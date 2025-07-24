В Амурской разбился пассажирский самолёт Ан-24

Пассажирский самолёт Ан-24 с 49 людьми на борту потерпел катастрофу в Амурской области.

Самолёт авиакомпании «Ангара» выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Из аэропорта Хабаровск он вылетел по расписанию в 07:36 по местному времени (00:36 мск). Самолёт перестал выходить на связь в районе конечного пункта маршрута. Как пишет «Интерфакс», его обломки были обнаружены в 15 километрах от Тынды. «Самолет разрушен», цитирует агентство представителя спасательных служб. По данным МЧС, фюзеляж самолёта горит.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телеграм-канал губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту самолёта, по предварительным данным, находились 43 пассажира, из них 5 дети, и 6 членов экипажа.

ТАСС также сообщает, что разбившийся Ан-24 был произведен почти 50 лет назад, а его сертификат летной годности был продлен до 2036 года. Издание The Insider напоминает о выпущенном в январе сообщении Reuters, согласно которому гендиректор компании «Ангара» попросил разрешить полеты на 50-летних самолетах Ан-24 и Ан-26 из-за отсутствия новой техники.