В Сухуми стартует 20-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Абхазия.

Для участия в этом мероприятии в Абхазию прибыл заместитель председателя Правительства России Александр Новак. Здесь его встретили Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, Александр Новак в ходе визита ознакомился с ходом строительства Республиканской детской больницы в Сухуми и встретился с министром здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуардом Бутба и начальником Управления капитального строительства Демиром Гамисония.