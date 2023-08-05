Уволенная Анна Нетребко предъявила судебный иск к Metropolitan Opera

Российская и австрийская оперная певица (сопрано) Анна Нетребко 4 августа подала в окружной суд Манхэттена иск к Метрополитен-опера в Нью-Йорке и генеральному менеджеру Питеру Гелбу, сообщило Associated Press. Она заявила, что подверглась клевете и другим нарушениям, включая прекращение действия контракта. Нетребко добивается компенсации за причиненный ей ущерб - пропущенное выступление и оплату репетиций - в размере не менее 360 000 долларов. Певица заявила, что решение руководства Метрополитен-опера вызвало у нее сильные душевные и эмоциональные страдания, чувство унижения и депрессию.

Администрация театра исключила ее из расписания будущих выступлений после февраля 2022 года в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину. Питер Гелб в те дни потребовал от Нетребко «отречься» от президента России Владимира Путина.

В театральном сезоне 2023-2024 года Анна Нетребко планирует выступить на сцене Teatro Colon в Буэнос-Айресе в августе, а затем, в оперных театрах Берлина, Вены, Милана и Парижа.