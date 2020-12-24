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Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального
Госдепартамент США полагает, что сотрудники ФСБ России использовали вещество из группы "Новичок" против оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил представитель ведомства. Он обвинил Россию в попытке убедить в обратном посредством теорий заговора.
"Россия намекала на многочисленные и зачастую противоречащие друг другу теории заговора. Будем честны: такие теории заговора – это ничто большее, кроме как попытки отвлечь от серьезных вопросов в адрес правительства России", – передает CNN заявление представителя Госдепартамента. По его словам, у отравления политика нет другого объяснения, кроме как участия российских властей.
В ведомстве выразили уверенность в выводах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что анализах Навального нашли следы вещества из группы "Новичок".
"США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального. Нет никаких других правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности за это российских властей", – цитирует The Hill представителя Госдепа.
В ведомстве отметили, что президент России Владимир Путин и другие официальные лица "хотят, чтобы мы поверили в обратное".
The Hill пишет, что это заявление Госдепартамента "скорее всего, еще больше усилит напряженность между США и Россией". Со своей стороны, CNN сообщает, что американские чиновники подготовили антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, но не использовали их, так как не получили одобрение президента США Дональда Трампа.
В материале отмечается, что Трамп "никогда конкретно не обвинял россиян в отравлении Навального".
Издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN 14 декабря выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.
Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается.
Российские власти отрицают отравление оппозиционера и причастность к этому спецслужб. Накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Алексей Навальный "пользуется поддержкой спецслужб США". "Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца", – сказал он.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после пресс-конференции признал, что за Навальным "присматривают" спецслужбы.
"Президент же сказал причину, почему за ним [за Навальным] присматривают [спецслужбы]. Растущие уши специальных служб [других стран]. И мы тоже неоднократно говорили, что вызывают много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти и так далее", – отметил Песков.
На уточняющий вопрос, почему тогда Навального не спасли от отравления, пресс-секретарь президента сказал: "Это не ко мне".
Другие новости дня
Президент Трамп помиловал Пола Манафорта и Роджера Стоуна
Президент США Дональд Трамп 23 декабря, перед рождественскими праздниками, помиловал 26 человек, осуждённых за различные преступления, в том числе двух осуждённых по делам, связанным с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США.
Это Пол Манафорт и Роджер Стоун. Манафорт, которому сейчас 71 год, был одной из центральных фигур расследования. Политтехнолог и лоббист в 2016 году несколько месяцев руководил избирательным штабом Трампа, однако покинул его ещё до выборов. Ранее он работал на Украине, в том числе на бежавшего впоследствии из страны президента Виктора Януковича. В результате расследования Мюллера Манафорт был осуждён за различные финансовые преступления, не связанные прямо с российским вмешательством, к 7 с половиной годам тюрьмы. Он провёл за решёткой около двух лет. Трамп называл Манафорта "храбрым человеком" и жертвой "охоты на ведьм", всегда выражая сомнения в его виновности.
Также президент помиловал Рождера Стоуна, своего бывшего советника. Он был приговорён к 40 месяцам тюрьмы за различные преступления в ходе расследования российского вмешательства, в том числе дачу ложных показаний. И его преследование Трамп считал политически мотивированным.
Ранее президент помиловал ещё нескольких осуждённых или обвиняемых по результатам расследования Мюллера, в том числе генерала Майкла Флинна, которого судили за дачу ложных показаний по вопросу о его переговорах с российским послом.
Никто из осуждённых сотрудников штаба Трампа не был обвинён в прямом сговоре с Россией.
Политические оппоненты Трампа осудили принятые им решения о помиловании, а прокуратура штата Нью-Йорк заявила, что возобновит расследование уголовного дела против Манафорта за различные преступления, не связанные с российским вмешательством.
COVID-19 в Грузии: 1972 новых случая, 43 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2276 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 43 пациента.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 1972 новых случая коронавируса (днём ранее – 2345), выздоровели 2737.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 216 843, выздоровевших – 194 705.
За сутки было проведено 13 699 тестов, из них PCR-тестов – 6553, экспресс‐тестов на антиген – 7146.
- Правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновят работу – с жестким соблюдением регуляций.
Посол США в Грузии: Все возлагали большие надежды на выборы, но были разочарованы
Посол США в Грузии Келли Дегнан ответила на вопросы о парламентских выборах, переговорах между правящей партией и оппозицией и перспективах развития демократии. Дипломат дала интервью журналисту телекомпании «Формула» Георгию Таргамадзе.
Продолжающиеся при посредничестве послов США и Евросоюза переговоры между оппозиционными партиями и «Грузинской мечтой», по мнению Дегнан, не зашли в тупик. Её обнадеживает тот факт, что девять партий разговаривают друг с другом и ищут пути продвижения вперед, – пишет «Новости-Грузия».
