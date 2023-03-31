В Аргентине гражданам РФ отказывают в продлении пребывания и ВНЖ

Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, а также в выдаче и продлении видов на жительство. Об этом сообщил в четверг заведующий консульским отделом российского посольства Георгий Полин, его слова приводит ТАСС.

По словам российского дипломата, аргентинские власти выносят россиянам предписания покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой депортации. Он отметил, что посольству известно о десятках таких случаев.

Граждане России имеют право пребывать на территории Аргентины без виз на срок не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Аргентинские власти, отказывая в продлении пребывания россиян, ссылаются на то, что они превышают этот срок. При этом консул отмечает, что раньше власти удовлетворяли большинство запросов россиян на продление туристического пребывания в стране.

«Исходили бы из того, что недискриминационная реализация таких положений аргентинского законодательства подразумевает, что и гражданам других стран, имеющих с Аргентиной безвизовой режим, отказывали бы в выдаче ВНЖ, если в соответствующих двусторонних или многосторонних договорах содержатся схожие положения. В последние месяцы же на слуху почти исключительно российские граждане», – заявил Полин. Он рекомендовал россиянам, получившим отказы, подавать апелляцию, рассмотрение которой может занять долгое время, в течение которого можно оставаться в стране.

Ранее сообщалось о том, что власти Аргентины после широкомасштабного российского вторжения в Украину зафиксировали резкое увеличение числа россиян, пребывающих в страну. Помимо прочего, за последний год в Аргентину приехали около 10 тысяч беременных россиянок, многие из которых родили в стране. Аргентина предоставляет своё гражданство всем родившимся на её территории. В феврале сообщалось об отказе во въезде в страну нескольким беременным россиянкам - впоследствии власти всё же разрешили им въехать. При этом аргентинские власти заявили, что будут лишать ВНЖ россиян-родителей рождённых в Аргентине детей, если они не будут жить в стране.