекрасить, а наложение новой краски поверх старой лишь усугубляет коррозию. Однако компания, управляющая башней и принадлежащая на 99% мэрии Парижа, не хочет закрывать памятник на длительный период из-за потери доходов от туризма.
- Башня из кованого железа высотой 324 метра и весом 7300 тонн была построена для Всемирной выставки 1889 года. Перед открытием её покрыли четырьмя слоями свинцового сурика, теперь запрещённого, но тогда считавшегося лучшим антикоррозийным средством. Сам Эйфель считал, что краска гарантирует долговечность башни и "самое главное – предотвратить появление ржавчины".
- По замыслу Эйфелева башня должна была простоять двадцать лет, после чего её бы демонтировали. Однако благодаря тщательному обслуживанию башня стоит до сих пор и является одним из символов Франции.
- Ежегодно Эйфелеву башню посещают около 6 миллионов туристов. Она занимает четвёртое место по посещаемости культурных объектов во Франции после Диснейленда, Лувра и Версальского дворца.
Боррель: Путину придётся выбирать между пушками и маслом
Санкции, введённые против России в связи с её вторжением в Украину, уже оказывают влияние на российскую экономику, и их эффект будет возрастать в будущем. Такое мнение высказал в посвящённой санкциям статье глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, не стоит надеяться на то, что санкции изменят стратегические расчёты президента России Владимира Путина уже в ближайшее время, поскольку он руководствуется в первую очередь не экономическими соображениями. Однако со временем, уверен Боррель, российскому руководстку придётся выбирать между "пушками" и "маслом", то есть продолжением войны и поддержанием уровня жизни людей.
Боррель напомнил, что ЕС освобождается и от энергетической зависимости, "которая долгое время препятствовала нашему политическому выбору перед лицом агрессивности Владимира Путина". Боррель также отмечает, что санкции ограничивают и военные возможности России, в частности, по производству высокоточного оружия. "Чтобы поддерживать воздушное сообщение, России придётся вывести из обращения большую часть своих самолетов, чтобы использовать запасные части, необходимые для того, чтобы позволить другим летать. К этому добавляется также потеря доступа к финансовым рынкам, отключение от крупных глобальных исследовательских сетей и массовая утечка мозгов" - перечисляет последствия Боррель. Он отмечает, что Китай не стремится помогать Москве обходить санкции.
Боррель также отметил, что санкции "ни в какой форме не направлены против экспорта российской пшеницы или удобрений", а в проблемах с экспортом украинского зерна обвинил Россию. По словам главы дипломатии ЕС, разрешить мировой энергетический и продовольственный кризис можно, только завершив войну, причём не на российских условиях.
- Лозунг "Пушки вместо масла" использовался руководителями нацистской Германии, которые говорили о необходимости скорейшего перевооружения вермахта. "Прежде, чем иметь больше масла, нужно иметь больше пушек, иначе когда-нибудь у нас заберут последнее масло" - говорил в октябре 1936 года заместитель Гитлера Рудольф Гесс. Известна и фраза Германа Геринга: "Пушки сделают нас сильнее, а от масла можно стать только толще".
McDonald's приостановил свою работу в Казахстане
В Казахстане приостановили работу все рестораны сети McDonald's. Соответствующее объявление появилось в инстаграме компании.
В сообщении говорится, что приостановка произошла "по техническим причинам" - из-за неполадок на стороне оператора фискальных данных. Когда рестораны снова откроются, не уточняется.
McDonald's работает в Казахстане с 2016 года. По состоянию на весну 2022 года в стране было 23 ресторана в 6 городах.
Журнал Forbes ранее писал, что после приостановки работы McDonald's в России у сети в Казахстане могут возникнуть сложности, так как более половины продукции казахстанские рестораны получали от поставщиков из России.
Российская сеть McDonald's из-за войны с Украиной ушла из России. Российский бизнес компании купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сеть новых ресторанов называется "Вкусно - и точка".
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