«Я бы не сказала, что это тупик, я не согласна с использованием этого термина. Я увидела, что было реальное желание взаимодействовать и найти решение, несмотря на большую разницу между позициями. Меня обнадеживает, что девять партий с разными целями садятся за стол переговоров, объясняют друг другу свои взгляды и ищут выбор, который может стать путем вперед», – сказала Дегнан.
Посол выразила уверенность в том, что политические партии поставят интересы Грузии выше своих собственных и предпримут шаги для принятия решения.
«Теперь мы хотим увидеть политическую волю, политическое мужество, чтобы сделать шаг к принятию решения. Я уверена, что партии сделают это, поставят интересы Грузии выше интересов партий и примут решение – это то, что им нужно делать в парламенте, когда парламент многообразен, партии должны говорить. Они должны выяснить, есть ли у них общие интересы, и работать на будущее Грузии, включая реформы, необходимые для улучшения грузинской демократии», – отметила посол.
Во время интервью американский посол также говорила о необходимости реформировать избирательную систему и отметила, что для внесения изменений в конституцию важно участие в этом процессе всех членов парламента.
«Также обнадеживает то, что эти партии согласовали важные компоненты избирательной реформы, которые обеспечат, чтобы на будущих выборах больше не было тех же нарушений, которые наблюдались уже много лет подряд. Очень важно не планировать новые выборы в рамках той же системы, которая и раньше не работала должным образом. Но это требует того, чтобы все члены парламента приняли поправку к конституции и боролись за перемены внутри парламента. Существует демократический формат, теперь политическим лидерам Грузии необходимо использовать этот формат для улучшения демократии», – сказала Дегнан.
Посол согласилась с тем, что «все возлагали большие надежды на выборы 31 октября», но «были разочарованы».
«Соглашение от 8 марта вселило надежду, что эти выборы станут шансом продемонстрировать демократический прогресс Грузии. Важным достижением стало то, что в предвыборный период было меньше агрессии, меньше языка вражды. Это очень важно. Высокая явка также была хорошим признаком того, насколько граждане Грузии заинтересованы в участии в демократических процессах. Также очень важен тот факт, что в парламент было избрано больше женщин, и, конечно же, тот факт, что было избрано девять очень разных партий, и был сделан шаг к более пропорциональной системе, которой хотели граждане Грузии. Но, как и другие, мы были разочарованы, поскольку эти выборы были омрачены многочисленными серьезными нарушениями, а процесс апелляции, последовавший за выборами, также был сопряжен с недостатками. Многие жалобы не были полностью расследованы или рассмотрены. В результате люди потеряли доверие не только к процессу, но и к результатам выборов, что в конечном итоге очень печально…», – заявила Дегнан.
По её словам, «очевидно, что грузинские избиратели устали видеть подобные нарушения на выборах». Дегнан также отметила, что не согласна с инициированным «Грузинской мечтой» законопроектом, который предусматривает снятие оппозиционной партии с регистрации на выборах и прекращение государственного финансирования оппозиции.
Посол говорит, что в долгосрочной перспективе фактор однопартийного парламента будет «чрезвычайно разрушительным», а избрание девяти партий на выборах явно отразило волю грузинского народа получить многопартийный парламент.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. О решении не отказывается от депутатского мандата пока официально объявил лишь четвертый номер в партийном списке «Альянса патриотов Грузии» Автандил Энукидзе.
В Абхазии выявлено 124 новых случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 489 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, 101 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской - 22.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 53 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8135 человек. 102 летальных случая. Выздоровели 6345 человек.
США расширили санкции за нарушения на выборах в Беларуси
США расширили санкции против властей Беларуси – за действия, связанные с прошедшими 9 августа в стране президентскими выборами.
В опубликованном сегодня, 23 декабря, на сайте американского Министерства финансов сообщении говорится, что санкционный список пополнен одним физическим лицом и четырьмя структурами – за их роль в фальсификации результатов голосования и насилии в отношении участников мирных протестных выступлений. Указанные в списке лица несут ответственность за подрыв демократических процессов или институтов в Беларуси, подчеркивается в сообщении Минфина.
Под новые санкции попали белорусский Центризбирком, антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси «Альфа», ГУВД Мингорисполкома и минский ОМОН. Также меры введены в отношении первого замминистра внутренних дел страны Геннадия Казакевича.
Санкции предусматривают блокировку всей находящейся в США или под контролем американских граждан собственности и имущественных интересов указанных лиц и структур. Гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции людьми и организациями, если только иного не предусмотрено исключениями от Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства.
«Белорусский народ беспрестанно стремится к мирному осуществлению своих базовых гражданских прав, а государство продолжает отвечать на это жестоким подавлением», - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.
В Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции против итогов президентских выборов, победителем которых ЦИК страны объявил Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. При разгонах протестующих ОМОНом сотни людей пострадали, тысячи были задержаны и многие позднее рассказывал о пытках и издевательствах в изоляторах. Также за время протестов несколько человек в Беларуси погибли.
Участники выступлений называют итоги голосования сфальсифицированными и призывают власти к диалогу. Они требуют отставки Лукашенко, освобождения всех политзаключенных и проведения новых выборов главы государства.
ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом и уже вводили санкции, связанные с последними президентскими выборами.
Сам Александр Лукашенко отрицает, что победил нечестным путем и утверждает, что за протестами стоят «зарубежные кукловоды».
Второй товарный поезд из Турции отбыл в Китай через Грузию
Второй грузовой состав с экспортными товарами из Турции отбыл из восточной провинции Карс в Грузию. Об этом сообщает турецкое новостное агентство «Анадолу».
Состав с 42 контейнерами, выехавший со станции Черкезкей близ Стамбула в Китай, в среду достиг Карса. После прохождения таможенных процедур состав направился в направлении Ахалкалаки в Грузии.
Международный маршрут состава пролегает через Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Казахстан. Конечный пункт назначения - китайский город Сиань.
- Общая протяженность маршрута - 8693 км (2 континента, 2 моря и пять стран): 2 323 км в Турции, 220 км - в Грузии, 430 км - в Азербайджане, 420 км - через Каспийское море, 3 200 км в Казахстане и 2 100 км – в Китае, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Новый, проходящий через Грузию железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - это логистическая часть коридора, соединяющего Европу и Азию. Железнодорожная ветка работает в тестовом режиме с 2017 года.
- Первый такой грузовой поезд выехал из Стамбула 4 декабря и 8 декабря въехал в Грузию.
«Это беспрецедентное явление, так как до этого грузы через транспортный коридор направлялись из Китая в Европу», – отмечает Министерство экономики Грузии.
Христо Грозев: Причастные к отравлению Навального летали в Грозный
Член расследовательской группы Bellingcat и автор расследования обстоятельств отравления Алексея Навального болгарский журналист Христо Грозев дал интервью изданию «Медуза», в котором рассказал, что у группы сотрудников ФСБ, которая, согласно данным Bellingcat, в течение долго времени следила за Навальным, нанесла боевое отравляющее вещество на его одежду, а затем попыталась скрыть следы, могла участвовать в других преступлениях.
По словам Грозева, те же сотрудники ФСБ летали вместе в Грозный и Владикавказ. «Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального», - отметил журналист, добавив, что остальные перелеты показывают, что у группы «были и другие цели». Грозев также сообщил, что в Bellingcat проверяют засветившихся сотрудников ФСБ на причастность к другим известным отравлениям российских оппозиционеров - в частности, Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова.
Также Грозев рассказал о некоторых деталях расследования отравления Алексея Навального. По его словам, в ФСБ знали о том, что Bellingcat ведет его за несколько дней до публикации. Такой вывод журналист сделал исходя из того, что с расследовательской группой перестали выходить на связь ее источники «по биллингам и перелетам», а позже стало известно, что «они уволены». По словам Грозева, когда Навальный обзванивал группу сотрудников ФСБ, которые подозреваются в покушении на него, большинство их них скорее всего были готовы к этому, и только Константин Кудрявцев, разговор с которым в итоге состоялся и был опубликован, по каким-то причинам оказался не осведомлен о готовящемся звонке.
Журналист подчеркнул, что в большинстве совершенных звонков Навальный представлялся своим именем, и всего в двух случаях он сделал так называемые «пранкоколлы». Один из сотрудников ФСБ, кому был сделан «подставной» звонок, сразу же сказал: «Я знаю, кто это» и бросил трубку. Другим оказался Константин Кудрявцев. Грозев отметил, что все звонки были записаны от начала и до конца, и эти записи есть в распоряжении Bellingcat.
21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого расследовательская группа Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.
В разговоре с Навальным собеседник фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года сотрудниками спецслужбы. Также он пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка самолета, в котором Навальный потерял сознание, и не введенный ему антидот врачами скорой помощи, которые были не в курсе проводимой операции. Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье оппозиционера.
В ФСБ назвали запись разговора с Кудрявцевым «подделкой». Кремль по-прежнему отрицает сам факт отравления Навального. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы оппозиционера хотели отравить, то «довели бы дело до конца».
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил об отставке своего правительства
Премьер-министр Молдавии Ион Кику сегодня, 23 декабря, объявил об отставке своего правительства.
По словам Кику, такое решение он принял после встречи с завершающим срок на посту президента Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной. Необходимость отставки глава кабинета обосновал тем, что она будет способствовать проведению досрочных парламентских выборов. «Выборы – это задача, которую мы считаем приоритетной для возвращения страны к нормальной жизни», –сказал Кику.
