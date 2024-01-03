В 2023 году 104 шахматиста РФ сменили спортивное гражданство

В 2023 году 104 российских шахматиста сменили гражданство. Это следует из статистики, опубликованной на сайте Международной шахматной федерации.

Из первой сотни мирового рейтинга шахматистов сборную России покинули Санар Сюгиров (40-е место), Алексей Сарана (41-е), Владимир Федосеев (45-е), Никита Витюгов (50-е), Александр Предке (64-е), Кирилл Алексеенко (89-е) и Александра Костенюк (11-й номер женского рейтинга).

В свою очередь в сборную России за прошедший год перешли пять спортсменов: Юрий Айрапетян и Виктор Филонов из команды Украины, Давид Буката из Австралии, Канан Гейдарли из Азербайджана, а также Надежда Искичекова из Казахстана.

За почти два года с начала полномасштабного вторжения в Украину спортивное гражданство сменили 192 российских шахматиста.