В Адыгее судья насмерть сбил мальчика. Еще один ребенок в реанимации

В Адыгее водитель, управлявший внедорожником «Мерседес», сбил ребенка на пешеходной набережной: 9-летний мальчик погиб. Четверо детей находятся в больнице, включая 7-летнюю девочку: она в реанимации. Об этом сообщает Сибирь.Реалии. Телеграм-канал 112 утверждает, что за рулем был судья Майкопского городского суда Анатолий Горголин.

Машина, за рулем которой он был, протаранила автомобиль на перекрестке, пробила ограждение парковой зоны, слетела с крутого склона на тротуар и на высокой скорости совершила наезд на ребенка, сообщила пресс-служба МВД региона. Кроме судьи, в машине находились две женщины и четверо детей. Пассажиры внедорожника с травмами различной степени тяжести доставлены в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу. 7-летняя девочка находится в реанимационном отделении.

По данным телеграм-канала “112” причиной катастрофы стал отказ тормозов. При этом издание “Газета” сообщает, что водитель был в нетрезвом состоянии. Однако официальных данных о причинах ДТП пока нет. В Следственном управлении СК по Адыгее сообщили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщение о возбуждении уголовного дела пока не поступало.

На странице Майкопского городского суда Анатолия Горголина нет в списке действующих судей. По всей видимости, речь идет о судье в отставке. В марте 2021 года на сайте суда была опубликована новость о его 70-летии. Он проработал в суде более 30 лет и на момент ухода в почетную отставку занимал пост зампредседателя, а теперь является заместителем председателя Совета ветеранов судебной системы Адыгеи.

Кавказ.Реалии напоминает еще о двух недавних случаях смертельных автокатастроф с участием судей: