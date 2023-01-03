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Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
В Подмосковье 3 января умер советский политический деятель, последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Ему было 80 лет.
По данным РИА Новости, Хасбулатова похоронят на родине в Чечне. Дата похорон не уточняется.
Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году закончил юридический факультет МГУ. Преподавал в университете имени Плеханова. В 1980 году защитил диссертацию на степень доктора экономических наук.
В начале 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. В октябре 1991 года он стал 11-м и последним по счету председателем Верховного совета РСФСР.
Хасбулатов был одной из ключевых фигур, выступивших против путча в августе 1991 года. Тогда политик написал воззвание «К гражданам России», в котором осудил ГКЧП.
В 1993 году Хасбулатов вместе с Александром Руцким стал активным противником тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Противостояние привело к конституционному кризису, который вылился в вооруженные столкновения в Москве.
С 1994 года Хасбулатов возглавлял кафедру мировой экономики в университете имени Плеханова.
Другие новости дня
Reuters: перестраховщики отказываются работать с Россией и Украиной
Часть международных перестраховочных компаний (которые страхуют страховщиков) с начала 2023 года стала отказываться покрывать риски в России, Украине и Беларуси. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на источники в отрасти.
По словам председателя Gallagher Re International Джеймса Викерса, многие участники рынка решили, что из-за продолжающейся войны в Украине есть серьезные трудности с оформлением страховки, покрывающие эти страны. И поскольку перестраховщики не хотят перезаключать полисы (обычно это происходило 1 января - прим. РС), то и страховщики, которые не могут гарантировать свои риски, все менее склонны работать на нестабильном рынке.
Любое повышение ставок перестраховщиков, вероятно, скажется на корпоративных клиентах страховщиков. Это в итоге может привести к росту цен на страхование, объяснили Reuters участники рынка.
Страховщики судов, например, уже заявили, что уходят с рынка. Ставки авиаперестрахования выросли на 200 процентов из-за «застрявших» в России лизинговых самолетов. «Сектор переживает самый резкий рост цен как минимум с 2001-2006 годов», – заявил Дэвид Фландро, глава аналитического отдела компании Howden, которая предоставляет страховые брокерские услуги.
- Кроме последствий войны в Украине, перестраховщики понесли большие убытке после стихийных бедствий в прошедшем году, например, после урагана «Иэн» во Флориде. Брокер Howden назвал вторым его «самым дорогим» стихийным бедствием за всю историю с точки зрения страхования убытков.
Путин поручил Минкульту показать в кинотеатрах фильмы о «спецоперации»
Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры организовать показы в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные «спецоперации» и борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии. Кроме того ведомство обязано провести фестиваль патриотического документального кино.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Перечень поручений создан по итогам ноябрьской встречи президента с матерями и женами солдат, воюющих в Украине.
Среди прочего Путин также поручил Минобороны России помочь российским документалистам в подготовке киноматериалов о подвигах и героизме участников боевых действий. Ведомство должно отчитаться об этом 1 марта, а далее представлять отчеты один раз в год.
Вскоре после нападения России на Украины Госдума фактически ввела военную цензуру. Российские власти под угрозой наказания обязали граждан называть войну «спецоперацией» и использовать только официальные российские данные. За публикацию сведений о войне из иных источников ввели штрафы и тюремные сроки – они предусмотрены новыми статьями о дискредитации российской армии и о распространении про нее фейков.
Многие деятели искусства и культуры покинули Россию из-за войны. Их постановки отменяются, имена снимаются с афиш.
Война и цензура повлияли на российский кинопрокат. Его репертуар сократился. В знак солидарности с Украиной многие международные фестивали не стали показывать российские фильмы, к созданию которых было причастно государство. Немногочисленные фестивальные картины известных российских режиссеров, например, Кирилла Серебренникова и Александра Сокурова, в России показаны не были.
Умер один из ведущих российских востоковедов Алексей Малашенко
В Москве на 72-м году жизни скончался один из ведущих российских востоковедов и специалистов по исламу Алексей Малашенко. Его близкие сообщили о «скоропостижной» смерти, ее причину установят позже.
Алексей Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве. В 1974 году окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени Ломоносова. После службы в армии вернулся к научной деятельности, став сотрудником Института востоковедения академии наук СССР. В 1978 году стал кандидатом исторических наук, защитив диссертацию по теме «Ислам и официальная идеология Алжира».
С 1986 года Малашенко - ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Позже он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Феномен ислама в политической жизни СССР/СНГ».
В разное время Малашенко преподавал в Московском государственном институте международных отношений, Высшей школе экономики, Колгейтском университете США, а также сотрудничал с Московским центром Карнеги.
