Умерла певица и актриса Джейн Биркин, ей было 76 лет

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в Париже в возрасте 76 лет. Об этом сообщают Le Parisien и BFMTV.

По данным СМИ, Биркин нашли мертвой в ее доме.

В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты, но планировала вернуться на сцену.

Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. Дебютировала в кино в 1965 году в неуказанной роли в фильме «Сноровка... и как ее приобрести».

В 1966 году Биркин сыграла в фильмах «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и «Калейдоскоп» Джека Смайта. А в 1969 году она сыграла главную женскую роль в фильме «Слоган» режиссера Пьера Гримблы. Главную мужскую роль в ленте сыграл Серж Генсбур, который стал партнером Биркин.