Заявление сделано за день до истечения полномочий пророссийского президента Игоря Додона. В четверг, 24 декабря, присягу в качестве главы государства принесет проевропейский политик Майя Санду. Как пишет «Интерфакс», именно Санду добивалась отставки правительства с целью досрочных выборов.
В начале декабря к внеочередным всеобщим выборам призывали участники многотысячных протестов в Кишиневе. Их недовольство вызвал одобренный депутатами законопроект о переходе контроля за разведслужбами от президента – к парламенту. Принятие документа назвали попыткой усилить позиции законодательного органа, в котором пусть и незначительное, но большинство удерживают социалисты, поддерживающие Додона.
Теперь, после отставки кабинета, Майя Санду может распустить парламент – в случае двух неудачных попыток назначить нового премьера.
Малазийские медики выявили новый штамм коронавируса
Малазийские медики выявили новый штамм коронавируса, заявил в среду глава Минздрава страны Нур Хишам Абдулла. Об этом сообщает New Straits Times. Мутация, получившая название A701V, была найдена в результате исследования образцов из штата Сабах. В настоящее время специалисты изучают воздействие этой разновидности, ее эффективность и агрессивность.
Эта новость поступила вслед за выявлением в Великобритании другой модификации коронавируса. Как считается, она оказалась почти вдвое более заразной по сравнению с первоначальным вариантом.
Министр пообещал ускоренную регистрацию закупленных вакцин. Для обычных лекарственных средств соответствующий срок составляет от трех до четырех месяцев, однако для препаратов против COVID-19 эти сроки будут менее 90 суток.
Ранее по аналогичному пути пошло Европейское агентство лекарственных средств, которое сертифицировало в ускоренном порядке вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. На следующий день ее одобрила Еврокомиссия. Эффективность препарата достигает 95 процентов в целом и 100 процентов против летальных случаев. Она уже начала применяться в ряде европейских стран и других регионах мира – США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике. Согласно предварительным данным, эта вакцина от Pfizer действенна в том числе против «британского» штамма.
Вице-спикер парламента Грузии назвал «вредным» заявление Нателашвили в адрес Турции
Вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко считает заявления, сделанные в адрес Турции, вредными. Такую оценку Сергеенко дал заявлению лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, по словам которого «правительство Турции признало абхазские пластиковые карты через свои государственные банки и запустило их в международный оборот, что является враждебным и недружественным шагом со стороны соседней страны».
«В подобных заявлениях нет никакой нужды, и более того, такие публичные заявления, которые были сделаны сегодня против турецкого государства, наносят вред. Никто не сможет этим записать очков в свой актив. Наоборот, такие заявления, наверное, причинят вред, поскольку в МИДе уже прошли консультации, и ничего подобного не имело место. Этот человек, как минимум, должен для начала разобраться в вопросе и после делать заявления», - заявил Давид Сергеенко журналистам.
- Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили сегодня заявил, что «власти Турции признали абхазские пластиковые карты, тем самым де-факто признали независимость Абхазии. Он отметил, что это – вражеский, недружественный шаг. «Необходимо запретить транзит турецких товаров через территорию Грузии, а против «Ziraat Bank» и «Is Bank» ввести санкции, которые предусмотрены американским законодательством», – сказал политик.
- Ранее Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало сообщение Нацбанка самопровозглашенной республики Абхазия о начале обслуживания карт АПРА «World» крупнейшими турецкими банками – «Is Bank» и «Ziraat Bank». В Тбилиси отмечают, что «абхазская национальная платежная карта» – часть российской платёжной системы МИР, и считают, что Москва лишь пытается представить Абхазию в качестве независимого государства.
«Амцахара»: оппозицию пугает высокое доверие России к новому руководству Абхазии
Политическая партия «Амцахара» вновь выступила в поддержку внешнеполитической концепции Абхазии – документа, принятого по инициативе президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания.
Говоря о дополнительном формате переговоров с Тбилиси, в партии говорят, что он «не может привести к подмене Международных Женевских дискуссий».
«Пункт концепции, который так «напугал» оппозицию, не несет никакой угрозы для страны и ее граждан. Переговоры проходили на разных площадках и в разных форматах, в том числе, была задействована и народная дипломатия», – сказано в заявлении.
Партия «Амцахара» считает, что оппозицию пугает высокое доверие России к новому руководству Абхазии.
«Активная и плодотворная деятельность нынешнего руководства Абхазии уже имеет положительный результат. Об этом можно судить по многим параметрам, включая рабочую поездку президента Аслана Бжания в Москву, где прошли его встречи в администрации президента и правительстве Российской Федерации. Нам понятно, оппозицию пугает уровень и масштабность встреч, их результативность и высокое доверие дружественной России к новому руководству Абхазии», – говорится в заявлении.
