В Москве на 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова. О причинах смерти не сообщается.

Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухов Харьковской области Украины. Точная дата ее рождения неизвестна, своих родителей она не знала и воспитывалась в детском доме.

После окончания ПТУ Русланова поступила в Харьковский театральный институт. Проучившись один курс, она уехала в Москву, где поступила в театральное училище имени Щукина. С 1969 года Русланова - актриса театра имени Вахтангова. В нем она проработала больше 15 лет.

В 1967 году Русланова впервые сыграла роль в кино - это был фильм Киры Муратовой «Короткие встречи». После этого снялась в 147 картинах. Многие из известных ролей Руслановой - эпизодические, однако каждая из таких ролей надолго запоминалась зрителям.

Среди фильмов, в которых снялась Русланова - «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Тени исчезают в полночь», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце».

В 2001-м году Кембриджский биографический центр включил Нину Русланову в список «выдающихся артистов XX века».