Является автором десятков научных трудов и книг на русском, английском, французском и арабском языках.
Алексей Малашенко неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
Новый министр иностранных дел Израиля и глава МИД России провели телефонные переговоры
Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры.
«Сейчас я закончил разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который позвонил, чтобы поздравить меня со вступлением в должность. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, отношений между странами», - написал Коэн в Twitter.
Как сообщил МИД России, министры обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также палестино-израильское урегулирование. Лавров также рассказал Коэну о ходе военной операции России на территории Украины.
Официально Коэн вступил в должность главы МИД Израиля 2 января. Он сменил на посту Яира Лапида. В своем выступлении на церемонии смены министра Коэн, комментируя политику ведомства в отношении российско-украинского конфликта, отметил, что публично говорить о войне теперь будут меньше, но значительная гуманитарная помощь Киеву будет продолжена.
Киев неоднократно критиковал израильские власти за отказ поставлять оружие Украине. Израиль в свою очередь утверждает, что запрашиваемое оружие предназначено для внутреннего рынка.
Израильские СМИ также отмечали, что власти опасаются, что любые военные поставки Украине негативно скажутся на отношениях с Россией и она ограничит свободу действий Израиля по атакам иранских позиций в Сирии.
Меладзе ответил на критику из-за украинского лозунга на концерте
Валерий Меладзе ответил на критику в свой адрес, возникшую после того как накануне в сети распространилось видео с концерта в Дубае, где певец тихо отвечает «героям слава» на фразу «слава Украине» одного из зрителей.
Меладзе написал, что не пытается никому угодить и уже десять месяцев живет «с ощущением тяжести и горя», поскольку его «горячо любимые народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди».
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал лишить Меладзе всех званий в России: «Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал». Глава Фонда исторического наследия Александр Карабанов предложил признать Меладзе иноагентом.
Сенатор Елена Афанасьева назвала поступок певца скотством, уродством и предательством. «За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», - заявила Афанасьева.
На том же концерте в Дубае был певец Олег Газманов, открыто поддерживающий политику Кремля и российское вторжение в Украину. Когда кто-то из зрителей потребовал от него сказать, что он против войны, Газманов лишь попросил дать ему отдохнуть.
- Валерий Меладзе - заслуженный артист России и народный артист Чеченской Республики. В 2005 году он также получил звание «Заслуженный артист Автономной Республики Крым» - в связи с Днем независимости Украины. Его брат – композитор Константин Меладзе – заслуженный деятель искусств Украины.
Перед посольством Хорватии в Вене прошел митинг в защиту прав чеченских беженцев в Европе
В австрийской столице Вене перед посольством Хорватии состоялся митинг против экстрадиции чеченских беженцев, которые спасаются в Европе от мобилизации в России и отправки на войну против Украины. Акцию организовали представители чеченской диаспоры.
Как заявила корреспонденту Кавказ.Реалии представительница Ичкерии в Австрии и заявительца митинга Роза Дунаева, случаи противозаконного отношения к беженцам в балканских странах фиксировались и раньше, но сейчас они приобрели масштабный характер, что не может не беспокоить чеченскую диаспору.
«Речь идет о беженцах, которые скрываются от мобилизации. Им препятствуют, [их] избивают... При этом [власти стран, куда пытаются попасть беженцы] верят заявлениям Москвы, что при депортации этим людям ничего не грозит. Это ложь», – утверждает Дунаева.
- В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. Позднее сообщалось о новой группе беженцев, застрявшей на хорватской границе со стороны Боснии и Герцеговины. В их числе оказались те, кто бежал из России после получения повестки в рамках мобилизации на войну с Украиной.
- Перед этим базирующаяся в Европе правозащитная ассоциация «Вайфонд» заявила о дискриминации чеченских беженцев в Боснии и Герцеговине. Несколько семей столкнулись с проблемами при выезде из страны, им грозит депортация в Россию через Турцию, утверждают правозащитники.
- Сотрудники полиции в Хорватии 17 декабря избили и отправили в закрытый лагерь уроженца Чечни, который прибыл в один из аэропортов страны. Об этом заявляет «Ассамблея чеченцев Европы» со ссылкой на самого мигранта.
В России призвали лишить Меладзе гражданства за слова «Героям слава!»
Российский сенатор Елена Афанасьева призвала лишить артиста Валерия Меладзе гражданства РФ после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором певец, предположительно, произносит «Героям слава!».