Представителям оппозиции «Амцахара» напомнила о помиловании гражданина Грузии Георгия Лукава.
«Думать об угрозах и последствиях принимаемых решений нынешней оппозиции надо было тогда, когда её представители с легкостью и без зазрения совести и оглядку на ветеранов и семьи пострадавших поддержали власть во главе с Хаджимба в решении о помиловании душегуба, террориста и убийцы Лукава. Молчали они и тогда, когда возмущенные этим помилованием люди пришли к стенам парламента и требовали справедливости. Мало того, они еще пытались оправдать это преступление», – сказано в заявлении.
Партия также обращается к абхазскому руководству с требованием возбудить уголовные дела по фактам финансовых нарушений прошлых лет.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ «Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия» 4 декабря. Абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси.
В МИД Грузии обсудили с послом Турции тему абхазских банковских карт
В Министерстве иностранных дел Грузии сегодня прошла встреча с послом Турции Фатмой Джерен Язган. На встрече обсудили информацию о начале обслуживания абхазских карт АПРА «World» турецкими банками – «Is Bank» и «Ziraat Bank».
Дипломат заявила, что СМИ неправильно истолковали сообщение, а правительство Турции признает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Это был очень хороший пример того, как ложная, неподтвержденная информация может вызвать проблемы. Чтобы предотвратить такие случаи и не вводить общественность в заблуждение, мы договорились о более тесном сотрудничестве с правительством Грузии. Что касается банковских карт и финансовых услуг, то этот вопрос все еще стоит на повестке дня и включает в себя определенную группу российских карт, которые предлагают услуги своим клиентам в Турции. У них может быть соглашение с другой финансовой организацией, находящейся в Сухуми, которая не может оперировать в Турции. Соответственно, все ясно. Еще раз повторю, сегодня мы говорили о проблеме, которой на самом деле не существует», – заявила Фатма Джерен Язган.
- Ранее лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили заявил, что власти Турции признали абхазские пластиковые карты, тем самым де-факто признав независимость Абхазии.
- МИД Грузии прокомментировал сообщение Нацбанка самопровозглашенной республики Абхазия о начале обслуживания карт АПРА «World» турецкими банками. В Тбилиси отмечают, что «абхазская национальная платежная карта» – часть российской платёжной системы МИР, и считают, что Москва лишь пытается представить Абхазию в качестве независимого государства.
Шалва Нателашвили: Турция де-факто признала Абхазию
Власти Турции признали абхазские пластиковые карты, тем самым де-факто признали независимость Абхазии, – заявил лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили.
Он отметил, что это – вражеский, недружественный шаг. Нателашвили требует, чтобы в МИД Грузии вызвали для разъяснений посла Турции.
«Необходимо запретить транзит турецких товаров через территорию Грузии, а против «Ziraat Bank» и «Is Bank» ввести санкции, которые предусмотрены американским законодательством», – сказал Нателашвили.
Лидер «Лейбористов» раскритиковал и председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, при этом назвав его акционером «Турецких авиалиний».
Ранее министерство иностранных дел Грузии прокомментировало сообщение Нацбанка самопровозглашенной республики Абхазия о начале обслуживания карт АПРА «World» крупнейшими турецкими банками – «Is Bank» и «Ziraat Bank». В Тбилиси отмечают, что «абхазская национальная платежная карта» – часть российской платёжной системы МИР, и считают, что Москва лишь пытается представить Абхазию в качестве независимого государства.
- На парламентских выборах 31 октября «Лейбористская партия» набрала один процент голосов. Шалва Нателашвили прошел в парламент, но отказался от мандата. Он считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Павел Дуров объявил о запуске монетизации Telegram
Павел Дуров заявил о запуске монетизации мессенджера Telegram со следующего года. Он заверил, что коммерциализация коснется только публичных каналов и дополнительных функций, но не затронет ключевой аспект – приватные чаты.
По словам основателя приложения, к такому решению его побудило приближение числа активных пользователей к 500 миллионам. Из-за этого стоимость расходов на серверы и трафик выросло до сотен миллионов долларов в год, пояснил Дуров. По его словам, до определенного момента счета оплачивал он сам из личных средств, однако теперь перед владельцами проекта встал неизбежный выбор – "начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку".
Второй вариант Дуров отверг как угрозу для независимости мессенджеру, поэтому выбрал первую альтернативу. С этой целью в Telegram введут специальную "рекламную платформу" для публичных каналов, "которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность", а их держателям "позволит покрывать расходы" на обслуживание, говорится в заявлении.
Дуров пообещал сохранить "верность ценностям" и не допустить навязчивой рекламы. Рядовые участники сохранят бесплатный доступ ко всем текущим сервисам – прежде всего к сервису обмена сообщениями, написал он. При желании пользователи смогут покупать специальные художественные стикеры, авторы которых в свою очередь, получат часть дохода.
