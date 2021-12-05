Уникальный фотоархив первой чеченской войны презентовали в Антверпене

Накануне, 4 декабря, в столице Бельгии прошла открытая встреча, на которой была презентована часть фотоархива ранее не опубликованных снимков, сделанных во время первой войны в Чечне. Мероприятие было приурочено к 27-летию со дня начала военных действий.

Как сообщила Кавказ.Реалии представитель непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева, в собрании участвовали порядка 20 человек – чеченцы из Австрии, Швейцарии и Бельгии. На нем были показаны сделанные во время войны и вывезенные из Чечни снимки правозащитниц Зайнап Гашаевой и Фатимы Газиевой.

«Всего пять тысяч фотографий, из которых мы сделали чеченский архив. Некоторые из них демонстрировались на конференциях и саммитах, но в публичном доступе они показаны впервые. На приуроченном к вторжению российских войск в Чечню 11 декабря 1994 года мероприятии мы показали только малую часть архива. Это снимки жертв войны, разрушенных зданий, беженцев», - рассказала Кавказ.Реалии организатор выставки Фатима Газиева.

Выставка организована при поддержке межрегиональной миротворческой общественной организации «Эхо войны». После снятия локдауна в странах Евросоюза организаторы планируют презентовать ее и в других городах, где живет чеченская диаспора.