«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», – так сенатор от Оренбургской области прокомментировала у себя в телеграм-канале видео с участием Меладзе.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что организация «Армия защитников Отечества» якобы обратилась в Следственный комитет России и генпрокуратуру с требованием не пускать Валерия Меладзе в Россию. Также организация, по утверждению Mash, попросила ведомства проверить, на каких основаниях Валерий Меладзе в свое время получил российское гражданство. На момент распада СССР певец жил в Украине.
Как пишет русская служба Би-би-си, в праздничные дни в соцсетях появилось видео с концерта в Дубае, снятое одним из зрителей. Автор видео, обращаясь к Валерию Меладзе, произносит: «Слава Украине!»
Ответ российского певца, который в этот момент убрал микрофон ото рта, практически не слышно и разобрать слова довольно сложно. Далее следуют громкие крики автора видео, свидетельствующее об одобрении ответа: «О, красавчик! Обожаю тебя!»
В соцсетях это видео сопровождается пояснением, что, предположительно, Валерий Меладзе ответил автору видео: «Героям слава!»
Ранее российские СМИ сообщали, что брат певца – Константин Меладзе - покинул Россию после 24 февраля.
Сам Валерий Меладзе после вторжения российских войск на территорию Украины выступил с критикой российских властей и призывал их остановить военные действия. Вскоре после этого концерты Валерия Меладзе, запланированные на март 2022 года, были отменены. Меладзе также попал в список нежелательных музыкантов, которые 4 марта опубликовала «Русская медиагруппа».
В минувшем декабре стало известно об отмене концертов Валерия Меладзе, которые были запланированы в российских городах на 2023 год.
23 ноября текущего года концерт Меладзе прошел в тбилисской Филармонии.
АвтоВАЗ получит российские активы Nissan
Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передаст АвтоВАЗу акции бывших активов Nissan в России. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, на заводе в Санкт-Петербурге планируется запустить производство автомобилей "Лада" в кооперации с иностранными производителями. Мантуров не уточнил, о каких именно иностранных производителях идет речь.
Японский концерн Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. Его активы были переданы ФГУП "НАМИ" – в сделку вошли завод и научно-исследовательский центр в Санкт-Петербурге, а также департамент продаж и маркетинга в Москве. Nissan предоставлен опцион на обратный выкуп своей доли в течение 6 лет.
- Завод Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году. Он выпускал такие модели автомобилей, как Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai.
- После вторжения российских войск в Украину и первых санкций в отношении России завод приостановил работу из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. Тогда же Nissan остановил экспорт автомобилей в страну.
Семьи в Японии получат миллион иен на ребёнка за переезд из Токио
Власти Японии выплатят до миллиона иен (более 760 долларов) на ребёнка за переезд из густонаселённых районов Токио – крупнейшей агломерации мира с населением 37,7 миллиона человек.
Меры направлены на снижение плотности населения в столице и оживление других японских районов, страдающих от старения и сокращения населения из-за переезда молодёжи в крупные города.
Чтобы получить выплаты, семья должна переехать за пределы Токио или в его горные районы. На новом месте она должна прожить не менее пяти лет – тем, кто съедет раньше, придётся вернуть деньги.
К программе присоединились более 80% всех муниципалитетов Японии: они будут выплачивать переехавшим половину обещанной суммы. Их власти надеются, что пособие, возможности удалённой работы и изменившееся за время пандемии коронавируса отношение к качеству жизни привлекут новых жителей.
В японском правительстве рассчитывают, что к 2027 году в сельскую местность из Токио переедут порядка десяти тысяч человек.
- Население Японии стремительно стареет из-за низкой рождаемости и высокой продолжительности жизни: в стране проживает более 90,5 тысяч человек, чей возраст достиг 100 лет (в 1963 году их было всего 153).
СГБ: двое граждан Грузии задержаны оккупационными силами
Представители российских оккупационных сил незаконно задержали двух граждан Грузии на территории около села Кошка Горийского муниципалитета, заявили сегодня в Службе госбезопасности Грузии
По информации ведомства, для их освобождения активирована горячая линия и задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центрального руководства, проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры.
«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных районах Грузии и вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационные силы», – говорится в заявлении СГБ.
Ранее в Миссии наблюдателей ЕС сообщили, что в 2022 году на разделительных линиях были задержаны 45 граждан Грузии. 39 задержаний произошли в Цхинвальском регионе, шесть — на абхазском направлении, пишет агентство «Новости-Грузия».
Акции в поддержку Саакашвили пройдут 4 января в 14 странах мира
Акции в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пройдут 4 января в 14 странах мира.
