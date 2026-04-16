В Абхазии парламентский комитет не поддержал лишение Кана Кварчия неприкосновенности

В парламенте самопровозглашённой республики Абхазия комитет по государственно-правовой политике рассмотрел представление генпрокурора о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Кана Кварчия по делу российских политтехнологов.

Комитет не рекомендовал выносить вопрос на заседание сессии, сообщило агентство «Апсныпресс».

Окончательное решение будет приниматься депутатами на заседании сессии, передает издание. Как уточнил глава комитета Даут Хутаба, парламент обязан рассмотреть представление генпрокурора в течение недели.

Дело связано с инцидентом 5 ноября 2025 года в офисе газеты «Абхазский вестник». Кварчия, лишённый российского гражданства, объявлен в розыск в России: ему предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере в отношении трёх граждан РФ, находившихся в Сухуми перед муниципальными выборами. Абхазские власти заявили, что не будут выдавать своих граждан России, однако объявили о собственном расследовании. Несколько оппозиционеров по этому делу помещены под домашний арест. Сам Кварчия обвинения отвергал, заявляя, что добьётся «справедливости и правды».

Генеральный прокурор Адгур Агрба на заседании напомнил, что 22 декабря 2025 года было возбуждено уголовное дело «в отношении неустановленных лиц» по статьям об угрозе убийством, воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, грабеже и разбое.

«Предварительным расследованием установлено следующее: 5 ноября 2025 года, примерно в 11:45, депутат Кварчия Кан Валерьевич совместно с Кокая Асланом Владимировичем, Малания Виталием Владимировичем, Кокая Гариком Борисовичем, Адлейба Алмасханом Зурабовичем, Ардзинба Алмасханом Зурабовичем, Муцба Асланом Борисовичем и Инапшба Русланом Ефимовичем в сопровождении неустановленной группы лиц численностью до 40 человек прибыли по месту нахождения граждан Российской Федерации Ревы Ивана Евгеньевича, Тимофеева Павла Евгеньевича и Бублика Дмитрия Александровича в офис, расположенный по адресу: г. Сухум, улица Абазинская, строение 36», — сказал он.

По версии следствия, «целью визита было выяснение обстоятельств их нахождения на территории Абхазии и возможного участия в предвыборной кампании депутатов в органы местного самоуправления».

«Кварчия, действуя умышленно в группе лиц с Адлейба, Муцба, Ардзинба и другими, осознавая противоправный характер своих действий, в агрессивной форме высказал в адрес граждан РФ Ревы, Тимофеева и Бублика угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Указанные угрозы сопровождались применением физического насилия. Кварчия нанёс многочисленные удары по голове Реве, при этом направлял имевшееся при нем огнестрельное оружие (пистолет неустановленного образца) в сторону Ревы с целью его устрашения. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Кварчия, будучи вооружённым, совместно с Адлейба, Ардзинба и другими лицами нанёс удары по голове Тимофееву. Действия вышеуказанных лиц, с учетом демонстрации оружия и общей обстановки, свидетельствовали о реальности высказанных угроз и вызвали у потерпевших Ревы и Тимофеева обоснованный страх за свою жизнь…» – отметил Агрба.

Дата рассмотрения представления генерального прокурора на заседании сессии пока не уточняется.