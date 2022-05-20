В апреле экспорт российского угля в Китай увеличился вдвое

В апреле 2022 года Россия продала Китаю в два раза больше угля, чем в марте. Для Китая покупать российский уголь дешевле, чем добывать собственный. Об этом рассказал телеканал CNN.

Согласно данным аналитического центра Refinitiv, на которые ссылается CNN, Китай в апреле закупил у России рекордное количество угля - 4,42 миллиона тонн, почти вдвое больше, чем в марте. По этому показателю Россия обогнала Австралию, став вторым поставщиком угля для Китая после Индонезии.

Сразу после российского вторжения в Украину торговля углем между Китаем и Россией сократилась. Западные страны начали вводить санкции в отношении России - и Китай сначала сократил поставки, чтобы оценить риск вторичных санкций.

Вскоре опасения Китая исчезли, так как Европа и сама не спешила с запретом на импорт энергоносителей из России. Полный запрет на поставки российского угля в страны Евросоюза наступит только в августе 2022 года.

Поскольку в мире уменьшается количество желающих покупать российский уголь, те, кто готов его импортировать, «платят гораздо более низкую цену по сравнению с углем из других источников», говорит ведущий аналитик отдела исследований рынка угля Лондонской фондовой биржи Тоби Хассалл.

По данным китайского аналитического центра MySteel, на которые ссылается CNN, в апреле тонна российского угля премиум-класса, доставленная в порт Цзинтан на севере Китая, стоила 403 доллара, американского - 475 долларов, а тонна угля, добытого в самом Китае, - 423 доллара.

В дальнейшем тенденция сохранится. По прогнозу аналитиков Morgan Stanley, в 2022 году объем экспорта угля из России в Китай увеличится на 30% по сравнению с предыдущим годом: с 55 до 71 миллиона тонн.

Китай является крупнейшим в мире добытчиком и потребителем угля. В 2021 году объем добычи угля в стране достиг рекордных 4,07 миллиарда тонн. В 2022 году Китай планирует добыть еще больше - 4,4 миллиарда тонн