Ранее о проведении международной акции #SaveMisha объявили российский оппозиционер, юрист и правозащитник Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как сообщается на странице Саакашвили в Facebook, акции пройдут у генконсульств и посольств Грузии в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Вене, Брюсселе, Страсбурге, Гааге, Праге, Стокгольме, Берне, Софии, Барселоне, Афинах и Тель-Авиве.
Акции запланированы и в Грузии. Сторонники Саакашвили соберутся в 18:00 по местному времени у тбилисского Моста мира, у бывшего здания парламента в Кутаиси, у дома экс-премьера Бидзины Иванишвили в поселке Шекветили, а также в Батуми, Зугдиди, Рустави, Гори и Телави.
Кроме того, кандидат на пост председателя «Единого национального движения» Леван Хабеишвили объявил о проведении акции у администрации правительства Грузии и шествии к тбилисской резиденции Бидзины Иванишвили.
В Абхазию доставили тело погибшего в Украине добровольца
В Сухуми накануне ночью доставили тело 32-летнего добровольца Дмитрия Цвижба, погибшего на войне в Украине. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
О гибели добровольцев из Абхазии, воюющих на стороне России в составе батальона «Пятнашка», стало известно 29 декабря. Абхазский лидер Аслан Бжания поручил МЧС доставить тела погибших на родину. 30 декабря в ведомстве заявили, что с поля боя удалось вынести тело лишь одного из троих погибших добровольцев – Дмитрия Цвижба.
Ранее в Украине погибли четыре бойца из Абхазии – Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр и Беслан Тапагуа.
За попытку похитить граффити Бэнкси в Украине вору грозит до 12 лет тюрьмы
В Украине предъявлены обвинения жителю Киева, который пытался украсть одно из граффити известного британского художника стрит-арта Бэнкси. Как сообщает Генпрокуратура Украины, если вина предполагаемого похитителя будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Рисунок на стене оценивается в 9 миллионов гривен (около 244 тыс. долларов)
По сообщениям украинских СМИ, рисунок с изображением женщины в противогазе с огнетушителем в руках срезали со стены дома в Гостомеле под Киевом 2 декабря. Преступник пытался перевезти граффити с помощью деревянных досок и полиэтилена. Однако благодаря показаниям местных жителей и совместным действиям полиции и других силовых структур произведение удалось вернуть.
Бучанская окружная прокуратура официально сообщила киевлянину о его переводе в статус подозреваемого. Ему вменяется покушение на кражу в особо крупном размере в условиях военного положения. По мнению прокуратуры, подозреваемый понимал ценность рисунка Бэнкси и намеревался впоследствии его продать. Ранее сообщалось, что по делу о краже граффити проходят восемь человек, которые способствовали похищению.
- Бэнкси – один из самых известных в мире художников стрит-арта. Кто именно скрывается за этим псевдонимом – мужчина, женщина или творческий коллектив, – неизвестно. Граффити Бэнкси нередко появляются в точках социального и политического неблагополучия например, в зоне израильско-палестинского конфликта или в Новом Орлеане после разрушительного наводнения 2008 года. Они часто несут в себе антивоенный и антикапиталистический посыл.
- Бэнкси создал серию граффити на стенах разрушенных домов в Украине осенью 2022 года. Его произведения есть на улицах Киева, Ирпеня, Бородянки и Гостомеля. Они символизируют страдающий, но не сломленный народ Украины: гимнастка, выступающая с медицинским иммобилизирующим воротником на шее; дети, качающиеся на противотанковом еже; мальчик, кладущий на лопатки взрослого мужчину в костюме дзюдоиста, и другие.
- В ноябре прошлого года администрация Бородянки сообщила, что придаст граффити Бэнкси официальный статус объекта культурного наследия. Исполняющий обязанности сельского главы Георгий Ерко уточнил, что настенные рисунки защитят оргстеклом, установят подсветку, информационные таблички и видеокамеры.
ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины из-за вспышки COVID-19
Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку заболевания после решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией. Об этом пишет британская газета Financial Times.
Инициатива была предложена за несколько дней до встречи министров здравоохранения стран Евросоюза, которая пройдёт 3 января. Глава комиссии ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес хочет выработать "европейский ответ" на перспективу возникновения новой волны коронавирусной инфекции после отказа Китая от политики "нулевой терпимости".
У стран – членов ЕС имеются избыточные запасы вакцин из-за крупных заказов по долгосрочным контрактам с производителями. Пекин пока не ответил на это предложение, отмечает издание.
