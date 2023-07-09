Уроженец Бурятии освобожден после 13 лет трудового рабства в Чечне

Уроженцу Бурятии 50-летнему Андрею Бердникову удалось освободиться из трудового рабства в Чечне, где он провел 13 лет. Владельцы кошары, где он находился, не платили ему зарплату и избивали. Освободиться и покинуть республику Бердникову помогли волонтеры движения «Альтернатива», сообщает Кавказ.Реалии.

Как рассказал уроженец Бурятии, в 2000-х у него украли паспорт СССР, с тех пор он жил без документов. В 2010 году знакомый предложил Бердникову работу на Северном Кавказе, так он оказался в чеченском селе Чернокозово. Изначально работодатель обещал платить ему 90 тысяч за год, однако этих денег он так и не увидел. За непослушание Бердникова избивали, отбирали выданный для связи телефон и контролировали его передвижения.

13 лет – не рекордный срок в практике волонтеров, говорит координатор движения «Альтернатива» Алексей Никитин. Он отметил, что в случае с Бердниковым проблема заключалась в том, что тот не имел никаких документов и не проходил по полицейским базам, чем и пользовался хозяин кошары.

«Здесь можно говорить не столько о физическом удержании, сколько о безвыходной ситуации – у человека нет абсолютно никаких документов, в правовом отношении это «призрак». Это и использовалось в качестве аргумента для эксплуатации», – продолжает Никитин.

Сейчас Бердников находится в Москве, он ищет своих родственников и планирует обратиться в архивы, чтобы доказать право на получение российского гражданства.