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Общество

Подземный мир Тбилиси и его зловещее прошлое

Photo: David Tabagari (Copyright)

Грузинский фотограф находит тайные места под многолюдными улицами столицы.

Многие жители Тбилиси не догадываются о существовании сети туннелей и бомбоубежищ советской эпохи. Фотограф Давид Табагари посвятил изучению этого безмолвного подземного мира несколько месяцев.

Грузинский фотограф Давид Табагари
Грузинский фотограф Давид Табагари

Весной 2021 года профессиональный фотограф начал спускаться в подвалы, мимо которых ежедневно проходит множество пешеходов, совершенно не замечая их. Многие из этих ничем не примечательных входов ведут в подземный мир с загадочным и зловещим прошлым.

Гниющие железнодорожные пути в туннеле
Гниющие железнодорожные пути в туннеле

Табагари работает в мэрии Тбилиси. Он говорит, что его работа в определенной мере помогает в получении информации о том, где именно находятся различные объекты советской эпохи.

Массивные двери, ведущие в бомбоубежище под Тбилиси. Эти двери способны выдержать взрыв
Массивные двери, ведущие в бомбоубежище под Тбилиси. Эти двери способны выдержать взрыв

Табагари рассказывает, что исследует подземелье после того, как обнаружит характерные вентиляционные решетки на улице и получит информацию от различных сетей диггеров.

Бутылка водки, названная в честь печально известного правителя Советского Союза, который был родом из Грузии
Бутылка водки, названная в честь печально известного правителя Советского Союза, который был родом из Грузии

Тбилисские диггеры — отважные люди, которые часто бывают в этих секретных подземных пространствах и порой делятся своими открытиями в социальных сетях.

Лестница, ведущая в туннель
Лестница, ведущая в туннель

О строительстве подземелья известно мало. По словам местного журналиста и академика Эмиля Авдалиани, большая часть подземной сети была построена Лаврентием Берией, печально известным шефом советской тайной полиции.

Лаврентий Берия (справа) с дочерью Иосифа Сталина Светланой. На заднем плане — Сталин
Лаврентий Берия (справа) с дочерью Иосифа Сталина Светланой. На заднем плане — Сталин

Лаврентий Берия вместе с Иосифом Сталиным руководил самыми жестокими репрессиями и массовыми убийствами в советское время.

Туннель под Тбилиси
Туннель под Тбилиси

Туннели под Тбилиси, по сообщениям, ведут от бывшего штаба секретной полиции к городскому вокзалу. Были слухи, что некоторые туннели использовались для перевозки заключенных и тел во время кровавых «чисток» при Сталине и Берии.

Табагари наткнулся на двери, похожие на тюремные
Табагари наткнулся на двери, похожие на тюремные

Летом 2021 года Табагари прочитал на онлайн-форумах информацию о подземной тюрьме под центром Тбилиси. Поиск в интернете и путешествие пешком привели его к остаткам тюремных камер под бывшим участком тайной полиции.

Камера, в которой, предположительно, в советское время содержали заключенных
Камера, в которой, предположительно, в советское время содержали заключенных

Об этом месте мало кто знает. Табагари спросил игравших во дворе подростков, известно ли им о подземелье. Никто из них не слышал о том, что под их ногами есть такое пространство.

Зарешеченное окно подземной тюрьмы
Зарешеченное окно подземной тюрьмы

Табагари рассказывает, что пространство совершенно не освещено. «Мне было очень тяжело стоять там, где убивали или избивали людей», — говорит он.

Надпись, по всей видимости, сталинской эпохи на стене одной из камер подземной тюрьмы
Надпись, по всей видимости, сталинской эпохи на стене одной из камер подземной тюрьмы

«Некоторые выцарапывали свои имена металлом, — пояснил фотограф. — Не знаю, достоверно ли это, но местные историки сказали мне, что, возможно, некоторые имена принадлежат людям, которые были расстреляны. В этих камерах вы можете увидеть истинное лицо Советского Союза».

Отклеивающиеся плакаты на стене
Отклеивающиеся плакаты на стене

Другие подземные пространства были построены в рамках подготовки к ядерной войне.

Вывеска на грузинском языке в бомбоубежище гласит о подготовке к организации гражданской обороны
Вывеска на грузинском языке в бомбоубежище гласит о подготовке к организации гражданской обороны

«Подземные убежища были в каждом крупном городе Грузии, — утверждает Табагари. — Даже под большими заводами, больницами и правительственными зданиями были свои бомбоубежища».

Помещение в тбилисском бомбоубежище
Помещение в тбилисском бомбоубежище

По словам фотографа, пребывание в подземных бомбоубежищах стало мощным напоминанием о напряженности эпохи Холодной войны, когда мир был близок к тому, чтобы разразиться ядерным конфликтом. «Вы можете прочувствовать, насколько это было опасно», — говорит он.

Противогаз ГП-5. Большинство убежищ в Советском Союзе были снабжены противогазами для защиты от радиоактивных осадков
Противогаз ГП-5. Большинство убежищ в Советском Союзе были снабжены противогазами для защиты от радиоактивных осадков

Табагари поговорил с некоторыми диггерами, которые начали изучать подземный мир Тбилиси вскоре после распада Советского Союза в 1991 году. Они рассказали: «Внутри всё было идеально. Была вода, еда, были генераторы и воздушные насосы. Можно было пробыть под землей месяц».

Луч солнечного света прорезает подземное помещение на окраине Тбилиси
Луч солнечного света прорезает подземное помещение на окраине Тбилиси

Одно из бомбоубежищ, обнаруженное Давидом Табагари под Тбилиси, состояло примерно из 150 комнат. По словам фотографа, убежище было «похоже на мини-город под городом», оно запиралось массивными стальными противовзрывными дверями. «Я никогда не видел ничего подобного», — сказал он.

Коммутатор связи с названиями нескольких грузинских городов на кнопках
Коммутатор связи с названиями нескольких грузинских городов на кнопках

Табагари говорит, что исследователи подземелья придерживаются одного правила: ничего не трогать.

Летучая мышь
Летучая мышь

Табагари знает, что своими исследованиями он привлекает внимание к загадочному подземному миру Тбилиси. Вместе с тем он надеется, что точные адреса будут в распоряжении лишь сплоченной группы местных исследователей.

Диггер выходит на улицу после пребывания в тбилисской подземной сети
Диггер выходит на улицу после пребывания в тбилисской подземной сети

«Если об этих местах узнают, они будут разрушены, — сказал Табагари Радио Свобода. — Я надеюсь, что мы сможем сохранить их в тайне».

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Перевод статьи на сайте Радио Азаттык

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