В Китае в ходе прививочной кампании применяли собственные вакцины Sinovac и Sinopharm и не использовали РНК-препараты, произведенные за рубежом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря 2022 года заявила, что нынешний охват вакцинацией в Китае недостаточен. Местные вакцины требуют трёх доз для предотвращения тяжелого течения заболевания, а их, по данным ВОЗ, получили только 40% жителей Китая старше 80 лет. В то же время в Евросоюзе полную вакцинацию прошли 83% взрослого населения.
Из-за волны заражений COVID-19 в Китае, целый ряд стран на минувшей неделе утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе – Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. Франция и Испания уже заявили, что введут контроль, поскольку опасаются распространения пока ещё не выявленных новых вариантов вируса.
В Германии призывают к обязательному общеевропейскому экспресс-тестированию всех въезжающих в ЕС из Китая, чтобы предотвратить взрывное распространение инфекции и неизбежные в этой связи мутации вируса.
В декабре 2022 года на фоне протестов против локдаунов китайские власти отменили практически все ограничительные меры, которые ассоциировались с проводившимся ранее курсом "нулевой терпимости". После этого в стране был зафиксирован взрывной рост заболеваемости. Согласно не подтверждённым официально сведениям, ежедневно COVID-19 после отмены ограничений начали заражаться миллионы граждан Китая. Больницы по всей стране остаются переполнены. Наиболее уязвимая категория - пожилые люди. Сообщается также о загруженности крематориев.
ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины из-за вспышки COVID-19
Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку заболевания после решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией. Об этом пишет британская газета Financial Times.
Инициатива была предложена за несколько дней до встречи министров здравоохранения стран Евросоюза, которая пройдёт 3 января. Глава комиссии ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес хочет выработать "европейский ответ" на перспективу возникновения новой волны коронавирусной инфекции после отказа Китая от политики "нулевой терпимости".
У стран – членов ЕС имеются избыточные запасы вакцин из-за крупных заказов по долгосрочным контрактам с производителями. Пекин пока не ответил на это предложение, отмечает издание.
В Китае в ходе прививочной кампании применяли собственные вакцины Sinovac и Sinopharm и не использовали РНК-препараты, произведенные за рубежом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря 2022 года заявила, что нынешний охват вакцинацией в Китае недостаточен. Местные вакцины требуют трёх доз для предотвращения тяжелого течения заболевания, а их, по данным ВОЗ, получили только 40% жителей Китая старше 80 лет. В то же время в Евросоюзе полную вакцинацию прошли 83% взрослого населения.
Из-за волны заражений COVID-19 в Китае, целый ряд стран на минувшей неделе утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе – Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. Франция и Испания уже заявили, что введут контроль, поскольку опасаются распространения пока ещё не выявленных новых вариантов вируса.
В Германии призывают к обязательному общеевропейскому экспресс-тестированию всех въезжающих в ЕС из Китая, чтобы предотвратить взрывное распространение инфекции и неизбежные в этой связи мутации вируса.
В декабре 2022 года на фоне протестов против локдаунов китайские власти отменили практически все ограничительные меры, которые ассоциировались с проводившимся ранее курсом "нулевой терпимости". После этого в стране был зафиксирован взрывной рост заболеваемости. Согласно не подтверждённым официально сведениям, ежедневно COVID-19 после отмены ограничений начали заражаться миллионы граждан Китая. Больницы по всей стране остаются переполнены. Наиболее уязвимая категория - пожилые люди. Сообщается также о загруженности крематориев.
Чемпионка мира по шахматам из РФ сменила спортивное гражданство
Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Костенюк с января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Об этом сообщила Швейцарская федерация шахмат (FSE).
Костенюк станет членом женской сборной Швейцарии. В то же время она сможет выступать за мужскую команду, "если возникнет необходимость", говорится в сообщении.
С начала войны России против Украины это первая российская спортсменка высокого уровня (как среди женщин, так и среди мужчин), сменившая спортивное гражданство.
В пресс-релизе швейцарской шахматной федерации сказано, что Костенюк сейчас находится на девятом месте мирового рейтинга шахматисток. Согласно заявлению федерации, "после начала войны в Украине она отвернулась от своей родной страны и сейчас выступает под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ)".
В марте 2022 года шахматистка подписала открытое письмо, осуждающее российское военное вторжение в Украину. В январе
Костенюк 38 лет, она является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года), двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды. Шахматистка является обладательницей звания гроссмейстера среди мужчин.
- Костенюк получила швейцарское гражданство после замужества в 18-летнем возрасте, но затем развелась, сохранив при этом гражданство Швейцарии.
- В марте после российского военного вторжения в Украину Международная шахматная федерация допустила спортсменов России и Беларуси к личным турнирам только в нейтральном статусе. Они смогут соревноваться под флагом FIDE до 1 января 2024 года.
