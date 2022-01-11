Умер председатель Европейского парламента Давид Сассоли

Ему было 65 лет

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли умер во вторник в больнице итальянского города Авиано в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо. Дата и место похорон будут известны в ближайшие несколько часов.

Сассоли был госпитализирован в онкологический центр в Авиано 26 декабря в связи с тяжёлыми нарушениями работы иммунной системы. 10 января Куильо объявил, что глава Европарламента отменил все запланированные с его участием официальные мероприятия.

Это вторая госпитализация Сассоли за последнее время. В сентябре он попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии из-за болезни легионеров (острое инфекционное заболевание).

Ранее в декабре Сассоли заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в Европейский парламент. Выборы его преемника на вторую половину парламентского срока были назначены на 13 января.

Давид Сассоли родился во Флоренции в 1955 году. До прихода в политику работал журналистом и телеведущим. Член Демократической партии, был избран в Европарламент в 2009 году. С 2014 по 2019 годы он был вице-председателем Европарламента, а затем возглавил его.

В апреле прошлого года российский МИД ввёл санкции против Сассоли, запретив ему въезд в Россию, в ответ на санкции Евросоюза в отношении Москвы после отравления Алексея Навального.