В мае 2020 года Дуров объявил, что проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов, закрыт, а средства будут возвращены инвесторам по решению американского суда. Он назвал несправедливой судебную систему, в рамках которой США смогли запретить реализацию его проекта не только в Америке, но и в других странах.
В Сухуми выступили против «расширения платформы неформального диалога» с Тбилиси
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал заявление госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани, предложившей «расширить платформу неформального диалога и сотрудничества с абхазской и осетинской общинами».
Как говорится в заявлении абхазского ведомства, «подходы Грузии к Республике Абхазия остаются неизменными».
«Тбилиси воспринимает Абхазию исключительно как «общину», «де-факто режим», «оккупированную территорию» и т.д. Из этого следует, что диалог между Абхазией и Грузией в представлении грузинского министра может быть только неформальным. Однако такой подход, как бы в Тбилиси не расширяли «платформу диалога», ни к чему конструктивному привести не может. Республика Абхазия не намерена вести подобного рода диалог с Грузией и саму идею такого диалога следует признать абсолютно нереалистичной. О возможности переговоров между Абхазией и Грузией можно говорить только в том случае если Тбилиси радикально пересмотрит свой курс в отношении Республики Абхазия, приступит к согласованию документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией в рамках Женевских дискуссий и откажется от политики международной изоляции нашей страны. Лишь после этого могут сформироваться условия для нормализации отношений между двумя государствами», – сказано в заявлении.
- Ранее абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси. О такой возможности говорится в концепции внешней политики Абхазии, принятой абхазским лидером Асланом Бжания.
- Сегодня кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария заявил, что восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматической политики является задачей номер один.
Парламент Грузии принял в первом чтении спорный закон о финансировании партий
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о прекращении государственного финансирования политических партий, отказавшихся входить в законодательный орган. Этот же документ предусматривает отказ в предоставлении партиям эфирного времени, – пишет СОВА.
Поправки в закон о политических объединениях граждан правящая «Грузинская мечта» одобрила большинством голосов – 84 «за». Большинство также проголосовало за планируемые изменения в избирательное законодательство и регламент парламента.
В первоначальную редакцию законопроекта были внесены некоторые изменения. В частности, сообщается, что оппозиционные партии получат бюджетное финансирование на ближайшие полгода.
В свою очередь лидер большинства Ираклий Кобахидзе выступил с инициативой перед вторым чтением направить законопроекты, связанные с бюджетным финансированием политических субъектов и упразднением регистрации партии, в Венецианскую комиссию и ОБСЕ/БДИПЧ.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. О решении не отказывается от депутатского мандата пока официально объявил лишь четвертый номер в партийном списке «Альянса патриотов Грузии» Автандил Энукидзе.
Оппозиционная партия предложила создать в Армении вторую военную базу РФ
Армения должна подписать новое соглашение о безопасности с РФ, включив туда пункт о создании второй военной базы, которая будет дислоцироваться в области Сюник, граничащей с Азербайджаном на юге страны. Об этом написал на своей странице в Facebook лидер партии «Просвещенная Армения» и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян.
«Особое место в новом соглашении должна занять безопасность Сюникской области. В этой связи считаем жизненно важным начать безотлагательные переговоры о размещении новой российской военной базы в Сюникской области. Военная база станет, с одной стороны, опорой эффективной, динамичной деятельности российских миротворческих сил в Карабахе, с другой стороны, гарантом долгосрочного мира и безопасности в регионе», – отметил он.
По словам Марукяна, «следует отметить, что опыт 102-й российской военной базы в Гюмри является гарантией эффективности этого механизма безопасности». Он отметил, что на протяжении десятилетий эта база обеспечивала неприкосновенность армяно-турецкой границы, – пишет ТАСС.
«Мы оцениваем потенциал нового соглашения между Арменией и Россией как исторический. Такой документ может быть демонстрацией многовековой дружбы наших народов, защиты общих ценностей, борьбы с существующими угрозами (распространение терроризма, воинственная риторика стран региона, расширение военного потенциала соседних стран, военно-политических формирований)», – добавил оппозиционный политик.
- В настоящий момент в армянском городе Гюмри согласно межгосударственному договору от 1995 года дислоцируется 102 российская военная база, которая обеспечивает безопасность армяно-турецкой государственной границы. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
- Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы.
- Тема демаркации границы с Азербайджаном в Сюнике стала одной из болезненных в Армении. Местные жители опасаются за свою безопасность, заявляя, что азербайджанские посты приблизились к населенным пунктам и находятся на расстоянии всего нескольких сотен метров.