Югоосетинские власти: больница в Ахалгори «не оправдывает свое предназначение»
Пресс-служба президента самопровозглашенной респулики Южная Осетия рассказала о встрече Алана Гаглоева с персоналом больницы в Ахалгори в связи с кончиной малолетнего ребенка – полуторагодовалой Эльзы Кудуховой. Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», во встрече также приняла участие глава Минздрава Агунда Плиева. ⠀⠀
По информации пресс-службы югоосетинского лидера, вызов на пункт диспетчера районной скорой помощи поступил вечером в воскресенье, 1 января.
«Родители девочки сообщили о высокой температуре ребенка, которую не удается сбить. Врачи скорой незамедлительно прибыли по адресу и оказали необходимую помощь ребенку. При этом, по словам медиков, сбив температуру, они настоятельно рекомендовали родителям госпитализировать ребенка, на что получили отказ: родители хотели дождаться утра и выехать в сопредельное государство (в грузинскую клинику – ред.) для продолжения лечения ребенка», – говорится в сообщении.
«Родителям была предложена госпитализация в стационар Ленингорской районной больницы с дальнейшей переправкой в Республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале. Со стороны нашего врача было настойчивое предложение на госпитализацию, однако от родителей был получен отказ, факт отказа зафиксирован», – сказал главный врач районной больницы Сергей Кочиев.⠀⠀
Состояние ребенка ухудшилось к утру 2 января, родители доставили ребенка в Скорую помощь.По словам врача районной больницы Сослана Чочиева, при поступлении у ребенка отсутствовало дыхание. Он говорит, что при транспортировке девочки в грузинскую клинику «реанимация ни на минуту не останавливалась».
«Когда ребенка привезли, мы сразу начали выполнять сердечно-легочную реанимацию, пульс был почти нитевидный. Также мы связались со специалистами-реаниматологами. Ими были даны четкие рекомендации – введение адреналина в язык или трахею. Так как родители отказались от госпитализации в местную больницу и Цхинвал, было заключение и было принято решение сразу отправить девочку в сопредельное государство. В дороге реанимация ни на минуту не останавливалась, родители были рядом и могут подтвердить это», – сказал он.
«Наши врачи все выполнили. До границы ими были реализованы все легочно-реанимационные мероприятия. Мы до конца пытались бороться за жизнь ребенка», – сказал главврач местной больницы Сергей Кочиев.
Югоосетинские власти при этом признают, что «необходимо укреплять скорую медицинскую помощь квалифицированными кадрами».
«Ранее я уже об этом заявляла, что, к примеру, врач-рентгенолог или пластический хирург не имеют права нести службу на Скорой помощи. Надо укреплять Скорую медицинскую помощь и организовать правильную маршрутизацию больных. Только так мы добьемся хоть каких-то положительных результатов. Эти вопросы будут обсуждаться с главными специалистами, но на сегодняшний день эта больница совершенно не оправдывает свое предназначение», – сказала глава Минздрава Агунда Плиева. ⠀⠀⠀
Югоосетинский лидер Алан Гаглоев указал на проблему недоверия жителей Ахалгори к медицине и медикам района, за счет чего граждане все чаще обращаются с просьбой о транспортировке в грузинские клиники. При этом он добавил, что ежегодно власти направляют десятки абитуриентов на обучение в медицинские вузы Российской Федерации.⠀
Гаглоев поручил главе Минздрава подготовить необходимую информацию по данному вопросу, чтобы впредь направлять абитуриентов на получение специальностей, в которых здравоохранение испытывает нехватку.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на главу районной администрации муниципалитета Ахалгори в изгнании Нугзара Тиникашвили, судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка провели в Гори, после чего тело сегодня утром доставили в Ахалгори. Расследование по факту смерти ведет управление полиции региона Мцхета-Мтианети.
- На злоупотребления в системе здравоохранения Ленингорского/Ахалгорского района местные жители жалуются не первый год. «Эхо Кавказа» писало о крайне низком качестве здравоохранения, а также о том, что коррупция является главной причиной столь плачевного положения. В декабре прошлого года по итогам внеплановой проверки был уволен главврач ахалгорской больницы.
800 пассажиров неделю не могут сойти с круизного лайнера в Австралии
Круизному лайнеру «Викинг Орион» с 800 пассажирами на борту не разрешили пришвартоваться в четырех портах Новой Зеландии и Австралии из-за наросших на корпус микроорганизмов, передает Би-би-си.
Судно отправилось в путешествие из Новой Зеландии 26 декабря. С тех пор его пассажиры не выходили на берег: ему отказали в швартовках, которые были предусмотрены маршрутом. На корпусе был обнаружен бионарост – скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных, которые могут оказаться опасными для местной среды.
