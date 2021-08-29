Мощный ураган «Ида» обрушился на побережье Луизианы

Мощный ураган «Ида» в воскресенье обрушился на побережье южного американского штата Луизиана. Синоптики характеризуют его как ураган 4-й категории из 5 возможных - скорость ветра достигает 240 километров в час.

Такая скорость ветра над сушей - редкость. Ураган «Катрина», который 16 лет назад причинил большие разрушения и привел к многочисленным жертвам в крупнейшем городе Луизианы Новом Орлеане, имел 3-ю категорию, то есть был слабее, чем «Ида». Власти штата утверждают, что нынешний ураган - самый мощный за последние более чем 150 лет. Ураган «Ида» неожиданно усилился в ночь на 29 августа, находясь над Мексиканским заливом.

После «Катрины» в штате были отремонтированы дамбы и сооружены новые защитные сооружения, которые должны не допустить масштабного затопления жилых районов. Тем не менее, «Ида», как ожидается, станет серьезным испытанием для штата. Власти организовали масштабную эвакуацию из районов, оказавшихся под угрозой. Всего эвакуированы десятки тысяч человек.

На этот раз главный удар стихии не приходится на Новый Орлеан, и власти штата рассчитывают на то, что дамбы выдержат.

Президент США Джо Байден, посетивший в воскресенье оперативный штаб, назвал ураган смертоносным и заявил, что тяжелые последствия для побережья неизбежны - по его словам, электроснабжение в пострадавших районах могут восстановить лишь спустя несколько недель. Он заявил, что власти приложат все усилия для борьбы с последствиями стихии.

Ситуацию осложняет тяжелая ситуация с COVID-19 в штате, где ощущается недостаток мест в больницах в связи с резким ростом числа заболевших в последнее время. Масштабное перемещение людей, как опасаются в Луизиане, также может вызвать рост числа зараженных.

Под угрозой также нефтедобывающая отрасль, в частности крупнейший в США терминал по отгрузке сырой нефти, расположенный в водах Мексиканского залива неподалеку от побережья. Сейчас практически все работы по добыче и отгрузке нефти остановлены.