Чешское информагентство включено в российский список «СМИ-иноагентов»
Координатор проектов чешского медиаагентства MEDIUM-ORIEN Ислам Текушев прокомментировал принятое в понедельник Минюстом России решение включить MEDIUM-ORIEN в список СМИ, "выполняющих функции иностранного агента".
Агентство, в частности, является учредителем сайта Caucasus Times, который существует с 2003 года и освещает события на Северном Кавказе.
В комментарии, направленном Радио Свобода, Текушев связал решение Минюста с "информационной деятельностью по освящению событий, связанных с нарушением прав человека на Северном Кавказе" в рамках проекта Caucasustimes.com. "Для нас сообщение о внесении нашей организации в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, было с одной стороны неожиданностью, но с другой – ожидаемым событием, так как в нынешних реалиях любое СМИ, выходящее в своих публикациях за рамки установленных цензурой границ, имеет все шансы оказаться в этом черном списке", – отметил Текушев. По его словам, включение агентства в список "СМИ – иностранных агентов" не повлияет на его работу и Caucasus Times продолжит работать в прежнем формате.
Ранее в список СМИ – "иностранных агентов" в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее время". Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения. Российские власти заявляют, что речь идёт о зеркальном ответе на существующую в США практику, однако российское законодательство предусматривает гораздо большие ограничения, отражающиеся на деятельности СМИ.
Также 21 декабря Министерство юстиции России расширило список НКО – "иностранных агентов", включив в него "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", организации "Феникс плюс" и "Акцент".
Анатолий Бибилов вновь отправился в Москву с рабочей поездкой
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов отправился накануне с двухдневной рабочей поездкой в Москву.
Как сообщает агентство «Рес» со ссылкой на администрацию югоосетинского лидера, в российской столице у него намечено несколько рабочих встреч.
Бибилов посещал Москву в середине ноября. Он провел ряд встреч с российскими чиновниками. О подробностях переговоров в пресс-службе не сообщили.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
Журнал Lancet опубликовал статью о лечении Навального
Один из ведущих мировых журналов в области медицины The Lancet опубликовал статью, посвящённую клинической картине отравления и лечению российского оппозиционера Алексея Навального. Среди авторов статьи - специалисты берлинской клиники "Шарите", куда спустя два дня после отравления в России был доставлен Навальный. Статья названа "Отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок"".
Навальный в статье не называется по имени, однако очевидно, что речь идёт именно о нём. Описаны симптомы, которые он испытал в самолёте из Томска в Москву, а также коротко описана терапия в Омске, где он находился в первые двое суток после отравления. Отмечается, что в момент, когда Навального впервые обследовал германский врач (спустя 31 час после отравления), пациент был на искусственной вентиляции лёгких, единственное лекарство, которое ему тогда вводилось, был пропофол (седативное средство). К моменту транспортировки в Германию (спустя 47 часов после отравления) его состояние немного улучшилось, однако он по-прежнему находился в глубокой коме.
В клинике "Шарите" на основании анализов было обнаружено, что Навальный подвергся воздействию ингибитора холинэстеразы, после чего была начата терапия, в частности с использованием атропина и обидоксима. Второй препарат, однако, не подействовал. Предполагается, что до 4-го дня в крови Навального оставались следы яда, который блокировал холинэстеразу. Её восстановление началось после переливания плазмы.
На пятый день у Навального поднялась температура, которая была повышенной 10 дней. Дышать самостоятельно он начал на 12-й день после отравления, а полностью от ИВЛ был отключён на 24-й день. Спустя 2 месяца после отравления было констатировано практически полное восстановление с точки зрения неврологии и невропсихологии.
Немецкие врачи отмечают, что исход болезни был "очень благоприятным". По их мнению, едва ли не решающее значение имели мероприятия, проведённые в первые часы после отравления - интубация и искусственная вентиляция лёгких. Отмечается, что в организме Навального после прибытия в "Шарите" были найдены следы атропина, что показывает, что это противоядие вводилось ещё в России. Однако неизвестно, когда и в каком объёме. В телефонном разговоре с Навальным предположительно сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев говорилл, что введённый Навальному сотрудниками "скорой помощи" в Омске атропин, возможно, спас ему жизнь. Также в статье говорится, что Навальному помогло выздороветь и хорошее состояние его здоровья до отравления - что противоречит словам российских чиновников о том, что у него якобы был панкреатит и другие болезни. "И надо же как интересно, ни про диабет, ни про панкреатит эти 14 немецких профессоров не пишут. Не нашли у меня ничего такого" - прокомментировал сам Навальный статью.
В статье нет прямой критики омских врачей, лечивших Навального, однако в ней можно увидеть недоумение относительно того, почему в Омске не был поставлен диагноз ингибирования холинэстеразы. Отмечается, что тесты на отравление органофосфатами широко применяются в клинической практике. Между тем, в России официально Навальному не был поставлен диагноз отравления.