В департаменте рыболовства Австралии заявили, что корпус судна должен быть очищен перед заходом в территориальные воды страны. Там подчеркнули, что удаление бионаростов является «обычной практикой».
В пятницу капитан корабля написал пассажирам письмо. В нем он извинился за то, что «круиз не соответствует их ожиданиям», и сообщил, что в ближайшие дни им будет предложена компенсация.
Австралия обладает рядом уникальных представителей флоры и фауны, страдающих из-за воздействия инвазивных видов. Власти страны пытаются уничтожить популяцию ввезенных европейцами кроликов, красных лис, тростниковых жаб, одичавших кошек, шмелей и ос.
В стране строго контролируется ввоз животных, растений и продуктов питания. Например, ввоз домашних хомяков может быть наказан тюремным сроком до пяти лет.
В Дагестане похороны 19-летнего убитого переросли в драки с полицией
В дагестанском селе Каякент в ходе похорон 19-летнего местного жителя начались массовые беспорядки. Родственники и односельчане покойного вышли на акцию протеста в Каякентском районе республики, требуя наказать виновных в его смерти. На стихийный митинг собрались несколько десятков местных жителей, сообщает Кавказ.Реалии.
Телеграм-канал дагестанской газеты «Новое дело» опубликовал видео женщин, держащих плакаты с надписями «требуем справедливости» и «убийцы за решетку». Они высказывают претензии стоящему рядом с ними сотруднику полиции, указывая, что расследование убийства продолжается уже два месяца, а все виновные до сих пор не арестованы.
По сообщению издания Activatica, начавшие разгонять акцию сотрудники правоохранительных органов столкнулись с сопротивлением. На видео с места событий видно, что полицейские дерутся с людьми на проезжей части, а затем преследуют людей даже в магазинах. Над шоссе летят вертолеты, предположительно с подкреплениями для подавления протестов. В местных телеграм-каналах утверждается, что часть силовиков переброшена в Каякент и окрестности из других районов Дагестана.
Вечером в понедельник телеграм-канал «Утро Дагестана» сообщил, что стихийный митинг в Каякенте был разогнан полицией, многие участники были избиты. Из-за этого на вторник назначен новый сход жителей Каякента. Они призывают жителей соседних сел приехать и присоединиться к ним.
19-летний Магомед Султанов был убит 10 ноября. Пятерых подозреваемых в убийстве задержали, но позже всех отпустили. Пришедшие на митинг заявляют, что задержанных отпустили из-за их влиятельных родственников.
- После убийства Султанова 24 ноября в Каякенте уже проходила акция протеста. Тогда МВД по Дагестану заявило, что «беспокойство сельчан о том, что виновный до сих пор не задержан, безосновательно».
Би-би-си: в Украине погибли уже 538 российских мобилизованных
С начала частичной мобилизации на войне в Украине погибли уже как минимум 538 мобилизованных россиян. Об этом сообщает Би-би-си, которое совместно с изданием «Медиазона» ведет поименный подсчет умерших. Журналисты подчеркивают, что при подсчете они используют только подтвержденные данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.
В это число не входят данные о погибших при обстреле в новогоднюю ночь переоборудованного под казарму здания ПТУ в Макеевке Донецкой области, поскольку их имена пока не известны и разбор завалов еще не окончен. Министерство обороны России признало гибель 63 человек, также многие считаются пропавшими без вести. Телеграм-каналы со ссылками на свидетельства очевидцев заявляют, что число погибших в Макеевке может достигать нескольких сотен.
В прошлый раз Би-би-си и «Медиазона» публиковали данные о погибших российских военнослужащих 9 декабря. Тогда, по их подсчетам, было известно о смерти около 10 тыс. военных, из них 430 – мобилизованные. 36 мобилизованных умерли на территории войсковых частей в России, не успев попасть на фронт. Основные причины их смерти – сердечные приступы, несчастные случаи и злоупотребление алкоголем.
По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны.
- Российская и украинская армии не раскрывают цифры своих боевых потерь. Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и ранеными у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
В Белгородской области обстреляли два села. Пострадавших нет
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два населенных пункта недалеко от границы с Украиной были подвержены обстрелу. Речь идет о селе Вязовое в Краснояружском районе и селе Муром в Шебекинском округе.
В селе Вязовое повреждены линии электропередач. На месте работают аварийные службы. Также в одном из частных домов выбиты окна, посечен фасад и забор, сообщил губернатор. Пострадавших нет.
