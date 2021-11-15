Подземный мир Тбилиси и его зловещее прошлое

Грузинский фотограф находит тайные места под многолюдными улицами столицы. Многие жители Тбилиси не догадываются о существовании сети туннелей и бомбоубежищ советской эпохи. Фотограф Давид Табагари посвятил изучению этого безмолвного подземного мира несколько месяцев.

Весной 2021 года профессиональный фотограф начал спускаться в подвалы, мимо которых ежедневно проходит множество пешеходов, совершенно не замечая их. Многие из этих ничем не примечательных входов ведут в подземный мир с загадочным и зловещим прошлым.

Табагари работает в мэрии Тбилиси. Он говорит, что его работа в определенной мере помогает в получении информации о том, где именно находятся различные объекты советской эпохи.

Табагари рассказывает, что исследует подземелье после того, как обнаружит характерные вентиляционные решетки на улице и получит информацию от различных сетей диггеров.

Тбилисские диггеры — отважные люди, которые часто бывают в этих секретных подземных пространствах и порой делятся своими открытиями в социальных сетях.

О строительстве подземелья известно мало. По словам местного журналиста и академика Эмиля Авдалиани, большая часть подземной сети была построена Лаврентием Берией, печально известным шефом советской тайной полиции.

Лаврентий Берия вместе с Иосифом Сталиным руководил самыми жестокими репрессиями и массовыми убийствами в советское время.

Туннели под Тбилиси, по сообщениям, ведут от бывшего штаба секретной полиции к городскому вокзалу. Были слухи, что некоторые туннели использовались для перевозки заключенных и тел во время кровавых «чисток» при Сталине и Берии.

Летом 2021 года Табагари прочитал на онлайн-форумах информацию о подземной тюрьме под центром Тбилиси. Поиск в интернете и путешествие пешком привели его к остаткам тюремных камер под бывшим участком тайной полиции.

Об этом месте мало кто знает. Табагари спросил игравших во дворе подростков, известно ли им о подземелье. Никто из них не слышал о том, что под их ногами есть такое пространство.

Табагари рассказывает, что пространство совершенно не освещено. «Мне было очень тяжело стоять там, где убивали или избивали людей», — говорит он.

«Некоторые выцарапывали свои имена металлом, — пояснил фотограф. — Не знаю, достоверно ли это, но местные историки сказали мне, что, возможно, некоторые имена принадлежат людям, которые были расстреляны. В этих камерах вы можете увидеть истинное лицо Советского Союза».

Другие подземные пространства были построены в рамках подготовки к ядерной войне.

«Подземные убежища были в каждом крупном городе Грузии, — утверждает Табагари. — Даже под большими заводами, больницами и правительственными зданиями были свои бомбоубежища».

По словам фотографа, пребывание в подземных бомбоубежищах стало мощным напоминанием о напряженности эпохи Холодной войны, когда мир был близок к тому, чтобы разразиться ядерным конфликтом. «Вы можете прочувствовать, насколько это было опасно», — говорит он.

Табагари поговорил с некоторыми диггерами, которые начали изучать подземный мир Тбилиси вскоре после распада Советского Союза в 1991 году. Они рассказали: «Внутри всё было идеально. Была вода, еда, были генераторы и воздушные насосы. Можно было пробыть под землей месяц».

Одно из бомбоубежищ, обнаруженное Давидом Табагари под Тбилиси, состояло примерно из 150 комнат. По словам фотографа, убежище было «похоже на мини-город под городом», оно запиралось массивными стальными противовзрывными дверями. «Я никогда не видел ничего подобного», — сказал он.

Табагари говорит, что исследователи подземелья придерживаются одного правила: ничего не трогать.

Табагари знает, что своими исследованиями он привлекает внимание к загадочному подземному миру Тбилиси. Вместе с тем он надеется, что точные адреса будут в распоряжении лишь сплоченной группы местных исследователей.