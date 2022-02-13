В Алматы прошел митинг в память о погибших в январских событиях

В Казахстане в воскресенье вспоминают жертв январских событий, когда массовые протесты против властей в ряде городов страны сменились беспорядками с погромами и стрельбой. По официальным данным, погибли более 200 человек.

В Алматы - городе, где было больше всего погибших - на центральной площади прошел митинг, в котором приняли участие несколько сот человек, сообщает Сибирь.Реалии. Он не был согласован с властями, однако разгонять его не стали. Участники акции потребовали расследовать январские события, освободить участников протестов, арестованных, по их мнению, незаконно, а также объявить импичмент президенту Касым-Жомарту Токаева, который после подавления протестов укрепил свою власть. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода - Радио Азаттык. Собравшиеся призвали также привлечь к суду полицейских, ответственных за пытки, и отдать под суд бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Некоторые участники акции принесли транспаранты и фотографии погибших во время январских протестов. На площадь пришли и матери погибших, раненых и задержанных молодых людей. Митинг начался с молитвы. Затем выступили активисты ряда оппозиционных партий и гражданских организаций.

Некоторые участники митинга призвали не расходиться до выполнения требований. Они, однако, разошлись после переговоров с представителями прокуратуры. Власти предложили митингующим сформировать инициативную группу и письменно передать требования.

Ранее в воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил столичную мечеть Хазрет Султан, где принял участие в поминальной молитве. Он повторил тезис о нападении «террористов», сказав, что правоохранительные органы расследуют гибель каждого человека.