В Муроме повреждены окна и крыши в двух частных домах, один автомобиль. Снаряды, по словам Гладкова, попали и на местное кладбище. Повреждены не менее 15 могил.
Кроме того, утром 2 января глава Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке украинским беспилотником Климовского района. Поврежден объект энергоснабжения, в поселке нет света, заявил Богомаз в своем телеграм-канале, не уточнив название населенного пункта и подробностей инцидента.
Украина заявления губернатора Белгородской области и главы Брянской области не комментировала.
- О взрывах в ночь на 2 января сообщали и жители Воронежа, утром информацию подтвердили власти региона. Российские военные сбили над городом разведывательный беспилотный аппарат, запущенный с территории Украины. В Воронеже находится военный аэродром Балтимор, где базируется бомбардировочная авиация Западного военного округа.
- После начала российского военного вторжения в Украину власти приграничных регионов России, в том числе Курской и Белгородской областей, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.
Эстония переправит часть украинских беженцев в Финляндию
Часть украинских граждан, получивших временное убежище в Эстонии, сможет переехать в Финляндию. Соглашение об этом две страны подписали в конце прошлого года. Оно вступило в силу 1 января. Финляндия готова принимать по 50-100 украинцев с территории Эстонии еженедельно. Перевозить их из Эстонии будут автобусы и паромы за государственный счет.
С начала войны Эстония приняла около 41 тыс. украинских беженцев. Финляндия - примерно столько же, однако Финляндия по площади в 7,5 раз больше Эстонии, а по населению - в четыре раза.
По словам представителя МВД Эстонии Сильвестра Стыуна, сейчас у Эстонии есть возможности для приема новых беженцев, однако ее ресурсов для долговременной поддержки вскоре может оказаться недостаточно. Для успешной интеграции беженцам должны быть предоставлены доступ к медицинской помощи, образованию и курсам эстонского языка. Финляндия, например, уже запустила программы школьного обучения для украинских детей.
Как заявила еще одна представительница эстонского МВД Мари Хелениус, несмотря на продолжающееся разрушение российскими бомбежками украинской энергетической инфраструктуры и наступление зимы, заметного роста числа беженцев в последние месяцы не случилось. Тем не менее Эстония ожидает, что в 2023 году временной защиты у нее попросят еще около 40 тыс. украинцев, и намерена решать проблемы их размещения совместно с Финляндией.
- С начала военного вторжения России в Украину временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,7 миллионов граждан Украины. Им предоставляется вид на жительство, социальная помощь и разрешение на трудоустройство.
СБУ подозревает Эльвиру Набиуллину в «организации рублевой зоны»
Служба безопасности Украины заявила, что подозревает главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в незаконном введении «рублевой зоны» на аннексированных территориях Украины, что расценивается как личное соучастие в покушении на территориальную целостность страны.
Согласно расследованию, именно Набиуллина распорядилась открыть филиалы Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финансовых учреждений. Кроме того, глава российского Центробанка помогала оккупационным администрациям, назначенным из Москвы, блокировать обращение гривны, говорится в заявлении СБУ. Полученные таким образом «рублевые» поступления были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса России.
Согласно заявлению ведомства, Набиуллиной объявлено о её статусе подозреваемой по статье уголовного кодекса Украины о действиях представителя власти с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствий. Наказание по этой статье – от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Москва признала гибель 63 военных при ударе в Макеевке
Министерство обороны России подтвердило, что 1 января вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Макеевке Донецкой области. Как сообщает Минобороны, в результате удара ракетами HIMARS погибли 63 российских военных. Ранее прокремлёвские каналы заявляли о сотнях погибших.
Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждает, что убиты 400 человек, ещё 300 ранены. Бывший глава вооружённых сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) сообщает, что счёт погибших и раненых "идёт на многие сотни", уточнив, что в здании сдетонировали складированные боеприпасы. По его словам, точные потери до сих пор не известны, так как множество людей числятся пропавшими без вести.
Удар был нанесён по зданию профтехучилища в Макеевке, где размещались военные. На видео с места событий видно, что здание ПТУ разрушено до основания. Украинские каналы сообщали, что погибшие были мобилизованными из Самарской области.
ТАСС называет причиной попадания ракеты активное использование мобильных телефонов российскими военнослужащими в новогоднюю ночь, что позволило ВСУ вычислить их местоположение. Минобороны также заявило, что ВСУ направили на Макеевку шесть ракет HIMARS с фугасной головной частью, две из которых были сбиты.
Даже 63 погибших в ходе одной атаки – крупнейшие одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.
- Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
- Мобилизация в российскую армию была объявлена 21 сентября. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 430 из них.
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