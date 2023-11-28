В Абхазию доставили тела погибших в Украине бойцов

В Абхазию доставили тела двух бойцов, погибших на войне в Украине. Они воевали на стороне России в составе т.н. «Дикой Дивизии Донбасса».

Погибшие – Дасания Шамиль Анзорович, 1992 года рождения, и Ачба Марзакан Зурабович, 1988 года рождения.

Тела погибших доставлены в поселок Гантиади Гагрского района и село Приморское Гудаутского района, говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.

В телеграм-каналах пишут, что Дасания и Ачба погибли в районе промышленной зоны Авдеевки в Донецкой области.

Ранее в британской разведке заявили, что в течение последних шести недель потери российских войск – самые высокие с начала полномасштабного вторжения в Украину и являются результатом наступления на Авдеевку.