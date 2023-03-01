В 2022 году число уехавших из России уроженцев Чечни выросло в четыре раза

Миграция уроженцев Чечни из России выросла в четыре раза по итогам 2022 года. За весь прошлый год из Чечни в другие страны уехали порядка 1300 жителей – это почти в четыре раза больше, чем в 2021 году. Основным направлением отъезда стали страны СНГ, пишет Кавказ.Реалии.

Как следует из полных данных Росстата, если в 2021 году из России уехали 329 жителей Чечни, то в прошлом их число выросло до 1273. Из них 1128 эмигрировали в страны СНГ. Также в три раза выросло число чеченцев, переехавших в дальнее зарубежье – если в 2021-м таких официально было всего 43, то по итогам прошлого года порядка 150.

По оценкам работающих в Чечне правозащитников, демографов и журналистов, полагаться только на статистику в республике нельзя – цифры могут быть приукрашены в ту или иную сторону, в зависимости от того, что выгодно властям. Так, независимый демограф Алексей Ракша указывал на относительно низкую достоверность демографических данных по региону, предположив, что вероятные объемы миграции могут быть еще выше.