В Москве в ночь на воскресенье умер советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года.

Добронравов родился в 1928 году в Ленинграде. Окончил школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ. Начинал как актер и драматург, но известность получил как поэт, автор текстов песен. В 1956 году Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой, которая стала его многолетним соавтором.

Добронравову и Пахмутовой принадлежат такие известные советские песни, как «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Любовь, комсомол и весна», «Надежда», «Нежность». Они написали прощальную песню для церемонии закрытия Олимпиады 1980 года «До свидания, Москва».

Кроме Пахмутовой, музыку к песням на стихи Добронравова писали другие известные советские композиторы, в том числе Микаэл Таривердиев, Полад Бюль-Бюль Оглы, Евгений Мартынов. Его песни исполняли популярные советские певцы - Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Георг Отс и многие другие.

В СССР Добронравов был награжден Государственной премией и премией Ленинского комсомола.