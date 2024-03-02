В аэропорту Пулково объявляли план «Ковер», у Петербурга работало ПВО

Вечером в субботу петербургский аэропорт Пулково был примерно на час закрыт на прием и вылет самолетов - в нем «для обеспечения безопасности полетов гражданских судов» вводился так называемый план «Ковер». Над Финским заливом, по сообщениям российских властей, был сбит беспилотник.

Как пишет «Фонтанка», жители города Ломоносов (входит в состав Санкт-Петербурга) массово жаловались вечером в субботу в местных пабликах на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка. Один из жителей написал, что «ракета какая то разлетелась на 5 кусков». В поселках Дубочки и Лебяжье, расположенных недалеко от Финского залива, по словам очевидцев, «тряхнуло дома и зазвенели стекла». Сообщалось также о зареве в небе.

Впоследствии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в телеграме, что над Финским заливом средствами ПВО были сбиты «воздушные цели» и опубликовал видео уничтожения некоего объекта в небе, которое впоследствии заменил на скриншот. Как отмечает «База», видео было без блюра и на нем было четко видно траекторию полета противоракеты и местность.

Минобороны России впоследствии сообщило, что средства ПВО «уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области». Не сообщается, нанесен ли какой-то ущерб объектам на земле.

В ночь на субботу предположительно вследствии падения беспилотника произошел взрыв в жилом доме на севере Петербурга. О «происшествии» сообщил и губернатор Петербурга Александр Беглов. «Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», – написал Беглов. Причину «происшествия» он не уточнил.

По данным городского комитета здравоохранения, шесть человек обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализировали.

По версии телеграм-каналов, целью беспилотника могла быть нефтебаза «Ручьи», расположенная неподалеку.

Российские власти на данный момент прямо не обвинили Украину в попытках атаки на объекты в Петербурге. Ранее ряд объектов в городе и его окрестностях уже подвергались ударам беспилотников, в ряде случаев, как сообщается, они были сбиты. Жертв не было. Украинские военные официально не комментируют сообщения о предполагаемых ударах беспилотников по объектам на территории России, однако источники в украинских силовых структурах подтверждают, что такие удары имеют место.