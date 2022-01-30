Умер Леонид Куравлев, популярный актер советского и российского кино

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в показанном в субботу интервью национальному телевидению заявил, что в середине февраля приедет с визитом в Москву и подпишет с президентом России «очень важные соглашения», связанные «с долгосрочным сотрудничеством» между странами. Других подробностей он не привел.

При этом Токаев отрицательно ответил на вопрос о том, не выдвигал ли Путин каких-либо условий перед отправкой войск России и ее союзников в Казахстан в начале января. «Никаких разговоров... относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, не было» - сказал Токаев, подчеркнув, что Россия для Казахстана - союзное государство.

Президент Казахстана также сказал, что военнослужащие ОДКБ во время пребывания в стране «не произвели ни одного выстрела».

В интервью Токаев изложил свою версию событий начала января, когда на фоне массовых протестов против властей в Алматы и ряде других городов начались беспорядки, приведшие к человеческим жертвам. По мнению президента Казахстана, события были спланированы «профессионалами», причем мирные протесты были частью плана. Что это за профессионалы, Токаев не уточнил. Он, однако, заявил, что многие участники беспорядков покинули Алматы, ушли за границу или же перешли в подполье. Ранее власти Казахстана утверждали, что беспорядки организовали некие силы из-за рубежа, а их участников называли террористами.

Токаев подтвердил, что лично отдал приказ стрелять на поражение, при этом подвергнув критике руководство правоохранительных органов - по его мнению, оно само должно было дать соответствующие приказы, подобно тому, как во время Второй мировой войны советские маршалы Жуков и Рокоссовский не спрашивали разрешения у Сталина на то, чтобы стрелять по немцам.

По словам Токаева, он фактически поставил бывшего президента Нурсултана Назарбаева перед фактом, что тот будет лишен поста главы Совета безопасности. При этом Токаев уверяет, что никакого торга с Назарбаевым о должностях не было. В течение января Назарбаев потерял все властные полномочия, которые у него еще оставались после ухода с поста президента, а ряд его родственников потеряли руководящие посты. При этом Токаев в интервью отозвался о нем уважительно, а сам Назарбаев, который молчал во время беспорядков, недавно выступил с телеобращением и поддержал Токаева.