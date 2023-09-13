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Умер журналист Настоящего Времени Олег Ануфриенко

Олег Ануфриенко

Журналист телеканала Настоящее Время Олег Ануфриенко умер 13 сентября после скоротечной болезни. Ему было 35 лет.

Олег работал на Настоящем Времени с 2019 года, был продюсером телевизионных выпусков новостей, шеф-редактором информационных программ и редактором видео в команде НВ-digital. До прихода на телеканал он работал в ведущих независимых СМИ Беларуси.

«Я глубоко опечален трагической смертью нашего коллеги, – написал президент холдинга «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» Джеффри Гедмин. – Мы всегда будем помнить Олега за его теплоту, профессионализм и безукоризненную верность идеалам свободного и демократического мира. Наши мысли сейчас с его родными и друзьями».

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега Ануфриенко.

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