Навальный обвиняет в своём отравлении российские власти, а его конкретными исполнителями называет сотрудников ФСБ. Недавно было опубликовано расследование, в котором называются предполагаемые имена причастных к преступлению. Россия отвергает факт отравления, требуя от Германии передачи ей анализов Навального и медицинских документов. Навальный пишет, что теперь требуемые данные опубликованы и доступны всем.
Гахария: мирное восстановление территориальной целостности – задача №1
Оккупация, к сожалению, была и остается главной проблемой для Грузии. Об этом кандидат на пост премьер-министра Георгий Гахария заявил на встрече с членами фракции «Грузинская мечта» в парламенте. По его словам, оккупация – это не только аспект безопасности, - передаёт СОВА.
«Пока проблема оккупации в Грузии не будет окончательно решена, развитие страны в любой сфере будет ограниченным. Поэтому восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматической политики является задачей номер один. И все мы должны понимать, что и здесь наши евроатлантические устремления и вовлеченность стратегических партнеров чрезвычайно важны», – сказал и.о. премьера.
По словам Гахария, в этой связи дальнейшее углубление сотрудничества с международными партнерами, прежде всего с США, важно в таких сферах, как безопасность, экономика и демократизация.
Ранее в ходе выступления в парламенте кандидат в премьер-министры заявил: «главная наша цель и мечта – подать заявку на членство в ЕС». Он также отметил, что Грузия готова к «серьёзным программам социальной помощи» для жителей Абхазии и Южной Осетии.
Гахария: Грузия готова к «серьёзным программам социальной помощи» для жителей Абхазии и Южной Осетии
Правительство Грузии готово осуществлять социальные программы для жителей оккупированных территорий, но доступ к Абхазии и Южной Осетии ограничен, – заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария.
«Мы готовы к довольно серьёзным программам с точки зрения социальной помощи для наших граждан, проживающих на оккупированных территориях. Вы знаете, что доступ – основной вызов. Власти Грузии работают с нашими международными партнёрами и для защиты основных прав человека», – сказал Гахария, выступая в парламенте.
Накануне кандидат на пост государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани заявила, что Грузия готова «расширять платформу неформального диалога и сотрудничества на основе общих интересов с абхазской и осетинской общинами».
Грузия намерена сохранить добрососедские отношения с Арменией и Азербайджаном – Гахария
Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария заявил о нейтралитете страны в отношениях с соседями, намерении сохранить добрососедские отношения с Ереваном и Баку.
Несмотря на сложные вызовы, связанные с конфликтом в регионе, Грузия смогла сохранить нейтралитет, который дал возможность «сохранить добрососедские отношения с соседями», заявил Гахария в среду, выступая в парламенте.
«Это крайне важно для того, чтобы мы смогли и в будущем выполнять нашу региональную функцию добрососедства», – сказал он.
«Говорить и оценивать ситуацию в регионе сегодня надо очень осторожно, так как, к сожалению, окончательные итоги произошедшего пока ни для кого не ясны. Для этого необходимо время, чтобы мы увидели контуры этих перемен, что необходимо для позицирования Грузии в отношении этих перемен», – заявил Гахария.
- В военном 44-дневном противостоянии Армении и Азербайджана Грузия сохраняла нейтралитет. Во время военных действий в Карабахе Тбилиси временно приостановил пропуск военных грузов как в Армению, так и в Азербайджан. После подписания соглашения о прекращении войны Тбилиси впервые открыл воздушное пространство для российских военных самолетов после российско-грузинской войны 2008 года - для перевоза российских миротворцев.
Один из членов «Альянса патриотов» не отказывается от депутатского мандата
Четвертый номер в партийном списке «Альянса патриотов Грузии» Автандил Энукидзе не отказывается от депутатского мандата. Об этом он сообщил телекомпании «Рустави-2».
Энукидзе говорит, что оппоненты власти должны использовать парламентскую трибуну.
«Не знаю, когда я войду в парламент, но от мандата я не отказывался и не откажусь», – сказал депутат.
Ранее лидеры «Альянса патриотов» оформили отказ от депутатских мандатов. Ирма Инашвили заявила, что партия продолжит борьбу для того, чтобы в стране состоялись справедливые выборы.
По данным ЦИК Грузии, пророссийская националистическая партия «Альянс патриотов» на выборах 31 октября получила 3.14% голосов и четыре мандата.
- Политический кризис, возникший после выборов, пытаются урегулировать послы ЕС и США, выступающие посредниками в переговорах между властью и оппозицией. Дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. Пока в работе парламента десятого созыва участвует лишь правящая партия «Грузинская мечта».
- Парламент Грузии на внеочередной сессии рассматривает вопрос утверждения обновленного правительства во главе с действующим премьер-министром Георгием Гахария.
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