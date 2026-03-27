В Армении похоронили убитую уроженку Чечни Айшат Баймурадову

В Ереване прошла церемония прощания и похороны Айшат Баймурадовой, бежавшей из Чечни из-за угроз и насилия и предположительно ставшей жертвой заказного убийства в Ереване.

Фотографии прощания и похорон публикует издание «Вот Так». По его данным, проститься с Баймурадовой пришли десятки людей. При этом о времени и месте похорон правозащитники сообщили лишь накануне вечером. Среди тех, кто пришёл на прощание - знакомые погибшей, а также активисты, журналисты и другие люди, которым стала известна её история.

Тело Баймурадовой нашли в квартире в Ереване 19 октября. Более пяти месяцев оно находилось в морге: по законам Армении его могли передать для захоронения только родственникам, однако те не отвечали на запросы. Правоохранительные органы Армении за это время дважды обращались к России, чтобы проинформировать родственников, однако никто из них до сих пор не явился, чтобы забрать останки, сообщили Радио Азатутюн в Следственном комитете Армении. С просьбой передать останки Айшат её близким, а не родственникам, неоднократно выступали правозащитники кризисной группы «СК SOS», которая помогала Баймурадовой после её бегства из Чечни. В феврале стало известно, что власти Армении согласились оплатить похороны и передать тело друзьям девушки для захоронения.