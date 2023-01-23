Бизнесмен Усманов сообщил об «отходе от активной деятельности»

Бизнесмен, по данным Forbes один из богатейших людей России Алишер Усманов попросил освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявив об уходе на пенсию и отходе от активной деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к РСПП.

Скриншот письма за подписью Усманова в адрес Бюро правления РСПП опубликовал телеграм-канал BRIEF. Источник РБК подтверждает его подлинность. Другой источник сообщает, что просьбу рассмотрят 25 января. Комментариев Усманова или его представителей пока нет. В чём, кроме выхода из Бюро РСПП, заключается отход от активной деятельности, из письма не ясно.

Алишер Усманов — основатель и крупнейший акционер (49%) группы USM, которой принадлежат, в частности, «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Усманов владеет издательским домом «Коммерсантъ», ранее был собственником VK (соцсеть ВКонтакте) и совладельцем британского клуба «Арсенал», до марта 2022 года занимал пост главы Международной федерации фехтования.

США, страны ЕС и Великобритания в прошлом году вскоре после российского вторжения в Украину ввели санкции против Усманова – страны Запада считают его олигархом, близким к Кремлю и поэтому ответственным за финансирование агрессии. Из-за санкций были арестованы принадлежащие Усманову объекты недвижимости в ЕС и Великобритании, а также яхта Dilbar, принадлежащая связанных с бизнесменом структурам. Сам Усманов публично не высказывался о войне, санкции Евросоюза он оспорил в суде.

Алексей Навальный и его соратники обвиняли Усманова в коррупции. В одном из самых известных расследований ФБК «Он вам не Димон» утверждалось, что Усманов непрямым образом фактически дал взятку бывшему главе правительства Дмитрию Медведеву. Усманов это отрицал. После выхода расследования он записал видеообращение к Навальному, в котором со словами «Тьфу на вас» обвинил оппозиционера во лжи. Усманов выиграл у Навального в Москве суд о защите чести и достоинства.

Навальный призывал страны Запада ввести санкции против Усманова – резидента Великобритании – в связи с коррупцией. Однако санкции были введены только после российского вторжения в Украину.