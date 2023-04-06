Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон провели переговоры в Пекине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Китай от поставки вооружений России. Она выразила надежду на то, что Китай не предоставит России никакого военного оборудования - ни прямо, ни косвенно. «Поставки оружия агрессору станут нарушением норм международного права и серьезно повредят нашим отношениям», - заявила глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Пекине.

Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг 6 апреля провели переговоры в Пекине. Переговоры проводились как один на один, так и в трехстороннем формате.

На Китае как на постоянном члене Совета Безопасности ООН лежит большая ответственность, заявила фон дер Ляйен. Она выразила надежду, что «Китай выполнит свою роль и поддержит справедливый мир». Она подчеркнула, что уважение суверенитета и территориальной целостности государств - это важнейшие принципы, закрепленные в Уставе ООН.

«Немецкая волна» обратила внимание на слова фон дер Ляйен о том, что на Китае лежит большая ответственность использовать своего влияния на Россию. «Мы рассчитываем на помощь Китая», заявила глава Еврокомиссии. Она также заявила китайскому руководству о твердой приверженности ЕС мирному плану президента Украины Владимира Зеленского.