В Армении на акции протеста у российской базы задержаны 100 человек

Более 100 человек задержаны на митинге в российской военной базы в армянском городе Гюмри. Об этом сообщает политическое движение «Национальный демократический полюс», выступившее организатором акции.

Демонстранты заблокировали дорогу к российской военной базе, выступив под девизом «Блокада во имя разблокирования». Они требуют, чтобы российский миротворческий контингент восстановил движение по Лачинскому коридору в самопровозглашенном Нагорном Карабахе (армянское название - Арцах).

В случае, если российские миротворцы не будут предпринимать активных действий, демонстранты готовы объявить их «оккупантами». «Мы покажем всему миру, что Армения, включая Арцах, была оккупирована российскими войсками в лице 102-й базы», - заявил член совета «Национального демократического полюса» Ваге Гаспарян.

Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. По условиям договора, подписанного после окончания войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешел под наблюдение российских миротворцев.

В середине декабря дорогу заблокировали азербайджанские активисты. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов территории Нагорного Карабаха.

Ереван утверждает, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором обвинил российских миротворцев в бездействии.

МИД Азербайджана ранее заявлял, что Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана.