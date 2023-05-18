В Абхазии предложили ввести запрет на «неподобающий вид»

Запад говорит армянам – прогоняйте русских, заявил в интервью телеканалу «Царьград» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Знаю, что армянам, – у нас есть такая информация, – они [Запад] говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность», – сказал глава МИД России, назвав это «откровенной провокацией».

В том же интервью глава российского дипломатического ведомства затронул тему обсуждения развертывания миссии ОДКБ на территории Армении.

«Осенью 2022 года к саммиту Организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие», – отметил Лавров, подчеркнув, что этот проект до сих пор он остается на бумаге и не может реализоваться.

«Но если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано, и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию», – заявил он.

С просьбой прокомментировать эти заявления главы МИД РФ Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении, оттуда пока не ответили.