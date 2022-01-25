Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в отключении света

В трёх странах Центральной Азии произошли масштабные отключения электричества. В пресс-службе Министерства энергетики Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что электричества нет на всей территории республики. В Бишкеке перестали работать светофоры. Отключено электроснабжение в городе Ош.

В ведомстве пообещали возобновить подачу электроэнергии в течение 30 минут. Причины сбоя министерство не уточнило.

Без энергоснабжения остались многие регионы Узбекистана, включая столицу страны Ташкент. В городе приостановлено движение метро на всех линиях. Аэропорт Ташкента перестал принимать рейсы. Жители также сообщили о падении напора воды из-за отключения насосов, с перебоями работает мобильная связь.

В Казахстане сообщается об отключениях электричества в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в Алматы. Власти города заявили, что отключение произошло по линии "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями".

Казахстанская энергокомпания "Самрук-Энерго" сообщила, что произошло аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями общей энергосистемы.



Власти Узбекистана обвинили в блэкауте Казахстан. В министерстве энергетики страны заявили, что перебои с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана связаны с крупной аварией в казахстанских электросетях.



В Казахстане в свою очередь сообщили, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Кыргызстана. "Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с отключением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана", – говорится в сообщении "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями" (KEGOC), которое цитирует Tengri News.