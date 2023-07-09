Уроженец Бурятии освобожден после 13 лет трудового рабства в Чечне

Уроженцу Бурятии 50-летнему Андрею Бердникову удалось освободиться из трудового рабства в Чечне, где он провел 13 лет. Владельцы кошары, где он находился, не платили ему зарплату и избивали. Освободиться и покинуть республику Бердникову помогли волонтеры движения «Альтернатива», сообщает Кавказ.Реалии.
Как рассказал уроженец Бурятии, в 2000-х у него украли паспорт СССР, с тех пор он жил без документов. В 2010 году знакомый предложил Бердникову работу на Северном Кавказе, так он оказался в чеченском селе Чернокозово. Изначально работодатель обещал платить ему 90 тысяч за год, однако этих денег он так и не увидел. За непослушание Бердникова избивали, отбирали выданный для связи телефон и контролировали его передвижения.
13 лет – не рекордный срок в практике волонтеров, говорит координатор движения «Альтернатива» Алексей Никитин. Он отметил, что в случае с Бердниковым проблема заключалась в том, что тот не имел никаких документов и не проходил по полицейским базам, чем и пользовался хозяин кошары.
«Здесь можно говорить не столько о физическом удержании, сколько о безвыходной ситуации – у человека нет абсолютно никаких документов, в правовом отношении это «призрак». Это и использовалось в качестве аргумента для эксплуатации», – продолжает Никитин.
Сейчас Бердников находится в Москве, он ищет своих родственников и планирует обратиться в архивы, чтобы доказать право на получение российского гражданства.
- 57-летний Сергей Бусыгин несколько лет провел в трудовом рабстве на одном из кирпичных заводов под Кизляром в Дагестане, где его избивали и угрожали связями в правоохранительных органах.
- 43-летний уроженец Узбекистана Алексей Самарин провел в трудовом рабстве на ферме в Чечне около трех лет – все это время ему не платили зарплату и периодически избивали.
- 44-летний уроженец Алтайского края Виктор Рыжков освобожден волонтерами «Альтернативы» из трудового рабства в Дагестане – он работал на кирпичном заводе в Каспийске. Там у него забрали документы, угрожали физической расправой и связями с силовиками. Рыжков сумел связаться с родственниками, которые обратились к правозащитникам.